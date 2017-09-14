"Я поддерживаю личность, а не страну". Казахстанские фанаты "Канело" - о бое с Головкиным и своем выборе

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Сауль Альварес. Фото с сайта HBO
В Казахстане нашлись люди, которые будут поддерживать мексиканского боксера Сауля "Канело" Альвареса в его поединке с чемпионом мира по версиям WBA (Super), WBC, IBF и IBO в среднем весе казахстанцем Геннадием Головкиным. В интервью Vesti.kz они объяснили свой выбор и попросили не осуждать их за это.
Житель Кокшетау Данияр Темербаев заявил, что давно следит за мексиканцем и верит в его победу в бою с Головкиным.
"Я давно слежу за Саулем Альваресом. Он очень крутой боксер, который имеет все, для того, чтобы стать лучшим в мире. Мне все говорят, что Головкин сделает Альвареса. На это я отвечаю: "Посмотрим, это бокс и может произойти все". Каждый имеет право на свое мнение. Я знаю, что мне будут отправлять гневные комментарии, но я готов к этому! Я фанат Альвареса и буду поддерживать своего кумира. Я желаю, чтобы он победил Головкина и искренне в это верю", - отметил Темирбаев
Фанат "Канело" из Талдыкоргана Быкыш Байткбай считает, что Головкин проиграет по очкам.
"По моему мнению, бой продлится 12 раундов. Альварес будет действовать технично. Он постарается растянуть бой на всю дистанцию. У Головкина есть шанс победить нокаутом, но Альварес не предоставит такой возможности. Прогнозирую его победу по очкам".
Житель Караганды Арман Ахметов считает, что Головкин уже прошел свой пик и не сможет продолжить свою победную серию.
"Я все время сталкиваюсь с осуждением, но что поделаешь. Это ведь профессиональный спорт, и здесь мы поддерживаем не страну, а отдельную личность. В данном случае - это "Канело". GGG уже не тот. Даже если он сможет победить, то реванш останется за "Канело". Для Головкина поражение станет последним большим боем в карьере. Он уже устал, прошел свой пик и сейчас ничего не сможет противопоставить Альваресу".
Поддержал мексиканца и поклонник казахстанского боксера-профессионала Каната Ислама Бекбосын Камбар.
"Скорее всего, "Канело" будет выжидать второй половины боя. Он дождется, пока Головкин выдохнется и отправит его в нокаут в период с девятого по 12-й раунды. Проблема Головкина в том, что он слишком много времени тратит на свои сильные удары. "Канело" поменьше и полегче. Он выиграет за счет скорости. Головкин будет давить в первой половине, но затем инициатива перейдет к "Канело". В любом случае бой завершится в пользу мексиканца.Я не являюсь фанатом "Канело". Мой кумир - Канат Ислам. Кстати я считаю, что сейчас Ислам может победить Головкина. Если они будут драться в весе Каната".
Также своим прогнозом поделился Куандык Рахимов, являющийся поклонником канадского боксера Давида Лемье.
"В этом поединке ставлю на победу Сауля Альвареса. "Канело" молод и силен, а Головкин прошел этот пик. Его лучший бой против Лемье был два года назад. С этого момента у него пошел спад. Я уважаю Головкина и "Канело", но обьективно в этом бою победит мексиканец".
Житель Озерска из Восточно-Казахстанской области Павел Егоров одинаково болеет и за Головкина, и за "Канело".
"Бой будет крутым. Оба бойца мои любимые. Буду рад победе любого из них. Но все-таки у "Канело" больше шансов. По моему мнению, бой продлится 12 раундов. Я уверен, что в этом бою мы узнаем короля среднего веса".
Этот поединок поставит жительницу Астаны Аруну Абаеву перед непростым выбором.
"В предыдущих боях я болела за Головкина, ведь он казахстанский боксер. Я смотрел его бои против Брука, Лемье и Джейкобса. Однако я также смотрела последние поединки Альвареса. Это сложный выбор. У меня сердце кровью обливается. Я хочу, чтобы была ничья. Пусть каждый останется при своих поясах".
Бой Головкин - Альварес станет главным событием вечера бокса в Лас-Вегасе. По времени Астаны их поединок пройдет утром 17 сентября и начнется в 8:50, а в прямом эфире его можно посмотреть здесь.
В предстоящем бою Головкин будет защищать все четыре титула чемпиона мира в среднем весе - WBC, WBA (Super), IBF и IBO. Альварес выставит на кон титул журнала The Ring.
Фото The Ring (1) и Vesti.kz.Турар Казангапов© (2)
Все новости о бое Головкин - Альварес
Житель Кокшетау Данияр Темербаев заявил, что давно следит за мексиканцем и верит в его победу в бою с Головкиным.
"Я давно слежу за Саулем Альваресом. Он очень крутой боксер, который имеет все, для того, чтобы стать лучшим в мире. Мне все говорят, что Головкин сделает Альвареса. На это я отвечаю: "Посмотрим, это бокс и может произойти все". Каждый имеет право на свое мнение. Я знаю, что мне будут отправлять гневные комментарии, но я готов к этому! Я фанат Альвареса и буду поддерживать своего кумира. Я желаю, чтобы он победил Головкина и искренне в это верю", - отметил Темирбаев
Фанат "Канело" из Талдыкоргана Быкыш Байткбай считает, что Головкин проиграет по очкам.
"По моему мнению, бой продлится 12 раундов. Альварес будет действовать технично. Он постарается растянуть бой на всю дистанцию. У Головкина есть шанс победить нокаутом, но Альварес не предоставит такой возможности. Прогнозирую его победу по очкам".
Житель Караганды Арман Ахметов считает, что Головкин уже прошел свой пик и не сможет продолжить свою победную серию.
"Я все время сталкиваюсь с осуждением, но что поделаешь. Это ведь профессиональный спорт, и здесь мы поддерживаем не страну, а отдельную личность. В данном случае - это "Канело". GGG уже не тот. Даже если он сможет победить, то реванш останется за "Канело". Для Головкина поражение станет последним большим боем в карьере. Он уже устал, прошел свой пик и сейчас ничего не сможет противопоставить Альваресу".
Поддержал мексиканца и поклонник казахстанского боксера-профессионала Каната Ислама Бекбосын Камбар.
"Скорее всего, "Канело" будет выжидать второй половины боя. Он дождется, пока Головкин выдохнется и отправит его в нокаут в период с девятого по 12-й раунды. Проблема Головкина в том, что он слишком много времени тратит на свои сильные удары. "Канело" поменьше и полегче. Он выиграет за счет скорости. Головкин будет давить в первой половине, но затем инициатива перейдет к "Канело". В любом случае бой завершится в пользу мексиканца.Я не являюсь фанатом "Канело". Мой кумир - Канат Ислам. Кстати я считаю, что сейчас Ислам может победить Головкина. Если они будут драться в весе Каната".
Также своим прогнозом поделился Куандык Рахимов, являющийся поклонником канадского боксера Давида Лемье.
"В этом поединке ставлю на победу Сауля Альвареса. "Канело" молод и силен, а Головкин прошел этот пик. Его лучший бой против Лемье был два года назад. С этого момента у него пошел спад. Я уважаю Головкина и "Канело", но обьективно в этом бою победит мексиканец".
Житель Озерска из Восточно-Казахстанской области Павел Егоров одинаково болеет и за Головкина, и за "Канело".
"Бой будет крутым. Оба бойца мои любимые. Буду рад победе любого из них. Но все-таки у "Канело" больше шансов. По моему мнению, бой продлится 12 раундов. Я уверен, что в этом бою мы узнаем короля среднего веса".
Этот поединок поставит жительницу Астаны Аруну Абаеву перед непростым выбором.
"В предыдущих боях я болела за Головкина, ведь он казахстанский боксер. Я смотрел его бои против Брука, Лемье и Джейкобса. Однако я также смотрела последние поединки Альвареса. Это сложный выбор. У меня сердце кровью обливается. Я хочу, чтобы была ничья. Пусть каждый останется при своих поясах".
Бой Головкин - Альварес станет главным событием вечера бокса в Лас-Вегасе. По времени Астаны их поединок пройдет утром 17 сентября и начнется в 8:50, а в прямом эфире его можно посмотреть здесь.
В предстоящем бою Головкин будет защищать все четыре титула чемпиона мира в среднем весе - WBC, WBA (Super), IBF и IBO. Альварес выставит на кон титул журнала The Ring.
Фото The Ring (1) и Vesti.kz.Турар Казангапов© (2)
Все новости о бое Головкин - Альварес