Баскетболист НБА поддержал Головкина перед боем с "Канело"

В марте GGG подарил ему перчатки со своим автографом.
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Латвийский баскетболист "Нью-Йорк Никс" Кристапс Порзингис пожелал удачи казахстанскому боксеру Геннадию Головкину (37-0, 33 КО) в предстоящем бою с мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом (49-1-1, 34 КО), передает корреспондент Vesti.kz.
22-летний Порзингис играет в НБА с 2015 года. Он был выбран "Никсом" в первом раунде под общим четвертым номером драфта. В дебютном сезоне латвиец вошел в число лучших новичков лиги.
В марте Головкин и Порзингис встретились перед одним из матчей НБА. Баскетболист подарил GGG свою футболку с автографом, а тот в ответ презентовал ему подписанные перчатки.
"Удачи завтра, чемпион!" - обратился Парзингис к Головкину через официальную страницу в Instagram, на которую подписаны свыше 1,2 миллиона человек.
Болельщики со всего мира поддерживают Головкина
Бой Головкин - Альварес станет главным событием вечера бокса в Лас-Вегасе. По времени Астаны их поединок пройдет утром 17 сентября и начнется в 8:50, а в прямом эфире его можно посмотреть здесь.
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