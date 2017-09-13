До боя Головкин - Альварес осталось 3 дня. Последние новости

Специальный дайджест от Vesti.kz.
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16 сентября в Лас-Вегасе чемпион мира в среднем весе по версиям WBC, WBA (Super), IBF и IBO казахстанец Геннадий Головкин (37-0, 33 КО) встретится с самым главным соперником в своей карьере мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом (49-1-1, 34 КО).
Каждый день Vesti.kz будут знакомить с последними новостями о поединке в специальном дайджесте, новый выпуск которого перед вами.
1. Vesti.kz уже в Лас-Вегасе. С сегодняшнего дня начинается серия эксклюзивных материалов прямо с места событий. Следите за новостями в специальном разделе этого боя.
2. Тем временем боксеры провели уже несколько обязательных мероприятий. А противостояние года проходит по всем фронтам. Например, команда Головкина потроллила "Канело" перед боем в Лас-Вегасе при помощи надписи на футболке.
3. Промоутер GGG Том Леффлер прокомментировал назначение американских судей на поединок. По его мнению, возражений по этому поводу в команде Головкина не было, отметив, что Геннадий привез с собой еще двух "судей", ответственных за 23 нокаута подряд.
4. Комментатор HBO Джим Лэмпли заявил, что мексиканский боксер не имеет представления о подлинной мощи Головкина. По словам Лэмпли, он не будет шокирован, если "Канело" проиграет в третьем или четвертом раундах.
5. Наконец-то стало известно точное время начала боя Головкин - "Канело" Альварес. По астанинскому времени он начнется в 08:50 утра 17 сентября.
6. Головкин вновь вернулся к теме объединения всех поясов в среднем весе. По мнению казахстанца, чемпион должен быть только один. GGG выразил надежду, что после боя с "Канело" он сможет заполучить в соперники любого, кого захочет.
"Я хотел драться с Альваресом после его боя с Котто, когда он стал обязательным соперником. Я представитель старой школы. Я уверен, что должен быть только один чемпион. Всю мою карьеру мне отказывали в боях, которые я хотел [Феликс Штурм, Серхио Мартинес, Мигель Котто]. Однако теперь это закончится в субботу вечером".
7. В Сети набирает обороты флешмоб в поддержку Головкина, который был запущен на радио "Жулдыз ФМ". Условия флешмоба простые: любой желающий выкладывает свою фотографию с национальной символикой, будь-то традиционные казахские инструменты, одежда или другая национальная атрибутика с обязательным условием - подписью и хэштегом #ГенаАлга #жулдызфмфлешмоб. К акции уже присоединились как звезды отечественной эстрады, так и обычные казахстанцы.
8. Чемпион мира в первом тяжелом весе по версии IBF россиянин Мурат Гассиев в интервью Fightspace сделал прогноз на предстоящий бой.
"Болеть я буду за Гену, он мой друг. Однако Альварес тоже не с улицы пришел".
9. В андеркарте поединка произошли изменения. За статус обязательного претендента на титул чемпиона мира по версии WBC в полулегком весе должны были биться мексиканец Хорхе Лара (29-0-2, 21 КО) и американец Джозеф Диас (24-0, 13 КО).
Однако мексиканский боксер травмировал спину на тренировке и не сможет выступить 16 сентября. Заменить соотечественника вызвался Рафаэль Ривера (25-0-2, 16 КО), ранее готовившийся ко встрече с филиппинцем Драйаном Франсиско (29-4-1, 22 КО).
10. Головкин в одном из многочисленных интервью отметил, что его бой с Альваресом станет в итоге историческим событием.
"Средний вес имеет долгую историю. Я помню множество великих чемпионов, вроде Карлоса Монсона, Шугар Рэя Леонарда, Марвина Хаглера, Бернарда Хопкинса. Однако сейчас создается новая история. Это наше время. Наш дивизион богат великими событиями. Быть чемпионом значит очень многое".
11. Казахстанский боксер Иса Акбербаев также сделал свой прогноз. Подробно с его мнением можно ознакомиться здесь.
12. Не остаются в стороне и бывшие соперники казахстанца. Американец Дэниэл Джейкобс назвал GGG победителем в поединке с "Канело".
13. Сам же Альварес уверен в своей победе. Причем он пообещал отправить Головкина в нокаут.
14. Британец Келл Брук до сих пор считает, что смог создать GGG серьезную конкуренцию во время их поединка. Он предрекает поражение казахстанца.
"Головкин - обычный человек и его можно ударить и даже побить. Топовые боксеры будут выходить с этим настроем. Упорные тренировки и вера в себя помогут им побить этого парня. Я по-прежнему думаю, что показал, как побить Головкина, которому едва удалось победить Джейкобса.
Я склоняюсь к "Канело". Он преуспел за последние годы: его динамика, скорость и молодость - все это сыграет решающую роль в бою. У меня есть чувство, что "Канело" способен выиграть этот бой, если будет придерживаться плана и правильно боксировать".
15. Встреча в Лас-Вегасе. Головкин и Альварес предстали друг перед другом на финальной пресс-конференции.
Заключительную речь GGG можно прочитать здесь, а Альвареса - здесь.
16. Оскар Де Ла Хойя назвал бой "Канело" - Головкин своей золотой медалью в качестве промоутера.
Цитата дня:
"Я привез с собой мои пояса и собираюсь вернуться с ними домой", - Головкин о битве с Альваресом.
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По времени Астаны бой Головкин - Альварес пройдет утром 17 сентября. В предстоящем поединке казахстанец будет защищать все четыре пояса в среднем весе - WBC, WBA (Super), IBF и IBO, а мексиканец поставит на кон титул журнала The Ring. Боксеры также выявят линейного чемпиона мира и разыграют специальный пояс WBC. При этом Альварес не собирается претендовать на чемпионский титул WBC из-за конфликта с организацией.
Где посмотреть бой Головкин - "Канело" Альварес
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