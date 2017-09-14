Во время боя Головкина перестали летать самолеты в Казахстане. Так велика его популярность! - российский промоутер

Он считает GGG лучшим боксером вне зависимости от весовой категории.
Вчера 23:24
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Известный российский промоутер Владимир Хрюнов в колонке для "Спорт-Экспресса" рассказал о самом ярком впечатлении о популярности казахстанского боксера Геннадия Головкина (37-0, 33 КО) на родине.
Отметим, что Хрюнов родился в Казахстане и до окончания школы жил в Таразе. По его словам, он будет болеть за Головкина в его бою против мексиканца Сауля "Канело" Альвареса (49-1-1, 34 КО).
"Болеть, конечно же, буду за Геннадия, поэтому мой прогноз на этот поединок будет необъективным. Я так же, как и Геннадий, рожден в Казахстане - вся страна не будет спать.
Нас точно ждет красивый бой, - уверен Хрюнов. - Это лучшее, что на сегодня есть в этом весе. А Головкина я считаю лучшим вне зависимости от категории. Геннадию тяжело конкурировать с боксерами, рожденными в Америке. Но я думаю, что он заслужил свое нынешнее положение. Это огромная работа его команды, это большой успех.
И я горжусь тем, что в Казахстане есть такой великий человек, как Головкин. Однажды, когда начался его бой, я уезжал из Астаны. В этот момент в Казахстане перестали летать самолеты. Все бросили работу и пошли смотреть бой - так велика популярность Геннадия. В эту ночь накал будет не меньше".
Напомним, что бой Головкина и Альвареса пройдет в Лас-Вегасе на 20-тысячной арене T-Mobile. По времени Астаны он состоится уже утром 17 сентября, подробнее об этом читайте здесь.
В предстоящем поединке Головкин будет защищать все четыре пояса чемпиона мира - WBC, WBA (Super), IBF и IBO, а "Канело", отказавшийся претендовать на титул WBC, поставит на кон пояс журнала The Ring. Также боксеры разыграют звание линейного чемпиона мира и специальные пояса от WBC и WBA.
Все новости о бое Головкин - Альварес
Отметим, что Хрюнов родился в Казахстане и до окончания школы жил в Таразе. По его словам, он будет болеть за Головкина в его бою против мексиканца Сауля "Канело" Альвареса (49-1-1, 34 КО).
"Болеть, конечно же, буду за Геннадия, поэтому мой прогноз на этот поединок будет необъективным. Я так же, как и Геннадий, рожден в Казахстане - вся страна не будет спать.
Нас точно ждет красивый бой, - уверен Хрюнов. - Это лучшее, что на сегодня есть в этом весе. А Головкина я считаю лучшим вне зависимости от категории. Геннадию тяжело конкурировать с боксерами, рожденными в Америке. Но я думаю, что он заслужил свое нынешнее положение. Это огромная работа его команды, это большой успех.
И я горжусь тем, что в Казахстане есть такой великий человек, как Головкин. Однажды, когда начался его бой, я уезжал из Астаны. В этот момент в Казахстане перестали летать самолеты. Все бросили работу и пошли смотреть бой - так велика популярность Геннадия. В эту ночь накал будет не меньше".
Напомним, что бой Головкина и Альвареса пройдет в Лас-Вегасе на 20-тысячной арене T-Mobile. По времени Астаны он состоится уже утром 17 сентября, подробнее об этом читайте здесь.
В предстоящем поединке Головкин будет защищать все четыре пояса чемпиона мира - WBC, WBA (Super), IBF и IBO, а "Канело", отказавшийся претендовать на титул WBC, поставит на кон пояс журнала The Ring. Также боксеры разыграют звание линейного чемпиона мира и специальные пояса от WBC и WBA.
Все новости о бое Головкин - Альварес