"Канело" отделает Геннадия Головкина - Бернард Хопкинс

Казахстанец приближается к рекорду американца.
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Бернард Хопкинс и Сауль Альварес. Фото с сайта Boxingscene.com
Бывший абсолютный чемпион мира в среднем весе Бернард Хопкинс (55-8-2, 32 КО) заявил, что мексиканец Сауль "Канело" Альварес (49-1-1, 34 КО) удивит всех в бою с казахстанцем Геннадием Головкиным (37-0, 33 КО).
"Канело" отделает Головкина. Он заставит все выглядеть по-другому, так, как вы еще не видели", - цитирует Хопкинса "Чемпионат" со ссылкой на BoxingScene.
Отметим, что Хопкинсу принадлежит рекорд по числу защит титулов в среднем весе - у него их 20. Ближе к нему Головкин, который уже 18 раз защищал пояса.
Стоит сказать, что сейчас Хопкинс занимает одну из руководящих должностей в промоутерской компании Golden Boy, которая представляет интересы Альвареса.
Бой Головкин - Альварес станет главным событием вечера бокса в Лас-Вегасе. По времени Астаны их поединок пройдет утром 17 сентября и начнется в 8:50, а в прямом эфире его можно посмотреть здесь.
Все новости о бое Головкин - Альварес
"Канело" отделает Головкина. Он заставит все выглядеть по-другому, так, как вы еще не видели", - цитирует Хопкинса "Чемпионат" со ссылкой на BoxingScene.
Отметим, что Хопкинсу принадлежит рекорд по числу защит титулов в среднем весе - у него их 20. Ближе к нему Головкин, который уже 18 раз защищал пояса.
Стоит сказать, что сейчас Хопкинс занимает одну из руководящих должностей в промоутерской компании Golden Boy, которая представляет интересы Альвареса.
Бой Головкин - Альварес станет главным событием вечера бокса в Лас-Вегасе. По времени Астаны их поединок пройдет утром 17 сентября и начнется в 8:50, а в прямом эфире его можно посмотреть здесь.
Все новости о бое Головкин - Альварес