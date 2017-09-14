Промоутерская компания "Канело" отказалась продавать России трансляцию боя против Головкина

Отказ получили сразу два телеканала.
Сегодня 21:02
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Официальный постер боя Головкин - "Канело"
Стала известна причина, по которой бой между казахстанцем Геннадием Головкиным (37-0, 33 КО) и мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом (49-1-1, 34 КО) не покажут в России.
Как сообщил российский комментатор Григорий Стангрит, промоутерская компания Golden Boy отказалась продавать права двум телеканалам. Представители Альвареса опасаются интернет-пиратства, что скажется на продаже платных трансляций (PPV) в США.
"К сожалению, в России бой "Канело" - Головкин показан не будет. Golden Boy опасается стримов на наши каналы, что может повлиять на PPV-продажи. Был запрос от российского ТВ, даже от двух каналов на покупку прав, но со стороны Golden Boy последовал отказ", - написал Стангрит в твиттере.
В России бокс традиционно показывают "Первый канал" и холдинг "Матч ТВ", в который входят одноименный телеканал и "Матч Боец!".
Бой Головкин - Альварес станет главным событием вечера бокса в Лас-Вегасе. По времени Астаны их поединок пройдет утром 17 сентября и начнется в 8:50, а в прямом эфире его можно посмотреть здесь.
В США и Великобритании поединок будет показан на PPV. Боксеры получат процент от продаж платных трансляций.
Все новости о бое Головкин - Альварес
Как сообщил российский комментатор Григорий Стангрит, промоутерская компания Golden Boy отказалась продавать права двум телеканалам. Представители Альвареса опасаются интернет-пиратства, что скажется на продаже платных трансляций (PPV) в США.
"К сожалению, в России бой "Канело" - Головкин показан не будет. Golden Boy опасается стримов на наши каналы, что может повлиять на PPV-продажи. Был запрос от российского ТВ, даже от двух каналов на покупку прав, но со стороны Golden Boy последовал отказ", - написал Стангрит в твиттере.
В России бокс традиционно показывают "Первый канал" и холдинг "Матч ТВ", в который входят одноименный телеканал и "Матч Боец!".
К сожалению в России бой #CaneloGolovkin показан не будет. Golden Boy опасается стримов на наши каналы — что может повлиять на PPV-продажи.— Григорий Стангрит (@GPStangrit) 16 сентября 2017 г.
Был запрос от российского ТВ. даже от двух каналов на покупку прав, но со стороны Golden Boy последовал отказ.— Григорий Стангрит (@GPStangrit) 16 сентября 2017 г.
Бой Головкин - Альварес станет главным событием вечера бокса в Лас-Вегасе. По времени Астаны их поединок пройдет утром 17 сентября и начнется в 8:50, а в прямом эфире его можно посмотреть здесь.
В США и Великобритании поединок будет показан на PPV. Боксеры получат процент от продаж платных трансляций.
Все новости о бое Головкин - Альварес