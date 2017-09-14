Валидол, потом шампанское. Превью к бою Головкин - Альварес

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Результаты
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Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2017/18
Салават Юлаев Торпедо НН 2:1
Нефтехимик Спартак 2:1
Адмирал ЦСКА 3:1
Барыс Сибирь 1:3
СКА Металлург Мг 4:3 ОТ
Динамо М Лада 3:2
Салават Юлаев Спартак 5:4
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2017/18
Торпедо УК Сарыарка 1:2 Б
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2017/18
Номад Горняк 3:2
Алтай-Торпедо Астана 5:3
Иртыш Бейбарыс 2:3 ОТ
Арлан Темиртау 3:2
Кулагер Алматы 1:0 Б
Алтай-Торпедо Астана 1:3
Иртыш Бейбарыс 1:0
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2017/18
Кузнецкие Медведи (мол) Алтай (мол) УК 5:4 ОТ
Сибирские Снайперы (мол) Снежные Барсы (мол) 2:3
Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
Иртыш (мол) Атырау (мол) 2:0
Тобол (мол) Шахтер (мол) 2:0
Кайсар (мол) Окжетпес (мол) 3:0
Рузаевка СДЮШОР №7 1:1
Тараз (мол) Жетысу (мол) 1:1
Ордабасы (мол) Астана (мол) 2:1
Актобе (мол) Кайрат М (мол) 1:1
Футбол. Чемпионат России 2017/18
Арсенал Тл Динамо М 1:0
Футбол. Чемпионат Англии 2017/18
Борнмут Брайтон 2:1
Кристал Пэлас Саутгемптон 0:1
Ливерпуль Бернли 1:1
Футбол. Чемпионат Испании 2017/18
Эйбар Леганес 1:0
Футбол. Чемпионат Германии 2017/18
Ганновер 96 Гамбург 2:0
Бавария Майнц 4:0
Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Иртыш Акжайык 0:1
Тобол Ордабасы 0:0
Тараз Кайрат 1:5
Атырау Актобе 2:2
Футбол. Первенство Казахстана по футболу 2017. 1 лига
Кызыл-Жар СК Шахтер-Булат 2:0
Кайрат А Кыран 3:1
Жетысу Каспий 1:0
Байконур Махтаарал 1:1
Футбол. Чемпионат Узбекистана 2017
Бухоро Динамо См 0:0
Футбол. Лига чемпионов 2017/18
Шахтер Д Наполи 2:1
Фейеноорд Манчестер Сити 0:4
Тоттенхэм Боруссия Д 3:1
Реал М АПОЕЛ 3:0
Марибор Спартак М 1:1
Ливерпуль Севилья 2:2
РБ Лейпциг ФК Монако 1:1
Порту Бешикташ 1:3
Футбол. Лига Европы 2017/18
Вильярреал Астана 3:1
Фастав Злин Шериф 0:0
Копенгаген Локомотив М 0:0
Аустрия В Милан 1:5
Динамо К Скендербеу 3:1
Славия П Маккаби Т-А 1:0
Аталанта Эвертон 3:0
Вардар Зенит 0:5
Арсенал Кельн 3:1
Црвена Звезда БАТЭ 1:1
Витесс Лацио 2:3
Герта Атлетик 0:0
Заря Лг Эстерсунд 0:2
Реал Сосьедад Русенборг 4:0
Велоспорт. Кольцо Пост Данмарк 2017
Групповая гонка. Этап 3. Otterup - Вейле (183.6 km) 16:50
Индивидуальная гонка. Этап 4. Randers - Randers (17.8 km) 18:50
Теннис. Турнир серии ITF - "Батуми (Грузия) - 2017"
Айнитдинова, Капшай Бонавантюр, Кузьмова 0:1 ТП
Теннис. Турнир WTA Токио (Япония) 2017
Дияс Чжан 2:0
Путинцева Хань 1:0
Путинцева Дияс 1:2
Макхэйл Дияс 1:2
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Стамбул (Турция) - 2017"
Бублик Истомин 1:0 ТП
Берреттини Бублик 2:0
Теннис. Кубок Дэвиса - 2017. Первая группа
Кукушкин Пелья 3:1
Попко Шварцман 0:3
Недовесов, Хабибулин Гонсалес, Мольтени 3:1
Футзал. Суперкубок Казахстана 2017/18
Аят Кайрат 1:7
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Футбол. Чемпионат России 2017/18
Анжи Краснодар 0:0
Футбол. Чемпионат Англии 2017/18
Борнмут Брайтон 2:1
Кристал Пэлас Саутгемптон 0:1
Ливерпуль Бернли 1:1
Тоттенхэм Суонси Сити 22:30
Футбол. Чемпионат Испании 2017/18
Эйбар Леганес 1:0
Хетафе Барселона 1:2
Атлетико М Малага 00:45
Футбол. Чемпионат Италии 2017/18
Фиорентина Болонья 0:0
Рома Верона Хеллас 00:45
Футбол. Чемпионат Германии 2017/18
Ганновер 96 Гамбург 2:0
Бавария Майнц 4:0
РБ Лейпциг Боруссия М 22:30
Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Иртыш Акжайык 0:1
Тобол Ордабасы 0:0
Тараз Кайрат 1:5
Атырау Актобе 2:2
Футбол. Чемпионат Молдовы 2017
Зимбру Динамо-Авто 1:0
Футбол. Первенство Казахстана по футболу 2017. 1 лига
Кызыл-Жар СК Шахтер-Булат 2:0
Кайрат А Кыран 3:1
Жетысу Каспий 1:0
Байконур Махтаарал 1:1
Футбол. Чемпионат Узбекистана 2017
Бухоро Динамо См 0:0
Футбол. Чемпионат Литвы 2017
Тракай Судува 23:00
Футбол. Чемпионат Болгарии 2017/18
Верея Дунав 1:1
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2017/18
Салават Юлаев Спартак 5:4
ХК Сочи Торпедо НН 1:0
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2017/18
Торпедо УК Сарыарка 1:2 Б
Футзал. Суперкубок Казахстана 2017/18
Аят Кайрат 1:7
Велоспорт. Кольцо Пост Данмарк 2017
Групповая гонка. Общий зачет 16:35
Групповая гонка. Этап 5. Ebeltoft - Aarhus (198 km) 16:35
Теннис. Кубок Дэвиса - 2017. Первая группа
Казахстан Аргентина 2:1
Недовесов, Хабибулин Гонсалес, Мольтени 3:1
Теннис. Турнир WTA Токио (Япония) 2017
Макхэйл Дияс 1:2
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Стамбул (Турция) - 2017"
Берреттини Бублик 2:0
>>>
Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
Акжайык (мол) Тобол (мол)
Шахтер (мол) Тараз (мол)
Жетысу (мол) Рузаевка
СДЮШОР №7 Ордабасы (мол)
Астана (мол) Иртыш (мол)
Атырау (мол) Кайсар (мол)
Окжетпес (мол) Актобе (мол)
Кайрат М (мол) Алтай УК
Футбол. Чемпионат мира 2019 среди женских команд
Казахстан Уэльс 18:00
Англия Россия 23:55
Футбол. Чемпионат России 2017/18
Анжи Краснодар 0:0
Тосно Спартак М 16:00
Локомотив М Амкар 22:30
Футбол. Чемпионат Англии 2017/18
Тоттенхэм Суонси Сити 22:30
Челси Арсенал 18:30
Манчестер Юнайтед Эвертон 21:00
Футбол. Чемпионат Испании 2017/18
Хетафе Барселона 1:2
Атлетико М Малага 00:45
Алавес Вильярреал 16:00
Жирона Севилья 20:15
Лас-Пальмас Атлетик 22:30
Реал Сосьедад Реал М 00:45
Эспаньол Сельта 01:00
Валенсия Малага 23:55
Вильярреал Эспаньол 23:55
Футбол. Чемпионат Италии 2017/18
Фиорентина Болонья 0:0
Рома Верона Хеллас 00:45
Сассуоло Ювентус 16:30
Дженоа Лацио 00:45
Футбол. Чемпионат Германии 2017/18
РБ Лейпциг Боруссия М 22:30
Боруссия Д Кельн 22:00
Боруссия М Штутгарт 22:30
Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Шахтер Окжетпес 18:00
Кайсар Астана 17:30
Кайрат Ордабасы
Акжайык Атырау
Актобе Тобол
Астана Тараз
Футбол. Первенство Казахстана по футболу 2017. 1 лига
Махтаарал Кайрат А
Кыран Кызыл-Жар СК
Шахтер-Булат Жетысу
Каспий Экибастуз
Футбол. Чемпионат Узбекистана 2017
Машъял Бухоро 18:00
Футбол. 2 Бундеслига Германии 2017/18
Бохум Хайденхайм 17:30
Нюрнберг Бохум 00:30
Футбол. Чемпионат Литвы 2017
Тракай Судува 23:00
Стумбрас Судува 21:00
Футбол. Чемпионат Чехии 2017/18
Славия П Спарта П 22:00
Фастав Злин Славия П 21:00
Футбол. Чемпионат Израиля 2017/18
Маккаби Н Маккаби Т-А 23:55
Футбол. Чемпионат Молдовы 2017
Сфынтул Георге Зимбру 19:30
Футбол. Чемпионат Болгарии 2017/18
Верея Дунав 1:1
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2017/18
ХК Сочи Торпедо НН 1:0
Адмирал Витязь 13:00
Авангард Югра 17:00
Барыс Сибирь 17:00
Динамо М Автомобилист 20:00
Барыс Динамо Мн 19:30
Барыс Динамо М 17:00
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2017/18
Торпедо УК Сокол 18:30
Торпедо УК Ермак 18:30
Сарыарка Сокол 19:00
Торпедо УК Металлург Нк 17:00
Сарыарка Ермак 17:00
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2017/18
Номад Бейбарыс
Номад Бейбарыс
Алматы Алтай-Торпедо
Темиртау Иртыш
Алматы Алтай-Торпедо
Темиртау Иртыш
Горняк Арлан
Горняк Арлан
Астана Бейбарыс
Номад Кулагер
Алматы Иртыш
Астана Бейбарыс
Номад Кулагер
Темиртау Алтай-Торпедо
Хоккей. Национальная Молодежная хоккейная лига 2017/18
Мунайши (мол) Пв Южный Урал - Металлург (мол) 18:00
Мунайши (мол) Пв Южный Урал - Металлург (мол) 18:00
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Жанузак Джамурадов
Даукенов Нурматов
Головкин Альварес 08:50
Балоев Каннингем
Харсан Дадли
Муздиман Макси
Велоспорт. Кольцо Пост Данмарк 2017
Групповая гонка. Общий зачет 16:35
Групповая гонка. Этап 5. Ebeltoft - Aarhus (198 km) 16:35
Велоспорт. Чемпионат мира 2017
Командная гонка. Финалы
Индивидуальная гонка. Финалы
Теннис. Кубок Дэвиса - 2017. Первая группа
Казахстан Аргентина 2:1
Кукушкин Шварцман 14:00
Попко Пелья 16:00
Теннис. Турнир WTA Токио (Япония) 2017/2
Ян Дияс 11:30
Футзал. Суперкубок Казахстана 2017/18
Кайрат Аят
Футзал. Международные товарищеские матчи 2017/18
Азербайджан Казахстан
Водное поло. Открытый чемпионат России среди мужчин - 2017/18
Динамо Ас Астана 15:00
Астана ВМФ 16:20
Санкт-Петербург (мол) Астана 17:40
Синтез-Академия (фарм) Астана 16:20
Баскетбол. 26-й Кубок Чемпионов Азии среди клубных мужских команд 2017
Сарейет Рамалла Моно Вампир 14:45
Астана Чокс-То-Гоу 19:45
Петрохим Астана 12:30
Чокс-То-Гоу Сарейет Рамалла 14:45
Гандбол. Женская Лига Чемпионов Азии 2017
Иле АГМК 15:00
Алматы Ларестан 17:00
Узбечка СК Индия 20:00
Обсуждаемые

Как завершится бой Головкин - Альварес?

Валидол, потом шампанское. Превью к бою Головкин - Альварес

В Казахстане бой начнется утром 17 сентября.

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11 Комментариев
Фото Vesti.kz. Турар Казангапов©
Фото Vesti.kz. Турар Казангапов©
Не было ни одного дня этим летом, в котором не упоминался бы завтрашний бой казахстанца Геннадия Головкина и мексиканца Сауля Альвареса. Прогнозы, советы, сравнения, троллинг, аналитика - противостояние охватило практически весь мир.

И вот утром 17 сентября все свершится. Главная интрига года постепенно или стремительно (зависит от хода поединка) прекратит свое существование, а мир узнает лучшего. Vesti.kz подготовили превью к большой битве.

Кто победит? Ответ на этот вопрос не искал разве что ленивый или равнодушный к боксу человек. Но многих эта тема живо волнует и держит в напряжении несколько месяцев. Уважаемые лица из мира бокса ежедневно создавали новую площадку для жарких дискуссий в виде своего авторитетного мнения.

Не важно, окажутся ли в итоге бывшие чемпионы или ведущие спортивные журналисты правы в своих заключениях. Главное, что о поединке говорили и продолжают говорить на каждом углу. Это еще раз подчеркивает статус завтрашнего боя - он по праву называется самым ожидаемым и большим в среднем весе за последние чуть ли не 20 лет.



Что уж тут скажешь, когда стариной тряхнули великие в прошлом боксеры, которые не побрезговали разобрать главных лиц вечера бокса со спортивной точки зрения, чтобы подкрепить свой прогноз железными фактами.

Кто победит? Конечно, сильнейший. Явного фаворита нет. И это самая главная красота поединка, кульминация которого уже совсем близко. Только вот время предательски замерло - как быстро пролетело лето, и как медленно тянется последний день перед большим событием.

Взвешивание прошло благополучно. Оба боксера уложились в положенный лимит среднего веса. Были опасения, что Геннадий будет измотан сгонкой. Не без оснований. Показатели в промежуточных взвешиваниях "отставали" от графика прошлых лет. 



Но ничего. GGG - свеж, заряжен и готов. Тут впору вспомнить про регидратацию. Несколько проще теперь будет восполнить жидкость в организме, да еще и набрать несколько килограмм к моменту начала поединка. "Канело" - парень с рабочими фишками. Игра с весом - его конек. И чувствуется, что в команде Головкина без внимания ничего не оставили.

Разрушитель против контр-панчера. Почему многие отдают победу Альваресу? Дело в том, что мексиканец легко может подобрать тактику, которая раунд за раундом будет приближать его к победе. Ему главное, чтобы GGG лез в атаку. Пренебрегал защитой, нарывался на встречные действия и отходил назад. 



Это может сработать. Особенно, если вспомнить бой казахстанца с Джейкобсом. Очень не нравились Головкину встречные удары в голову. Как будто был не готов к такому и не знал, как действовать. Но то Джейкобс с прекрасной работой ног и габаритами. Да и сам бой до сих вызывает споры относительно КПД Головкина (речь о возможном приманивании мексиканца своей уязвимостью). Другое дело - "Канело"...



Сможет ли он вообще выдержать стартовый натиск GGG? Если да, то с большой уверенностью можно сказать, что Альварес сделает потом все, чтобы развить свой успех. А там уже будь что будет - технический нокаут или победа судейским решением.

НО! Головкин не будет настолько прямолинейным и беззубым в плане стратегии. Мы ни разу не видели чемпиона во всей своей красе и на полных оборотах. Он делал в ринге ровно столько, сколько нужно было для победы. Сейчас ситуация несколько иная: для обоих, в частности, для Головкина, это самый важный бой в жизни. Мы больше чем уверены - GGG выйдет в ринг "умирать". Как в юности на улицах Майкудука, когда ты делаешь все и немного больше, чтобы выжить.



И не стоит забывать, что в его команде не какие-то там дураки, которые надеются только на удары Головкина в голову и корпус. И все. Типа, если не сработает и Альварес не ляжет сразу, тогда все - плана Б, простите, нет.

Бой под лозунгом "Все или ничего". Запасайтесь валидолом! Нас ждет прекрасное, но волнительное зрелище, где "дьявол" скрыт в деталях и мелочах. И лично мы включим трансляцию только для того, чтобы лично увидеть победу Головкина! Чемпион еще ни разу не подводил.

Об остальном, связанном с завтрашним поединком, читайте здесь.

По времени Астаны бой Головкин - Альварес пройдет утром 17 сентября, запланирован на 08:50. В предстоящем поединке казахстанец будет защищать все четыре пояса в среднем весе - WBC, WBA (Super), IBF и IBO, а мексиканец поставит на кон титул журнала The Ring. Боксеры также выявят линейного чемпиона мира и разыграют специальный пояс WBC. При этом Альварес не собирается претендовать на чемпионский титул WBC из-за конфликта с организацией.

В прямом эфире посмотреть бой Головкин - Альварес можно здесь

Фото с сайта Boxing News, Vesti.kz, и с сайта The Fight City
  Комментариев: 11
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Комментарии

 
 
Руся Махамбетов Сегодня 17:18
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1112
1день длится как вечность!!!
Ответить 0
 
The Ring Сегодня 17:23
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1976
No comment
Ответить 0
 
Никита Журба Сегодня 17:31
Статус: МСМК
Рейтинг: 910
Почитал
Ответить 0
 
Никита Журба Сегодня 17:32
Статус: МСМК
Рейтинг: 910
Ответить 0
 
Баке Сегодня 17:34
Статус: Юниор
Рейтинг: 99
Это наше время! Это наш Бокс! Алға GGG! Алға Қазақстан!
Ответить 1
 
Baglan Badenbaev Сегодня 17:44
Статус: Профи
Рейтинг: 305
Первое фото, Альварес по сравнению с Геной, в отличие от фото в анфас, как не выгодно он смотриться в профиль.
Ответить 0
 
Mara Сегодня 17:48
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1622
Спрячте валидолы , выставляйте хрустальные бокалы и приготовьте шампанское.
Ответить 1
 
Éric Kim Сегодня 19:25
Статус: Профи
Рейтинг: 443
Альваресу нечем удивить Гену, это будет декласс, 7-8 раунд Альварес пойдет спать ибо поздно, детское время кончилось
Ответить 0
 
Куат Бекмурзин Сегодня 20:56
Статус: Мастер спорта
Рейтинг: 618
Гене надо обязательно всё решать в первой половине боя. Иначе после 9 раунда скажется молодость Канело и он сможет забрать последние "чемпионские" раунды. И судьи с чистой совестью отдадут победу мексиканцу.
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Дастан Курманбаев Сегодня 21:52
Статус: Мастер спорта
Рейтинг: 513
Где-то в году 1990 я в Алматы посмотрел самый крутой фильм того времени "Однажды в Америке" с несравненным Робертом Де Ниро, который на меня произвел неизгладимое впечатление! Вообще , я считаю этот фильм шедевром американского киноискусства!
Завтра,17 сентября 2017 года, я буду смотреть не менее шедевриальное произведение, но уже документальное," Однажды в Вегасе" с главным героем нашего времени-несравненный GGG!
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Виталий Зодошлов Сегодня 21:58
Статус: Зритель
Рейтинг: 1
Нашел классный сайт с договорными матчами, взял у них 8 матчей и 8 зашло. За приглашенного человека дают скидку. Если будете брать скажите что от " Tonik ", буду благодарен. Сайт - wintennis.in
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