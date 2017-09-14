Валидол, потом шампанское. Превью к бою Головкин - Альварес

В Казахстане бой начнется утром 17 сентября.
Сегодня 17:03
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Фото Vesti.kz. Турар Казангапов©
Не было ни одного дня этим летом, в котором не упоминался бы завтрашний бой казахстанца Геннадия Головкина и мексиканца Сауля Альвареса. Прогнозы, советы, сравнения, троллинг, аналитика - противостояние охватило практически весь мир.
И вот утром 17 сентября все свершится. Главная интрига года постепенно или стремительно (зависит от хода поединка) прекратит свое существование, а мир узнает лучшего. Vesti.kz подготовили превью к большой битве.
Кто победит? Ответ на этот вопрос не искал разве что ленивый или равнодушный к боксу человек. Но многих эта тема живо волнует и держит в напряжении несколько месяцев. Уважаемые лица из мира бокса ежедневно создавали новую площадку для жарких дискуссий в виде своего авторитетного мнения.
Не важно, окажутся ли в итоге бывшие чемпионы или ведущие спортивные журналисты правы в своих заключениях. Главное, что о поединке говорили и продолжают говорить на каждом углу. Это еще раз подчеркивает статус завтрашнего боя - он по праву называется самым ожидаемым и большим в среднем весе за последние чуть ли не 20 лет.
Что уж тут скажешь, когда стариной тряхнули великие в прошлом боксеры, которые не побрезговали разобрать главных лиц вечера бокса со спортивной точки зрения, чтобы подкрепить свой прогноз железными фактами.
Кто победит? Конечно, сильнейший. Явного фаворита нет. И это самая главная красота поединка, кульминация которого уже совсем близко. Только вот время предательски замерло - как быстро пролетело лето, и как медленно тянется последний день перед большим событием.
Взвешивание прошло благополучно. Оба боксера уложились в положенный лимит среднего веса. Были опасения, что Геннадий будет измотан сгонкой. Не без оснований. Показатели в промежуточных взвешиваниях "отставали" от графика прошлых лет.
Но ничего. GGG - свеж, заряжен и готов. Тут впору вспомнить про регидратацию. Несколько проще теперь будет восполнить жидкость в организме, да еще и набрать несколько килограмм к моменту начала поединка. "Канело" - парень с рабочими фишками. Игра с весом - его конек. И чувствуется, что в команде Головкина без внимания ничего не оставили.
Разрушитель против контр-панчера. Почему многие отдают победу Альваресу? Дело в том, что мексиканец легко может подобрать тактику, которая раунд за раундом будет приближать его к победе. Ему главное, чтобы GGG лез в атаку. Пренебрегал защитой, нарывался на встречные действия и отходил назад.
Это может сработать. Особенно, если вспомнить бой казахстанца с Джейкобсом. Очень не нравились Головкину встречные удары в голову. Как будто был не готов к такому и не знал, как действовать. Но то Джейкобс с прекрасной работой ног и габаритами. Да и сам бой до сих вызывает споры относительно КПД Головкина (речь о возможном приманивании мексиканца своей уязвимостью). Другое дело - "Канело"...
Сможет ли он вообще выдержать стартовый натиск GGG? Если да, то с большой уверенностью можно сказать, что Альварес сделает потом все, чтобы развить свой успех. А там уже будь что будет - технический нокаут или победа судейским решением.
НО! Головкин не будет настолько прямолинейным и беззубым в плане стратегии. Мы ни разу не видели чемпиона во всей своей красе и на полных оборотах. Он делал в ринге ровно столько, сколько нужно было для победы. Сейчас ситуация несколько иная: для обоих, в частности, для Головкина, это самый важный бой в жизни. Мы больше чем уверены - GGG выйдет в ринг "умирать". Как в юности на улицах Майкудука, когда ты делаешь все и немного больше, чтобы выжить.
И не стоит забывать, что в его команде не какие-то там дураки, которые надеются только на удары Головкина в голову и корпус. И все. Типа, если не сработает и Альварес не ляжет сразу, тогда все - плана Б, простите, нет.
Бой под лозунгом "Все или ничего". Запасайтесь валидолом! Нас ждет прекрасное, но волнительное зрелище, где "дьявол" скрыт в деталях и мелочах. И лично мы включим трансляцию только для того, чтобы лично увидеть победу Головкина! Чемпион еще ни разу не подводил.
Об остальном, связанном с завтрашним поединком, читайте здесь.
По времени Астаны бой Головкин - Альварес пройдет утром 17 сентября, запланирован на 08:50. В предстоящем поединке казахстанец будет защищать все четыре пояса в среднем весе - WBC, WBA (Super), IBF и IBO, а мексиканец поставит на кон титул журнала The Ring. Боксеры также выявят линейного чемпиона мира и разыграют специальный пояс WBC. При этом Альварес не собирается претендовать на чемпионский титул WBC из-за конфликта с организацией.
В прямом эфире посмотреть бой Головкин - Альварес можно здесь.
Фото с сайта Boxing News, Vesti.kz, и с сайта The Fight City
И вот утром 17 сентября все свершится. Главная интрига года постепенно или стремительно (зависит от хода поединка) прекратит свое существование, а мир узнает лучшего. Vesti.kz подготовили превью к большой битве.
Кто победит? Ответ на этот вопрос не искал разве что ленивый или равнодушный к боксу человек. Но многих эта тема живо волнует и держит в напряжении несколько месяцев. Уважаемые лица из мира бокса ежедневно создавали новую площадку для жарких дискуссий в виде своего авторитетного мнения.
Не важно, окажутся ли в итоге бывшие чемпионы или ведущие спортивные журналисты правы в своих заключениях. Главное, что о поединке говорили и продолжают говорить на каждом углу. Это еще раз подчеркивает статус завтрашнего боя - он по праву называется самым ожидаемым и большим в среднем весе за последние чуть ли не 20 лет.
Что уж тут скажешь, когда стариной тряхнули великие в прошлом боксеры, которые не побрезговали разобрать главных лиц вечера бокса со спортивной точки зрения, чтобы подкрепить свой прогноз железными фактами.
Кто победит? Конечно, сильнейший. Явного фаворита нет. И это самая главная красота поединка, кульминация которого уже совсем близко. Только вот время предательски замерло - как быстро пролетело лето, и как медленно тянется последний день перед большим событием.
Взвешивание прошло благополучно. Оба боксера уложились в положенный лимит среднего веса. Были опасения, что Геннадий будет измотан сгонкой. Не без оснований. Показатели в промежуточных взвешиваниях "отставали" от графика прошлых лет.
Но ничего. GGG - свеж, заряжен и готов. Тут впору вспомнить про регидратацию. Несколько проще теперь будет восполнить жидкость в организме, да еще и набрать несколько килограмм к моменту начала поединка. "Канело" - парень с рабочими фишками. Игра с весом - его конек. И чувствуется, что в команде Головкина без внимания ничего не оставили.
Разрушитель против контр-панчера. Почему многие отдают победу Альваресу? Дело в том, что мексиканец легко может подобрать тактику, которая раунд за раундом будет приближать его к победе. Ему главное, чтобы GGG лез в атаку. Пренебрегал защитой, нарывался на встречные действия и отходил назад.
Это может сработать. Особенно, если вспомнить бой казахстанца с Джейкобсом. Очень не нравились Головкину встречные удары в голову. Как будто был не готов к такому и не знал, как действовать. Но то Джейкобс с прекрасной работой ног и габаритами. Да и сам бой до сих вызывает споры относительно КПД Головкина (речь о возможном приманивании мексиканца своей уязвимостью). Другое дело - "Канело"...
Сможет ли он вообще выдержать стартовый натиск GGG? Если да, то с большой уверенностью можно сказать, что Альварес сделает потом все, чтобы развить свой успех. А там уже будь что будет - технический нокаут или победа судейским решением.
НО! Головкин не будет настолько прямолинейным и беззубым в плане стратегии. Мы ни разу не видели чемпиона во всей своей красе и на полных оборотах. Он делал в ринге ровно столько, сколько нужно было для победы. Сейчас ситуация несколько иная: для обоих, в частности, для Головкина, это самый важный бой в жизни. Мы больше чем уверены - GGG выйдет в ринг "умирать". Как в юности на улицах Майкудука, когда ты делаешь все и немного больше, чтобы выжить.
И не стоит забывать, что в его команде не какие-то там дураки, которые надеются только на удары Головкина в голову и корпус. И все. Типа, если не сработает и Альварес не ляжет сразу, тогда все - плана Б, простите, нет.
Бой под лозунгом "Все или ничего". Запасайтесь валидолом! Нас ждет прекрасное, но волнительное зрелище, где "дьявол" скрыт в деталях и мелочах. И лично мы включим трансляцию только для того, чтобы лично увидеть победу Головкина! Чемпион еще ни разу не подводил.
Об остальном, связанном с завтрашним поединком, читайте здесь.
По времени Астаны бой Головкин - Альварес пройдет утром 17 сентября, запланирован на 08:50. В предстоящем поединке казахстанец будет защищать все четыре пояса в среднем весе - WBC, WBA (Super), IBF и IBO, а мексиканец поставит на кон титул журнала The Ring. Боксеры также выявят линейного чемпиона мира и разыграют специальный пояс WBC. При этом Альварес не собирается претендовать на чемпионский титул WBC из-за конфликта с организацией.
В прямом эфире посмотреть бой Головкин - Альварес можно здесь.
Фото с сайта Boxing News, Vesti.kz, и с сайта The Fight City