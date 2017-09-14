Моим кумиром всегда был Головкин. Ему нужно давить на Альвареса для победы - интернациональный чемпион WBO

По словам уроженца Казахстана, ему нравится стиль бокса GGG.
Вчера 21:37
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Фото с сайта boxingscene.com
Уроженец Казахстана, а ныне гражданин Германии, 26-летний боксер-профессионал Артур Манн (11-0, 7 КО), является интернациональным чемпионом по версии WBO в первом тяжелом весе. В беседе с корреспондентом Vesti.kz он назвал фаворита в бою между Геннадием Головкиным (37-0, 33 КО) и Саулем "Канело" Альваресом (49-1-1, 34 КО), а также рассказал о преимуществах сторон.
В рейтинге Всемирной боксерской организации 26-летний Манн отмечен как казахстанец, но сам спортсмен утверждает, что это ошибка. Он родился в Актобе, но в возрасте двух лет уехал в Германию, где и начал заниматься боксом.
- Артур, почему Вы пришли в бокс? Кто Ваш эталон или кумир?
- Я решил попробовать бокс после кикбоксинга. Хотел стать как Майк Тайсон. Но моим кумиром всегда был Геннадий Головкин.
- Почему такой выбор?
- Мне нравится его стиль и как он преподносит себя. Желаю ему победы в бою против Альвареса.
- Стиль жизни? А если присмотреться к поединку грядущему, то как он может сложиться по-вашему мнению?
- Стиль бокса. Я думаю, Головкин выиграет, если он будет давить на Альвареса.
- А что может предложить Альварес?
- Он моложе Головкина. У него есть опыт и есть шанс на победу.
- В процентах оцените шансы сторон.
- 70 - Головкин, 30 - Альварес.
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Напомним, титульный поединок в среднем весе между Головкиным и Альваресом пройдет в Лас-Вегасе - точное время начало встречи для Казахстана можно узнать здесь.
35-летний Головкин будет защищать все четыре титула чемпиона мира в среднем весе - WBC, WBA (Super), IBF и IBO. Из-за конфликта с организацией 27-летний Альварес не претендует на пояс WBC, но сам выставит на кон титул журнала The Ring. Также боксеры разыграют статус линейного чемпиона мира и специальный пояс WBC.
Все новости о бое Головкин - Альварес
В рейтинге Всемирной боксерской организации 26-летний Манн отмечен как казахстанец, но сам спортсмен утверждает, что это ошибка. Он родился в Актобе, но в возрасте двух лет уехал в Германию, где и начал заниматься боксом.
- Артур, почему Вы пришли в бокс? Кто Ваш эталон или кумир?
- Я решил попробовать бокс после кикбоксинга. Хотел стать как Майк Тайсон. Но моим кумиром всегда был Геннадий Головкин.
- Почему такой выбор?
- Мне нравится его стиль и как он преподносит себя. Желаю ему победы в бою против Альвареса.
- Стиль жизни? А если присмотреться к поединку грядущему, то как он может сложиться по-вашему мнению?
- Стиль бокса. Я думаю, Головкин выиграет, если он будет давить на Альвареса.
- А что может предложить Альварес?
- Он моложе Головкина. У него есть опыт и есть шанс на победу.
- В процентах оцените шансы сторон.
- 70 - Головкин, 30 - Альварес.
Головкин - "Канело": кто будет "разогревать" болельщиков перед Big Drama Show?
Напомним, титульный поединок в среднем весе между Головкиным и Альваресом пройдет в Лас-Вегасе - точное время начало встречи для Казахстана можно узнать здесь.
35-летний Головкин будет защищать все четыре титула чемпиона мира в среднем весе - WBC, WBA (Super), IBF и IBO. Из-за конфликта с организацией 27-летний Альварес не претендует на пояс WBC, но сам выставит на кон титул журнала The Ring. Также боксеры разыграют статус линейного чемпиона мира и специальный пояс WBC.
Все новости о бое Головкин - Альварес