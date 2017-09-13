Головкин перед боем с "Канело" дал интервью ведущим мировым СМИ

Чемпион больше часа отвечал на вопросы.
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Чемпион мира по версиям WBA (Super), WBC, IBF и IBO в среднем весе казахстанец Геннадий Головкин в преддверии боя с мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом провел серию спутниковых интервью для ведущих СМИ Америки, Англии и Мексики, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Интересно отметить, что аналогичное мероприятие с участием Альвареса вызвало меньшую заинтересованность. Мексиканцу было задано меньшее количество вопросов. Казахстанского чемпиона же эксперты по боксу, в числе которых представители таких СМИ, как ESPN, Sky и CBS, расспрашивали больше часа. В основном, вопросы к Головкину касались его настроения и самочувствия за два дня до боя.
Напомним, что уже завтра, в 12:00 по местному времени, в Лас-Вегасе состоится официальная церемония взвешивания, на которую приглашаются казахстанские фанаты, чтобы поддержать Головкина. Поединок же пройдет по времени Астаны утром 17-го сентября, то есть в воскресенье,на 20-тысячной арене T-Mobile . О том, во сколько и где посмотреть прямую трансляцию этого вечера бокса, можно узнать здесь. А с точным временем начала боя можно ознакомиться в этой новости.
В предстоящем бою 35-летний Головкин будет защищать все четыре титула чемпиона мира в среднем весе - WBC, WBA (Super), IBF и IBO. Из-за конфликта с организацией 27-летний Альварес не претендует на пояс WBC, но сам выставит на кон титул журнала The Ring. Также боксеры разыграют статус линейного чемпиона мира и специальный пояс WBC.