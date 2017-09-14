Василий Ломаченко и Гильермо Ригондо официально объявили о бое

Поединок пройдет на арене Madison Square Garden.
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Ломаченко (слева) и Ригондо. Коллаж Crown Boxing
Чемпион мира по втором полулегком весе по версии WBО украинец Василий Ломаченко в следующем бою встретится с обладателем титула WBA (Super) во втором легчайшем весе кубинцем Гильермо Ригондо, передает корреспондент Vesti.kz.
Официально об этом объявили сами Ломаченко с Ригондой и промоутерская компания Top Rank, представляющая интересы украинца. Поединок пройдет 9 декабря на арене Madion Square Garden в Нью-Йорке.
"Мы дадим фанатам то, что они хотят. Давай сделаем это, Гильермо!" - написал Ломаченко в твиттере.
"Это официально, ребята. 9 декабря. #RigoLoma2017. Я не боюсь. Василий Ломаченко не выбрал легкий путь, как некоторые из трусов в боксе. Респект", - написал Ригондо.
Отметим, что Ломаченко и Ригондо являются двукратными олимпийскими чемпионами.
Официально об этом объявили сами Ломаченко с Ригондой и промоутерская компания Top Rank, представляющая интересы украинца. Поединок пройдет 9 декабря на арене Madion Square Garden в Нью-Йорке.
"Мы дадим фанатам то, что они хотят. Давай сделаем это, Гильермо!" - написал Ломаченко в твиттере.
"Это официально, ребята. 9 декабря. #RigoLoma2017. Я не боюсь. Василий Ломаченко не выбрал легкий путь, как некоторые из трусов в боксе. Респект", - написал Ригондо.
Отметим, что Ломаченко и Ригондо являются двукратными олимпийскими чемпионами.
We are giving the fans what they want. Let's do this @RigoElChacal305 . #honored— Hi-Tech Lomachenko (@VasylLomachenko) 15 сентября 2017 г.
It if official guys. #Dec9 #RigoLoma2017 #NotAfraid @VasylLomachenko didn't took d easy way out like some cowards on boxing. #Respect! pic.twitter.com/PwT8PPWDKz— Guillermo Rigondeaux (@RigoElChacal305) 15 сентября 2017 г.
It's on. #LomaRigo | Dec. 9 | @ESPN pic.twitter.com/VfuJWf7vVS— Top Rank Boxing (@trboxing) 15 сентября 2017 г.