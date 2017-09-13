Головкин тренируется упорнее начинающих боксеров. Он очень многое сделал для меня - Гассиев

Оба бойца работают под руководством Абеля Санчеса.
Вчера 19:32
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Головкин и Гассиев. Фото Абеля Санчеса
Чемпион мира в первом тяжелом весе по версии IBF россиянин Мурат Гассиев (24-0, 17 КО) в интервью Gradus.pro рассказал о роли чемпиона WBC, WBA (Super), IBF и IBO в среднем весе казахстанца Геннадия Головкина (37-0, 33 КО).
Последние несколько лет оба боксера тренируются у Абеля Санчеса в его лагере Big Bear.
"Я не имею права раскрывать в деталях тренировочный процесс, поскольку каждый тренер не хочет, чтобы его наработки становились известны другим, - говорит Гассиев. - Вкратце могу сказать, что мой тренер уделяет большое внимание физической подготовке, выносливости, поэтому у нас постоянно в меню кросс с перепадами высот, различные упражнения для определенных групп мышц, спарринги".
По словам Гассиева, Головкин показывает пример того, как даже с титулами не снижать к себе требований на тренировках.
"Геннадий - замечательный боксер и человек, он очень много сделал для меня в плане моего становления как боксера. Он дает мне советы, показывает какие-то упражнения, но самое главное то, что Головкин - пример того, как будучи многократным чемпионом мира, не снижать планку требований к себе и тренироваться гораздо упорнее начинающих боксеров", - отметил Гассиев.
Отметим, что следующий бой 23-летнего Гассиева пройдет в Ньюарке (штат Нью-Джерси, США). В рамках четвертьфинала Всемирной суперсерии бокса его соперником станет 35-летний поляк Кшиштоф Влодарчик (53-3-1, 37 КО) - на кону в поединке будет стоять титул IBF.
Уже в эти выходные на ринг выйдет Головкин, который в Лас-Вегасе будет защищать свои пояса в поединке с мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом (49-1-1, 34 КО). Их поединок по времени Астаны пройдет уже утром 17 сентября.
Последние несколько лет оба боксера тренируются у Абеля Санчеса в его лагере Big Bear.
"Я не имею права раскрывать в деталях тренировочный процесс, поскольку каждый тренер не хочет, чтобы его наработки становились известны другим, - говорит Гассиев. - Вкратце могу сказать, что мой тренер уделяет большое внимание физической подготовке, выносливости, поэтому у нас постоянно в меню кросс с перепадами высот, различные упражнения для определенных групп мышц, спарринги".
По словам Гассиева, Головкин показывает пример того, как даже с титулами не снижать к себе требований на тренировках.
"Геннадий - замечательный боксер и человек, он очень много сделал для меня в плане моего становления как боксера. Он дает мне советы, показывает какие-то упражнения, но самое главное то, что Головкин - пример того, как будучи многократным чемпионом мира, не снижать планку требований к себе и тренироваться гораздо упорнее начинающих боксеров", - отметил Гассиев.
Отметим, что следующий бой 23-летнего Гассиева пройдет в Ньюарке (штат Нью-Джерси, США). В рамках четвертьфинала Всемирной суперсерии бокса его соперником станет 35-летний поляк Кшиштоф Влодарчик (53-3-1, 37 КО) - на кону в поединке будет стоять титул IBF.
Уже в эти выходные на ринг выйдет Головкин, который в Лас-Вегасе будет защищать свои пояса в поединке с мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом (49-1-1, 34 КО). Их поединок по времени Астаны пройдет уже утром 17 сентября.