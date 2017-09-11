"Канело" должен показать совершенный бой, чтобы победить Головкина - Хулио Сезар Чавес

Их поединок состоится 16 сентября в Лас-Вегасе.

Легендарный мексиканский боксер Хулио Сезар Чавес-старший в интервью BoxingNews24 дал совет своему соотечественнику Саулю "Канело" Альваресу перед боем против чемпиона мира по версиям WBA (Super), WBC, IBF и IBO в среднем весе казахстанца Геннадия Головкина, передает корреспондент Vesti.kz.



"Я думаю, что "Канело" должен показать совершенный бой, чтобы победить Головкина. Из-за силы удара Головкина ему нужно быть осторожным. Однако молодость и сила "Канело" могут помочь добиться цели.



Желание "Канело" выиграть досрочно - это хорошо и плохо. Приятно иметь настрой на победу нокаутом, но когда вы сталкиваетесь с бойцом, который поражает так же сильно, как Головкин, вам нужно быть осторожным. Я видел, что они хорошо подготовлены, хорошо сосредоточены на борьбе, и у них не будет проблем с весом.



Какой совет вы хотите, чтобы я дал ему ("Канело" - прим. авт)? Просто он может победить лучшего бойца. Желаю удачи "Канело", - отметил Чавес.



Добавим, в марте Головкин решением судей выиграл у американца Дэниэла Джейкобса, а в мае Альварес также по очкам победил своего соотечественника Хулио Сезара Чавеса-младшего. В свою очередь тренер казахстанца Абель Санчес заявил, что Головкин победил бы мексиканца Чавеса-младшего, а вот Альварес проиграл бы американцу Джейкобсу.



Напомним, что бой Головкина и Альвареса пройдет в Лас-Вегасе на 20-тысячной арене T-Mobile. По времени Астаны он состоится уже утром 17 сентября, подробнее об этом читайте здесь.



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