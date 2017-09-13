До боя Головкин - Альварес осталось 3 дня. Последние новости

Наверх
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email Материал добавлен в избранное Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
добавить новый тег Просмотр слайдшоу (пробел) Пауза Назад Вперёд Переместить Закрыть (Esc) Развернуть до полного размера Кликните для закрытия картинки, нажмите и удерживайте для перемещения
Спасибо за Ваш комментарий! Вставьте текст...
Пожалуйста, подождите...
Результаты
Сегодня
Скоро
>>>
Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
Алтай УК Акжайык (мол) 4:0
Футбол. Лига чемпионов 2017/18
Манчестер Юнайтед Базель 3:0
Олимпиакос Спортинг Л 2:3
Барселона Ювентус 3:0
Селтик ПСЖ 0:5
Бавария Андерлехт 3:0
Челси Карабах 6:0
Рома Атлетико М 0:0
Бенфика ЦСКА М 1:2
РБ Лейпциг ФК Монако 1:1
Ливерпуль Севилья 2:2
Марибор Спартак М 1:1
Фейеноорд Манчестер Сити 0:4
Шахтер Д Наполи 2:1
Реал М АПОЕЛ 3:0
Тоттенхэм Боруссия Д 3:1
Порту Бешикташ 1:3
Футбол. Лига Европы 2017/18
Вильярреал Астана 3:1
Фастав Злин Шериф 0:0
Копенгаген Локомотив М 0:0
Аустрия В Милан 1:5
Динамо К Скендербеу 3:1
Славия П Маккаби Т-А 1:0
Аталанта Эвертон 3:0
Вардар Зенит 0:5
Арсенал Кельн 3:1
Црвена Звезда БАТЭ 1:1
Витесс Лацио 2:3
Герта Атлетик 0:0
Заря Лг Эстерсунд 0:2
Реал Сосьедад Русенборг 4:0
Футбол. Чемпионат Литвы 2017
Судува Тракай 5:1
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2017/18
Югра Авангард 0:7
Ак Барс Спартак 3:4 ОТ
Амур ЦСКА 2:3 Б
Локомотив Металлург Мг 3:2 ОТ
Салават Юлаев Торпедо НН 2:1
Нефтехимик Спартак 2:1
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2017/18
Сарыарка Рубин 2:3 ОТ
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2017/18
Номад Горняк 3:4 Б
Арлан Темиртау 3:2
Кулагер Алматы 3:0
Номад Горняк 3:2
Алтай-Торпедо Астана 5:3
Иртыш Бейбарыс 2:3 ОТ
Арлан Темиртау 3:2
Кулагер Алматы 1:0 Б
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2017/18
Сибирские Снайперы (мол) Снежные Барсы (мол) 2:0
Кузнецкие Медведи (мол) Алтай (мол) УК 3:5
Кузнецкие Медведи (мол) Алтай (мол) УК 5:4 ОТ
Сибирские Снайперы (мол) Снежные Барсы (мол) 2:3
Велоспорт. Кольцо Пост Данмарк 2017
Групповая гонка. Этап 1. Фредериксберг - Kalundborg (176.6 km) 16:50
Групповая гонка. Этап 2. Svendborg - Odense (183.8 km) 17:05
Групповая гонка. Этап 3. Otterup - Вейле (183.6 km) 16:50
Теннис. Турнир WTA Токио (Япония) 2017
Дияс Дои 2:1
Путинцева Дуань 2:1
Дияс, Сюй Хозуми, Като 0:2
Дияс Чжан 2:0
Путинцева Хань 1:0
Теннис. Турнир серии ITF - "Батуми (Грузия) - 2017"
Айнитдинова Янчук 0:2
Айнитдинова, Капшай Сизикова, Страхова 2:1
Айнитдинова, Капшай Бонавантюр, Кузьмова 0:1 ТП
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Стамбул (Турция) - 2017"
Бублик Болелли 2:1
>>>
Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
Иртыш (мол) Атырау (мол) 15:00
Тобол (мол) Шахтер (мол) 15:00
Рузаевка СДЮШОР №7 16:00
Тараз (мол) Жетысу (мол) 16:00
Ордабасы (мол) Астана (мол) 17:00
Актобе (мол) Кайрат М (мол) 18:00
Футбол. Чемпионат России 2017/18
Арсенал Тл Динамо М 22:30
Футбол. Чемпионат Англии 2017/18
Борнмут Брайтон 01:00
Футбол. Чемпионат Испании 2017/18
Эйбар Леганес 01:00
Футбол. Чемпионат Германии 2017/18
Ганновер 96 Гамбург 00:30
Футбол. Лига Европы 2017/18
Заря Лг Эстерсунд 0:2
Герта Атлетик 0:0
Витесс Лацио 2:3
Црвена Звезда БАТЭ 1:1
Арсенал Кельн 3:1
Вардар Зенит 0:5
Реал Сосьедад Русенборг 4:0
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2017/18
Адмирал ЦСКА 15:30
Барыс Сибирь 19:30
СКА Металлург Мг 22:30
Динамо М Лада 22:30
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2017/18
Алтай-Торпедо Астана 18:30
Иртыш Бейбарыс 19:00
Велоспорт. Кольцо Пост Данмарк 2017
Индивидуальная гонка. Этап 4. Randers - Randers (17.8 km) 18:50
Теннис. Кубок Дэвиса - 2017. Первая группа
Казахстан Аргентина 12:00
Кукушкин Пелья 12:00
Попко Шварцман 14:00
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Стамбул (Турция) - 2017"
Бублик Истомин 16:30
Теннис. Турнир WTA Токио (Япония) 2017
Путинцева Дияс 09:30
>>>
Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
Кайсар (мол) Окжетпес (мол)
Иртыш (мол) Атырау (мол) 15:00
Тобол (мол) Шахтер (мол) 15:00
Тараз (мол) Жетысу (мол) 16:00
Рузаевка СДЮШОР №7 16:00
Ордабасы (мол) Астана (мол) 17:00
Актобе (мол) Кайрат М (мол) 18:00
Окжетпес (мол) Актобе (мол)
Атырау (мол) Кайсар (мол)
Астана (мол) Иртыш (мол)
СДЮШОР №7 Ордабасы (мол)
Жетысу (мол) Рузаевка
Шахтер (мол) Тараз (мол)
Акжайык (мол) Тобол (мол)
Кайрат М (мол) Алтай УК
Футбол. Чемпионат мира 2019 среди женских команд
Казахстан Уэльс 18:00
Англия Россия 23:55
Футбол. Чемпионат России 2017/18
Арсенал Тл Динамо М 22:30
Анжи Краснодар 22:00
Тосно Спартак М 16:00
Локомотив М Амкар 22:30
Футбол. Чемпионат Англии 2017/18
Борнмут Брайтон 01:00
Кристал Пэлас Саутгемптон 17:30
Ливерпуль Бернли 20:00
Тоттенхэм Суонси Сити 22:30
Челси Арсенал 18:30
Манчестер Юнайтед Эвертон 21:00
Футбол. Чемпионат Испании 2017/18
Эйбар Леганес 01:00
Хетафе Барселона 20:15
Атлетико М Малага 00:45
Алавес Вильярреал 16:00
Жирона Севилья 20:15
Лас-Пальмас Атлетик 22:30
Реал Сосьедад Реал М 00:45
Эспаньол Сельта 01:00
Валенсия Малага 23:55
Вильярреал Эспаньол 23:55
Футбол. Чемпионат Италии 2017/18
Фиорентина Болонья 22:00
Рома Верона Хеллас 00:45
Сассуоло Ювентус 16:30
Дженоа Лацио 00:45
Футбол. Чемпионат Германии 2017/18
Ганновер 96 Гамбург 00:30
Бавария Майнц 19:30
РБ Лейпциг Боруссия М 22:30
Боруссия Д Кельн 22:00
Боруссия М Штутгарт 22:30
Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Иртыш Акжайык 17:00
Тобол Ордабасы 18:00
Тараз Кайрат 18:00
Атырау Актобе 18:30
Шахтер Окжетпес 18:00
Кайсар Астана 17:30
Кайрат Ордабасы
Акжайык Атырау
Актобе Тобол
Футбол. Чемпионат Молдовы 2017
Зимбру Динамо-Авто 22:00
Футбол. Первенство Казахстана по футболу 2017. 1 лига
Кызыл-Жар СК Шахтер-Булат 16:00
Кайрат А Кыран 16:00
Жетысу Каспий 16:30
Байконур Махтаарал 17:00
Махтаарал Кайрат А
Кыран Кызыл-Жар СК
Шахтер-Булат Жетысу
Каспий Экибастуз
Футбол. Чемпионат Узбекистана 2017
Бухоро Динамо См 18:00
Футбол. 2 Бундеслига Германии 2017/18
Бохум Хайденхайм 17:30
Нюрнберг Бохум 00:30
Футбол. Чемпионат Литвы 2017
Тракай Судува 16:00
Стумбрас Судува 21:00
Футбол. Чемпионат Болгарии 2017/18
Верея Дунав 20:45
Футбол. Чемпионат Чехии 2017/18
Славия П Спарта П 22:00
Футбол. Чемпионат Израиля 2017/18
Маккаби Н Маккаби Т-А 23:55
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2017/18
Адмирал ЦСКА 15:30
Барыс Сибирь 19:30
Динамо М Лада 22:30
СКА Металлург Мг 22:30
Салават Юлаев Спартак 17:30
ХК Сочи Торпедо НН 20:00
Адмирал Витязь 13:00
Авангард Югра 17:00
Барыс Сибирь 17:00
Динамо М Автомобилист 20:00
Барыс Динамо Мн 19:30
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2017/18
Торпедо УК Сарыарка 17:00
Торпедо УК Сокол 18:30
Торпедо УК Ермак 18:30
Сарыарка Сокол 19:00
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2017/18
Алтай-Торпедо Астана 18:30
Иртыш Бейбарыс 19:00
Номад Бейбарыс
Алматы Алтай-Торпедо
Темиртау Иртыш
Номад Бейбарыс
Темиртау Иртыш
Алматы Алтай-Торпедо
Горняк Арлан
Горняк Арлан
Астана Бейбарыс
Номад Кулагер
Хоккей. Национальная Молодежная хоккейная лига 2017/18
Мунайши (мол) Пв Южный Урал - Металлург (мол) 18:00
Мунайши (мол) Пв Южный Урал - Металлург (мол) 18:00
Велоспорт. Кольцо Пост Данмарк 2017
Индивидуальная гонка. Этап 4. Randers - Randers (17.8 km) 18:50
Групповая гонка. Общий зачет 16:35
Групповая гонка. Этап 5. Ebeltoft - Aarhus (198 km) 16:35
Велоспорт. Чемпионат мира 2017
Командная гонка. Финалы
Индивидуальная гонка. Финалы
Теннис. Кубок Дэвиса - 2017. Первая группа
Казахстан Аргентина 12:00
Кукушкин Пелья 12:00
Попко Шварцман 14:00
Кукушкин, Недовесов Гонсалес, Мольтени 14:00
Кукушкин Шварцман 14:00
Попко Пелья 16:00
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Стамбул (Турция) - 2017"
Бублик Истомин 16:30
Теннис. Турнир WTA Токио (Япония) 2017
Путинцева Дияс 09:30
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Жанузак Джамурадов
Даукенов Нурматов
Головкин Альварес 08:50
Футзал. Суперкубок Казахстана 2017/18
Аят Кайрат
Кайрат Аят
Водное поло. Открытый чемпионат России среди мужчин - 2017/18
Динамо Ас Астана 15:00
Астана ВМФ 16:20
Обсуждаемые

Как завершится бой Головкин - Альварес?

До боя Головкин - Альварес осталось 3 дня. Последние новости

Специальный дайджест от Vesti.kz.

Ссылки по теме:

2 Комментария
Фото: boxingscene.com
Фото: boxingscene.com

16 сентября в Лас-Вегасе чемпион мира в среднем весе по версиям WBC, WBA (Super), IBF и IBO казахстанец Геннадий Головкин (37-0, 33 КО) встретится с самым главным соперником в своей карьере мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом (49-1-1, 34 КО).

Каждый день Vesti.kz будут знакомить с последними новостями о поединке в специальном дайджесте, новый выпуск которого перед вами.

1. Vesti.kz уже в Лас-Вегасе. С сегодняшнего дня начинается серия эксклюзивных материалов прямо с места событий. Следите за новостями в специальном разделе этого боя.

2. Тем временем боксеры провели уже несколько обязательных мероприятий. А противостояние года проходит по всем фронтам. Например, команда Головкина потроллила "Канело" перед боем в Лас-Вегасе при помощи надписи на футболке. 

3. Промоутер GGG Том Леффлер прокомментировал назначение американских судей на поединок. По его мнению, возражений по этому поводу в команде Головкина не было, отметив, что Геннадий привез с собой еще двух "судей", ответственных за 23 нокаута подряд.

4. Комментатор HBO Джим Лэмпли заявил, что мексиканский боксер не имеет представления о подлинной мощи Головкина. По словам Лэмпли, он не будет шокирован, если "Канело" проиграет в третьем или четвертом раундах.



5. Наконец-то стало известно точное время начала боя Головкин - "Канело" Альварес. По астанинскому времени он начнется в 08:50 утра 17 сентября.

6. Головкин вновь вернулся к теме объединения всех поясов в среднем весе. По мнению казахстанца, чемпион должен быть только один. GGG выразил надежду, что после боя с "Канело" он сможет заполучить в соперники любого, кого захочет.

"Я хотел драться с Альваресом после его боя с Котто, когда он стал обязательным соперником. Я представитель старой школы. Я уверен, что должен быть только один чемпион. Всю мою карьеру мне отказывали в боях, которые я хотел [Феликс Штурм, Серхио Мартинес, Мигель Котто]. Однако теперь это закончится в субботу вечером". 

7. В Сети набирает обороты флешмоб в поддержку Головкина, который был запущен на радио "Жулдыз ФМ". Условия флешмоба простые: любой желающий выкладывает свою фотографию с национальной символикой, будь-то традиционные казахские инструменты, одежда или другая национальная атрибутика с обязательным условием - подписью и хэштегом #ГенаАлга #жулдызфмфлешмоб. К акции уже присоединились как звезды отечественной эстрады, так и обычные казахстанцы.

8. Чемпион мира в первом тяжелом весе по версии IBF россиянин Мурат Гассиев в интервью Fightspace сделал прогноз на предстоящий бой.

"Болеть я буду за Гену, он мой друг. Однако Альварес тоже не с улицы пришел".

9. В андеркарте поединка произошли изменения. За статус обязательного претендента на титул чемпиона мира по версии WBC в полулегком весе должны были биться мексиканец Хорхе Лара (29-0-2, 21 КО) и американец Джозеф Диас (24-0, 13 КО).

Однако мексиканский боксер травмировал спину на тренировке и не сможет выступить 16 сентября. Заменить соотечественника вызвался Рафаэль Ривера (25-0-2, 16 КО), ранее готовившийся ко встрече с филиппинцем Драйаном Франсиско (29-4-1, 22 КО).

10. Головкин в одном из многочисленных интервью отметил, что его бой с Альваресом станет в итоге историческим событием.

"Средний вес имеет долгую историю. Я помню множество великих чемпионов, вроде Карлоса Монсона, Шугар Рэя Леонарда, Марвина Хаглера, Бернарда Хопкинса. Однако сейчас создается новая история. Это наше время. Наш дивизион богат великими событиями. Быть чемпионом значит очень многое".



11. Казахстанский боксер Иса Акбербаев также сделал свой прогноз. Подробно с его мнением можно ознакомиться здесь.

12. Не остаются в стороне и бывшие соперники казахстанца. Американец Дэниэл Джейкобс назвал GGG победителем в поединке с "Канело".

13. Сам же Альварес уверен в своей победе. Причем он пообещал отправить Головкина в нокаут.

14. Британец Келл Брук до сих пор считает, что смог создать GGG серьезную конкуренцию во время их поединка. Он предрекает поражение казахстанца.

"Головкин - обычный человек и его можно ударить и даже побить. Топовые боксеры будут выходить с этим настроем. Упорные тренировки и вера в себя помогут им побить этого парня. Я по-прежнему думаю, что показал, как побить Головкина, которому едва удалось победить Джейкобса.

Я склоняюсь к "Канело". Он преуспел за последние годы: его динамика, скорость и молодость - все это сыграет решающую роль в бою. У меня есть чувство, что "Канело" способен выиграть этот бой, если будет придерживаться плана и правильно боксировать".

15. Встреча в Лас-Вегасе. Головкин и Альварес предстали друг перед другом на финальной пресс-конференции.

 

Заключительную речь GGG можно прочитать здесь, а Альвареса - здесь.

16Оскар Де Ла Хойя назвал бой "Канело" - Головкин своей золотой медалью в качестве промоутера. 

Цитата дня:

"Я привез с собой мои пояса и собираюсь вернуться с ними домой", - Головкин о битве с Альваресом.

Видео дня



Фото дня



По времени Астаны бой Головкин - Альварес пройдет утром 17 сентября. В предстоящем поединке казахстанец будет защищать все четыре пояса в среднем весе - WBC, WBA (Super), IBF и IBO, а мексиканец поставит на кон титул журнала The Ring. Боксеры также выявят линейного чемпиона мира и разыграют специальный пояс WBC. При этом Альварес не собирается претендовать на чемпионский титул WBC из-за конфликта с организацией.

Где посмотреть бой Головкин - "Канело" Альварес

Все новости, интервью и статьи о бое Головкин - Альварес

  Комментариев: 2
  0  
На главнуюВ раздел

Комментарии

 
 
Сабит Оразбаев Вчера 11:49
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 2455
еще немного )
Ответить 0
 
GGG Вчера 12:55
Статус: Мастер спорта
Рейтинг: 520
Ещё 3 дня,а давление уже зашкаливает. АЛҒА-Triple-G!!!
Ответить 0
 