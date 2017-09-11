Прямая трансляция официального взвешивания Головкина и "Канело" Альвареса

Боксерам надо уложиться в лимит 160 фунтов.
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Казахстанский боксер Геннадий Головкин (37-0, 33 КО) и мексиканец Сауль Альварес (49-1-1, 34 КО) пройдут официальную процедуру взвешивания перед их боем в Лас-Вегасе, передает корреспондент Vesti.kz.
Мероприятие состоится в ночь с 15 на 16 сентября и начнется в 01:00 по времени Астаны. Это последняя встреча боксеров перед боем.
Лимит средней весовой категории, в которую надо уложиться Головкину и Альваресу, составляет 160 фунтов (до 72,574 килограмма). Ранее казахстанец успешно проходил промежуточное взвешивание для WBC за месяц и за неделю до поединка. Мексиканец не делал этого, так как для него пояс WBC на кону не стоит.
Отметим, что в день боя Головкин и Альварес пройдут закрытое взвешивание для телеканала HBO, но здесь нет никаких лимитов.
Напомним, что бой Головкина и Альвареса пройдет в Лас-Вегасе на 20-тысячной арене T-Mobile. По времени Астаны он состоится уже утром 17 сентября, подробнее об этом читайте здесь.
В предстоящем поединке Головкин будет защищать все четыре пояса чемпиона мира - WBC, WBA (Super), IBF и IBO, а "Канело", отказавшийся претендовать на титул WBC, поставит на кон пояс журнала The Ring. Также боксеры разыграют звание линейного чемпиона мира и специальные пояса от WBC и WBA.
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