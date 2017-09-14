"Я поддерживаю личность, а не страну". Казахстанские фанаты "Канело" - о бое с Головкиным и своем выборе

Наверх
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email Материал добавлен в избранное Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
добавить новый тег Просмотр слайдшоу (пробел) Пауза Назад Вперёд Переместить Закрыть (Esc) Развернуть до полного размера Кликните для закрытия картинки, нажмите и удерживайте для перемещения
Спасибо за Ваш комментарий! Вставьте текст...
Пожалуйста, подождите...
Результаты
Сегодня
Скоро
>>>
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2017/18
Салават Юлаев Торпедо НН 2:1
Нефтехимик Спартак 2:1
Адмирал ЦСКА 3:1
Барыс Сибирь 1:3
СКА Металлург Мг 4:3 ОТ
Динамо М Лада 3:2
Салават Юлаев Спартак 5:4
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2017/18
Торпедо УК Сарыарка 1:2 Б
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2017/18
Номад Горняк 3:2
Алтай-Торпедо Астана 5:3
Иртыш Бейбарыс 2:3 ОТ
Арлан Темиртау 3:2
Кулагер Алматы 1:0 Б
Алтай-Торпедо Астана 1:3
Иртыш Бейбарыс 1:0
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2017/18
Кузнецкие Медведи (мол) Алтай (мол) УК 5:4 ОТ
Сибирские Снайперы (мол) Снежные Барсы (мол) 2:3
Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
Иртыш (мол) Атырау (мол) 2:0
Тобол (мол) Шахтер (мол) 2:0
Кайсар (мол) Окжетпес (мол) 3:0
Рузаевка СДЮШОР №7 1:1
Тараз (мол) Жетысу (мол) 1:1
Ордабасы (мол) Астана (мол) 2:1
Актобе (мол) Кайрат М (мол) 1:1
Футбол. Чемпионат России 2017/18
Арсенал Тл Динамо М 1:0
Футбол. Чемпионат Англии 2017/18
Борнмут Брайтон 2:1
Кристал Пэлас Саутгемптон 0:1
Ливерпуль Бернли 1:1
Футбол. Чемпионат Испании 2017/18
Эйбар Леганес 1:0
Футбол. Чемпионат Германии 2017/18
Ганновер 96 Гамбург 2:0
Бавария Майнц 4:0
Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Иртыш Акжайык 0:1
Тобол Ордабасы 0:0
Тараз Кайрат 1:5
Атырау Актобе 2:2
Футбол. Первенство Казахстана по футболу 2017. 1 лига
Кызыл-Жар СК Шахтер-Булат 2:0
Кайрат А Кыран 3:1
Жетысу Каспий 1:0
Байконур Махтаарал 1:1
Футбол. Чемпионат Узбекистана 2017
Бухоро Динамо См 0:0
Футбол. Лига чемпионов 2017/18
Шахтер Д Наполи 2:1
Фейеноорд Манчестер Сити 0:4
Тоттенхэм Боруссия Д 3:1
Реал М АПОЕЛ 3:0
Марибор Спартак М 1:1
Ливерпуль Севилья 2:2
РБ Лейпциг ФК Монако 1:1
Порту Бешикташ 1:3
Футбол. Лига Европы 2017/18
Вильярреал Астана 3:1
Фастав Злин Шериф 0:0
Копенгаген Локомотив М 0:0
Аустрия В Милан 1:5
Динамо К Скендербеу 3:1
Славия П Маккаби Т-А 1:0
Аталанта Эвертон 3:0
Вардар Зенит 0:5
Арсенал Кельн 3:1
Црвена Звезда БАТЭ 1:1
Витесс Лацио 2:3
Герта Атлетик 0:0
Заря Лг Эстерсунд 0:2
Реал Сосьедад Русенборг 4:0
Велоспорт. Кольцо Пост Данмарк 2017
Групповая гонка. Этап 3. Otterup - Вейле (183.6 km) 16:50
Индивидуальная гонка. Этап 4. Randers - Randers (17.8 km) 18:50
Теннис. Турнир серии ITF - "Батуми (Грузия) - 2017"
Айнитдинова, Капшай Бонавантюр, Кузьмова 0:1 ТП
Теннис. Турнир WTA Токио (Япония) 2017
Дияс Чжан 2:0
Путинцева Хань 1:0
Путинцева Дияс 1:2
Макхэйл Дияс 1:2
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Стамбул (Турция) - 2017"
Бублик Истомин 1:0 ТП
Берреттини Бублик 2:0
Теннис. Кубок Дэвиса - 2017. Первая группа
Кукушкин Пелья 3:1
Попко Шварцман 0:3
Недовесов, Хабибулин Гонсалес, Мольтени 3:1
Футзал. Суперкубок Казахстана 2017/18
Аят Кайрат 1:7
>>>
Футбол. Чемпионат России 2017/18
Анжи Краснодар 0:0
Футбол. Чемпионат Англии 2017/18
Борнмут Брайтон 2:1
Кристал Пэлас Саутгемптон 0:1
Ливерпуль Бернли 1:1
Тоттенхэм Суонси Сити 22:30
Футбол. Чемпионат Испании 2017/18
Эйбар Леганес 1:0
Хетафе Барселона 1:2
Атлетико М Малага 00:45
Футбол. Чемпионат Италии 2017/18
Фиорентина Болонья 0:0
Рома Верона Хеллас 00:45
Футбол. Чемпионат Германии 2017/18
Ганновер 96 Гамбург 2:0
Бавария Майнц 4:0
РБ Лейпциг Боруссия М 22:30
Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Иртыш Акжайык 0:1
Тобол Ордабасы 0:0
Тараз Кайрат 1:5
Атырау Актобе 2:2
Футбол. Чемпионат Молдовы 2017
Зимбру Динамо-Авто 1:0
Футбол. Первенство Казахстана по футболу 2017. 1 лига
Кызыл-Жар СК Шахтер-Булат 2:0
Кайрат А Кыран 3:1
Жетысу Каспий 1:0
Байконур Махтаарал 1:1
Футбол. Чемпионат Узбекистана 2017
Бухоро Динамо См 0:0
Футбол. Чемпионат Литвы 2017
Тракай Судува 23:00
Футбол. Чемпионат Болгарии 2017/18
Верея Дунав 1:1
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2017/18
Салават Юлаев Спартак 5:4
ХК Сочи Торпедо НН 1:0
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2017/18
Торпедо УК Сарыарка 1:2 Б
Футзал. Суперкубок Казахстана 2017/18
Аят Кайрат 1:7
Велоспорт. Кольцо Пост Данмарк 2017
Групповая гонка. Общий зачет 16:35
Групповая гонка. Этап 5. Ebeltoft - Aarhus (198 km) 16:35
Теннис. Кубок Дэвиса - 2017. Первая группа
Казахстан Аргентина 2:1
Недовесов, Хабибулин Гонсалес, Мольтени 3:1
Теннис. Турнир WTA Токио (Япония) 2017
Макхэйл Дияс 1:2
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Стамбул (Турция) - 2017"
Берреттини Бублик 2:0
>>>
Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
Акжайык (мол) Тобол (мол)
Шахтер (мол) Тараз (мол)
Жетысу (мол) Рузаевка
СДЮШОР №7 Ордабасы (мол)
Астана (мол) Иртыш (мол)
Атырау (мол) Кайсар (мол)
Окжетпес (мол) Актобе (мол)
Кайрат М (мол) Алтай УК
Футбол. Чемпионат мира 2019 среди женских команд
Казахстан Уэльс 18:00
Англия Россия 23:55
Футбол. Чемпионат России 2017/18
Анжи Краснодар 0:0
Тосно Спартак М 16:00
Локомотив М Амкар 22:30
Футбол. Чемпионат Англии 2017/18
Тоттенхэм Суонси Сити 22:30
Челси Арсенал 18:30
Манчестер Юнайтед Эвертон 21:00
Футбол. Чемпионат Испании 2017/18
Хетафе Барселона 1:2
Атлетико М Малага 00:45
Алавес Вильярреал 16:00
Жирона Севилья 20:15
Лас-Пальмас Атлетик 22:30
Реал Сосьедад Реал М 00:45
Эспаньол Сельта 01:00
Валенсия Малага 23:55
Вильярреал Эспаньол 23:55
Футбол. Чемпионат Италии 2017/18
Фиорентина Болонья 0:0
Рома Верона Хеллас 00:45
Сассуоло Ювентус 16:30
Дженоа Лацио 00:45
Футбол. Чемпионат Германии 2017/18
РБ Лейпциг Боруссия М 22:30
Боруссия Д Кельн 22:00
Боруссия М Штутгарт 22:30
Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Шахтер Окжетпес 18:00
Кайсар Астана 17:30
Кайрат Ордабасы
Акжайык Атырау
Актобе Тобол
Астана Тараз
Футбол. Первенство Казахстана по футболу 2017. 1 лига
Махтаарал Кайрат А
Кыран Кызыл-Жар СК
Шахтер-Булат Жетысу
Каспий Экибастуз
Футбол. Чемпионат Узбекистана 2017
Машъял Бухоро 18:00
Футбол. 2 Бундеслига Германии 2017/18
Бохум Хайденхайм 17:30
Нюрнберг Бохум 00:30
Футбол. Чемпионат Литвы 2017
Тракай Судува 23:00
Стумбрас Судува 21:00
Футбол. Чемпионат Чехии 2017/18
Славия П Спарта П 22:00
Фастав Злин Славия П 21:00
Футбол. Чемпионат Израиля 2017/18
Маккаби Н Маккаби Т-А 23:55
Футбол. Чемпионат Молдовы 2017
Сфынтул Георге Зимбру 19:30
Футбол. Чемпионат Болгарии 2017/18
Верея Дунав 1:1
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2017/18
ХК Сочи Торпедо НН 1:0
Адмирал Витязь 13:00
Авангард Югра 17:00
Барыс Сибирь 17:00
Динамо М Автомобилист 20:00
Барыс Динамо Мн 19:30
Барыс Динамо М 17:00
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2017/18
Торпедо УК Сокол 18:30
Торпедо УК Ермак 18:30
Сарыарка Сокол 19:00
Торпедо УК Металлург Нк 17:00
Сарыарка Ермак 17:00
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2017/18
Номад Бейбарыс
Номад Бейбарыс
Алматы Алтай-Торпедо
Темиртау Иртыш
Алматы Алтай-Торпедо
Темиртау Иртыш
Горняк Арлан
Горняк Арлан
Астана Бейбарыс
Номад Кулагер
Алматы Иртыш
Астана Бейбарыс
Номад Кулагер
Темиртау Алтай-Торпедо
Хоккей. Национальная Молодежная хоккейная лига 2017/18
Мунайши (мол) Пв Южный Урал - Металлург (мол) 18:00
Мунайши (мол) Пв Южный Урал - Металлург (мол) 18:00
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Жанузак Джамурадов
Даукенов Нурматов
Головкин Альварес 08:50
Балоев Каннингем
Харсан Дадли
Муздиман Макси
Велоспорт. Кольцо Пост Данмарк 2017
Групповая гонка. Общий зачет 16:35
Групповая гонка. Этап 5. Ebeltoft - Aarhus (198 km) 16:35
Велоспорт. Чемпионат мира 2017
Командная гонка. Финалы
Индивидуальная гонка. Финалы
Теннис. Кубок Дэвиса - 2017. Первая группа
Казахстан Аргентина 2:1
Кукушкин Шварцман 14:00
Попко Пелья 16:00
Теннис. Турнир WTA Токио (Япония) 2017/2
Ян Дияс 11:30
Футзал. Суперкубок Казахстана 2017/18
Кайрат Аят
Футзал. Международные товарищеские матчи 2017/18
Азербайджан Казахстан
Водное поло. Открытый чемпионат России среди мужчин - 2017/18
Динамо Ас Астана 15:00
Астана ВМФ 16:20
Санкт-Петербург (мол) Астана 17:40
Синтез-Академия (фарм) Астана 16:20
Баскетбол. 26-й Кубок Чемпионов Азии среди клубных мужских команд 2017
Сарейет Рамалла Моно Вампир 14:45
Астана Чокс-То-Гоу 19:45
Петрохим Астана 12:30
Чокс-То-Гоу Сарейет Рамалла 14:45
Гандбол. Женская Лига Чемпионов Азии 2017
Иле АГМК 15:00
Алматы Ларестан 17:00
Узбечка СК Индия 20:00
Обсуждаемые

Как завершится бой Головкин - Альварес?

"Я поддерживаю личность, а не страну". Казахстанские фанаты "Канело" - о бое с Головкиным и своем выборе

До поединка осталось несколько часов.

Bahytzhan Nurpeisov

Ссылки по теме:

50 Комментариев
Сауль Альварес. Фото с сайта HBO
Сауль Альварес. Фото с сайта HBO
В Казахстане нашлись люди, которые будут поддерживать мексиканского боксера Сауля "Канело" Альвареса в его поединке с чемпионом мира по версиям WBA (Super), WBC, IBF и IBO в среднем весе казахстанцем Геннадием Головкиным. В интервью Vesti.kz они объяснили свой выбор и попросили не осуждать их за это. 

Житель Кокшетау Данияр Темербаев заявил, что давно следит за мексиканцем и верит в его победу в бою с Головкиным.

"Я давно слежу за Саулем Альваресом. Он очень крутой боксер, который имеет все, для того, чтобы стать лучшим в мире. Мне все говорят, что Головкин сделает Альвареса.  На это я отвечаю: "Посмотрим, это бокс и может произойти все". Каждый имеет право на свое мнение. Я знаю, что мне будут отправлять гневные комментарии, но я готов к этому! Я фанат Альвареса и буду поддерживать своего кумира. Я желаю, чтобы он победил Головкина и искренне в это верю", - отметил Темирбаев

Фанат "Канело" из Талдыкоргана Быкыш Байткбай считает, что Головкин проиграет по очкам.

"По моему мнению, бой продлится 12 раундов. Альварес будет действовать технично. Он постарается растянуть бой на всю дистанцию. У Головкина есть шанс победить нокаутом, но Альварес не предоставит такой возможности. Прогнозирую его победу по очкам". 



Житель Караганды Арман Ахметов считает, что Головкин уже прошел свой пик и не сможет продолжить свою победную серию. 

"Я все время сталкиваюсь с осуждением, но что поделаешь. Это ведь профессиональный спорт, и здесь мы поддерживаем не страну, а отдельную личность. В данном случае - это "Канело". GGG уже не тот. Даже если он сможет победить, то реванш останется за "Канело". Для Головкина поражение станет последним большим боем в карьере. Он уже устал, прошел свой пик и сейчас ничего не сможет противопоставить Альваресу".

Поддержал мексиканца и поклонник казахстанского боксера-профессионала Каната Ислама Бекбосын Камбар.

"Скорее всего, "Канело" будет выжидать второй половины боя. Он дождется, пока Головкин выдохнется и отправит его в нокаут в период с девятого по 12-й раунды. Проблема Головкина в том, что он слишком много времени тратит на свои сильные удары. "Канело" поменьше и полегче. Он выиграет за счет скорости. Головкин будет давить в первой половине, но затем инициатива перейдет к "Канело". В любом случае бой завершится в пользу мексиканца.Я не являюсь фанатом "Канело". Мой кумир - Канат Ислам. Кстати я считаю, что сейчас Ислам может победить Головкина. Если они будут драться в весе Каната".

Также своим прогнозом поделился Куандык Рахимов, являющийся поклонником канадского боксера Давида Лемье.

 "В этом поединке ставлю на победу Сауля Альвареса. "Канело" молод и силен, а Головкин прошел этот пик. Его лучший бой против Лемье был два года назад. С этого момента у него пошел спад. Я уважаю Головкина и "Канело", но обьективно в этом бою победит мексиканец".



Житель Озерска из Восточно-Казахстанской области Павел Егоров одинаково болеет и за Головкина, и за "Канело". 

"Бой будет крутым. Оба бойца мои любимые. Буду рад победе любого из них. Но все-таки у "Канело" больше шансов. По моему мнению, бой продлится 12 раундов. Я уверен, что в этом бою мы узнаем короля среднего веса".

Этот поединок поставит жительницу Астаны Аруну Абаеву перед непростым выбором.

"В предыдущих боях я болела за Головкина, ведь он казахстанский боксер. Я смотрел его бои против Брука, Лемье и Джейкобса. Однако я также смотрела последние поединки Альвареса. Это сложный выбор. У меня сердце кровью обливается. Я хочу, чтобы была ничья. Пусть каждый останется при своих поясах".

Бой Головкин - Альварес станет главным событием вечера бокса в Лас-Вегасе. По времени Астаны их поединок пройдет утром 17 сентября и начнется в 8:50, а в прямом эфире его можно посмотреть здесь.

В предстоящем бою Головкин будет защищать все четыре титула чемпиона мира в среднем весе - WBC, WBA (Super), IBF и IBO. Альварес выставит на кон титул журнала The Ring.

Фото The Ring (1) и Vesti.kz.Турар Казангапов© (2) 

Все новости о бое Головкин - Альварес
  Комментариев: 50
  0  
На главнуюВ раздел

Комментарии

 
 
Дамир Есханов Сегодня 19:32
Статус: Юниор
Рейтинг: 93
Вот же долб#бы!Езжайте в Мексику,предатели!
Ответить 4
 
Шымкентский пацанчик Сегодня 19:55
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1249
Дамир Есханов, это мои братушки!
Ответить -11
 
semser semserov Сегодня 20:38
Статус: Дублёр
Рейтинг: 166
Дамир Есханов,не пускать в страну
Ответить 2
 
Éric Kim Сегодня 19:36
Статус: Профи
Рейтинг: 443
Че за бред, на кону не просто личности, они представляют свои страны и выходят с флагами своих государств.
Ответить 6
 
Аззамжан Басанов Сегодня 19:42
Статус: Дублёр
Рейтинг: 120
Как можно жить в Казахстане и не поддерживать Гену. Я их не понимаю
Ответить 13
 
Blackwolf ! Сегодня 21:20
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 2542
Аззамжан Басанов,...если ГГГ перейдет в вес к ...Ж.Жакиянову ....то проиграет ! ФАКТ ! НО в своем весе это .... ГОРДОСТЬ СТРАНЫ И БРЕНД # -1 ! ! ! АЛЛГААА , СУПЕРЧЕМП ! !!!
Ответить -4
 
Сымбат Аскаров Сегодня 19:44
Статус: Фанат
Рейтинг: 26
За счет скорости? Джейкобс тоже вроде скоростной был.И как все кончилось? Все знают
Ответить 9
 
Данияр Абенов Сегодня 19:45
Статус: Профи
Рейтинг: 373
Патриоттык намыс деген жок сендерде, албастылар!
Ответить 5
 
Азамат Ибрагимов Сегодня 19:48
Статус: Дублёр
Рейтинг: 192
Канелоны еміңдер есек намыс жоқтар
Ответить 6
 
Nurken Amirov Сегодня 19:48
Статус: Профи
Рейтинг: 436
Предатели......
Ответить 9
 
Рустам Бейсенбаев Сегодня 19:48
Статус: Дублёр
Рейтинг: 104
Это что за провокационная статья болеют и что, мы с Казахстана за Гену, нафиг нам нужен Саул высокомерный тип !
Ответить 9
 
Бинура Сулейменова Сегодня 19:49
Статус: Любитель
Рейтинг: 16
Очень жаль, что в нашей стране есть болельщики против Гены, все-таки ими владеют чувства завести, ведь Гена такой крутой. GGG докажи всем, что ты самый первый.
Ответить 7
 
KAIRAT Сегодня 19:52
Статус: Легенда спорта
Рейтинг: 6687
Осындай курттарды езу керек тапап. Өте өкінішті осындай иттердің арамызда жургеніне. Ездер.
Ответить 6
 
Секе Козган Сегодня 19:52
Статус: Юниор
Рейтинг: 75
Эй, где вы нарыли этих фанатов Канело? Вести гоняются за хайпом?:)))
Ответить 9
 
Владимир Хамов Сегодня 19:53
Статус: Дублёр
Рейтинг: 188
Пипец это же наш ГЕШААААА
Ответить 1
 
Mansur Nurmukhambetov Сегодня 19:58
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1240
Теперь все знают имя поцанчика наймана и Андре каторые пишут коментарии на вести кз))) ахах шучу
Ответить 6
 
Канат Сарин Сегодня 20:02
Статус: Дублёр
Рейтинг: 150
Во все века находились изменники, предатели своего народа. Им главное, чтобы они были сыты. Так что, уважаемые соотечественники, не стоит портить себе нервы перед нашим главным поединком. Выиграет или проиграет Гена, он для меня все равно будет и останется великим боксером, прославляющим нашу Великую Степь! Гена! Ты чемпион! Победы тебе!!!
Ответить 7
 
Мухтар Нурбеков Сегодня 20:02
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 225
Данияр Темербаев 2000 жылгы мурынбок балагой)))
Ответить 4
 
Ержан Турсынов Сегодня 20:03
Статус: Юниор
Рейтинг: 83
Еее, сорлы мақаулар!
Мен қазақпын деп жүрген Головкиннің сөзінің өзі жетеді менің ойымша оған жанкүйер болып, яғни жетістіктері мен тағдырына жанымыздың ашуы.
Естеріңнен танып, не көрінді? Ар- намыс қайда, өз отандасыңа жеңіліс тілеп?
Ответить 9
 
Канат Сарин Сегодня 20:13
Статус: Дублёр
Рейтинг: 150
Ержан Турсынов, очень хорошо сказал! Уважаю! Бар болайык!
Ответить 3
 
Марат Ахметжанов Сегодня 20:05
Статус: Дублёр
Рейтинг: 165
Такие же как найман,легенда,пацанчик и всякие хейтеры,и эти такие же,у которых честь и гордость за страну ноль
Ответить 7
 
Мухтар Нурбеков Сегодня 20:08
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 225
Мыналардын барлыгы 1999-2000 жылгы балалар. Сандырактап журген.
Ответить 4
 
Марат Ахметжанов Сегодня 20:16
Статус: Дублёр
Рейтинг: 165
Мухтар Нурбеков,айтпа,менде солай ойлаймын,кышкене балалар
Ответить 1
 
ARE. A Сегодня 20:31
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 221
Ничего себе! не знал ,что у нас такие есть((
Ответить 4
 
Руся Махамбетов Сегодня 20:32
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1112
Каждый имеет своё право! Я лично болею, очень болею за ГГГ!
Ответить 1
 
Mukhtar Сегодня 20:32
Статус: Зритель
Рейтинг: 1
Mukhtar Ischemic (540933663)
Не надо победит накаутом во втором раунде на второй минуте.
Ответить 0
 
Марат Жулдаспаев Сегодня 20:39
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1958
Сколько предателей живут в Казахстане,выслать их надо в Мексику пусть там живут со своим кумиром рядом!!!
Ответить -1
 
Rizabek Kairbekov Сегодня 20:40
Статус: Юниор
Рейтинг: 91
У каждого есть свобода выбора и они выбирают сами за кого болеть
Ответить 0
 
Нурик Амангалиев Сегодня 20:42
Статус: Мастер спорта
Рейтинг: 613
Если будет у нас война, они первыми убегут
Ответить 1
 
Жумабай Санкубаев Сегодня 20:45
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1503
В любой войне есть свои предатели,обычно их без суда расстреливают,что и сделает Геннадий ввиде нокаута над Рыжим!
Ответить -3
 
novolvere Сегодня 21:34
Статус: Зритель
Рейтинг: 9
Жумабай Санкубаев, Мудрость не всегда приходит с возрастом. Бывает, что возраст приходит один
Ответить 0
 
Mara Сегодня 20:48
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1622
А чего их осуждать то ? всю дистанцию болеть за Альвареса а так на бой с Геной забыть о нём ? Это будет какое то двуличье.
Ответить 0
 
The Ring Сегодня 21:04
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1976
Думаю, они *мертвые души *, статья просто для *спортивного интереса* и разнообразия. Это просто выдуманные фанаты
Ответить -1
 
Димьян Демидов Сегодня 21:08
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 217
Предатели всегда,везде были и будут,Гена за страну всех рвет,поднимает Казахстан в глазах всего мира,а эти чмошники.Сделай его Гена,порви,Алга Казахстан
Ответить 0
 
Талант Кушеков Сегодня 21:10
Статус: Зритель
Рейтинг: 6
Неге олай деди казак жигиттери
Казакы жаралмаган ба жиликтери
Ойлау турмак айтты калай тусинбедим
Тургандай оз елине кулип теги
Казакпын деп шапан киип жургенине
Карап турып оянбаса намыстарын
Оз елине женинди тургенин бе
Намыс кайда бауырым арыстарым
Ответить 1
 
айдос Сегодня 21:24
Статус: Дублёр
Рейтинг: 138
Талант Кушеков, Азамат, сендей намысы бар қазақ жігіттері мен
қазақстандықтар көп болсын .
Ответить 1
 
Талант Кушеков Сегодня 21:27
Статус: Зритель
Рейтинг: 6
айдос,Аумин!!! Бауырым айтканын келсин!!! Мен ешкимди сокпеймин бирак шынынды бул азаматтарды тусине алмадым али озиме келе алмай турмын окып
Ответить 1
 
Dinara Балуансарова(око Сегодня 21:10
Статус: Зритель
Рейтинг: 4
Да я думаю все просто говно. Гена выиграет накаутом ещё и по играет канело что бы было биг ДРА шоу
Ответить 0
 
Иван Сидоров Сегодня 21:16
Статус: Профи
Рейтинг: 308
Не осуждаю))) есть где то доля правды. Но не знал что в Казахстане есть фанат Лемье
Ответить 0
 
Талант Кушеков Сегодня 21:19
Статус: Зритель
Рейтинг: 6
Женилсин деп тилегенди тусинбедим. Ол женсе тагы да кок туымызды желбиретип рухымызды котерип алемге халкын паш етпейме? Коп акша тауып сендердин туган жерлерине балабакша аланын спорттык комплекс салмайма. Артынан ерген боксшылардын озиндей бола алатынын америкага корсетип оларды котермей ме? Сосын олардын аркайсысы тагы да балабакша спорт комплекстер салмайма елине. Абай атамыз айткандай корикти ой ауыздан шыкканда они кашады деп ренжигенде не айтатынынды билмей калады екенсин. Оте окиништи уф
Ответить 1
 
Иван Сидоров Сегодня 21:20
Статус: Профи
Рейтинг: 308
А так то в мексике тоже есть фанаты Головкина, наверное их также гнобят, это неправильно. Пусть болеют за кого хотят. Здравые ребята болеют за Гену
Ответить 1
 
айдос Сегодня 21:31
Статус: Дублёр
Рейтинг: 138
Текст комментарияЕртең Гена рингке шыққанда біздің Қазақтың туымен гимні ойнағанда бұл сатқындар не істеп тұрар екен.
Ответить 2
 
Марат Галиев Сегодня 21:32
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1043
Канат Ислам победит Головкина?))))
Ответить 1
 
Blackwolf ! Сегодня 21:39
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 2542
Марат Галиев ,....если ГГГ ....спустится к Канату ! Бред , мокроносиков ! ГГГ-УЛЛЫЫЫ , НАШ СУППЕРЧЕММП ! ! ! ГОРДОСТЬ СТРАНЫ ! ! !
Ответить 0
 
Виталий Зодошлов Сегодня 21:53
Статус: Зритель
Рейтинг: 1
Нашел классный сайт с договорными матчами, взял у них 8 матчей и 8 зашло. За приглашенного человека дают скидку. Если будете брать скажите что от " Tonik ", буду благодарен. Сайт - wintennis.in
Ответить 0
 
Каппас Жакупов Сегодня 21:55
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1657
Во время ВОВ таких ставили к стенке. Какой бы ты не был фанат, но Родина одна. Ведь Гена выйдет с флагом Казахстана! Я уверен, что вы пиаритесь и не хрена не сображаете в боксе. Не хочу, чтобы мои внуки читали ваши комментарии, они столько ждали и уверены в победе GGG!
Ответить 1
 
Rauan Mukatayev Сегодня 22:04
Статус: Зритель
Рейтинг: 1
Хорош ребята, все болеют за своих кумиров. Можно подумать вы болеете только за наших. Ведть есть у нас болельшики Барселоны, Реала, Баварии, а есть которые болеют за Кайрат и Астану и что болельшики зарубежных команд предатели что ли? Не надо врать себе...пусть болеют хоть за кого, а завтра бой покажет кто есть кто...Всем удачного просмотра и пусть победит сильнейший, а это - GGG!
Ответить 0
 
Rauan Mukatayev Сегодня 22:05
Статус: Зритель
Рейтинг: 1
Rauan Mukatayev, полностью поддерживаю тебя. Пусть победит сильнейший!!!
Ответить 0
 
Davor Shuker Сегодня 22:08
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 270
Надо что бы не случилось поддерживать своих и свою страну, а Головкин прославляет нашу страну, да у каждого есть своё мнение но когда выступает свой надо его поддерживать. Я например с 1999 года болею за Манчестер Юнайтед но если вдруг она будет играть против Астаны или же любого другого клуба из Казахстана я буду болеть за наших что бы не случилось
Ответить 0
 
Rauan Mukatayev Сегодня 22:09
Статус: Зритель
Рейтинг: 1
Ответить 0
 