Не могу дождаться боя Головкин - "Канело"! - Мэнни Пакьяо

Ранее филиппинец выбрал своего фаворита в поединке.
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Экс-чемпион мира в восьми весовых категориях филиппинец Мэнни Пакьяо (59-7-2, 38 КО) с нетерпением ждет боя между казахстанцем Геннадием Головкиным (37-0, 33 КО) и мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом (49-1-1, 34 КО), передает корреспондент Vesti.kz.
"Не могу дождаться завтра! #GGGCanelo", - написал Пакьяо в официальном твиттере.
Ранее Пакьяо сделал прогноз на предстоящий поединок. Он назвал Альвареса молодым и талантливым боксером, но в качестве победителя отдал предпочтение Головкину.
Can't wait for tomorrow. #GGGCanelo— Manny Pacquiao (@mannypacquiao) 15 сентября 2017 г.
Напомним, что бой Головкина и Альвареса пройдет в Лас-Вегасе на 20-тысячной арене T-Mobile. По времени Астаны он состоится уже утром 17 сентября, подробнее об этом читайте здесь.
В предстоящем поединке Головкин будет защищать все четыре пояса чемпиона мира - WBC, WBA (Super), IBF и IBO, а "Канело", отказавшийся претендовать на титул WBC, поставит на кон пояс журнала The Ring. Также боксеры разыграют звание линейного чемпиона мира и специальные пояса от WBC и WBA.
Все новости о бое Головкин - Альварес