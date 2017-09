Головкин представил видео с прибытия в Лас-Вегас на бой с "Канело"

Их поединок станет главным событием вечера бокса.

На официальном YouTube-канале чемпиона мира по версиям WBC, WBA (Super), IBF и IBO в среднем весе Геннадия Головкина (37-0, 33 КО) появилось видео прибытия казахстанца в Лас-Вегас на бой с мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом (49-1-1, 34 КО).В ролик вошли комментарии промоутера GGG Тома Леффлера и его тренера Абеля Санчеса, кадры перелета в Лас-Вегас, а также прибытие Головкина в знаменитый отель MGM Grand, где и состоялось первое совместное мероприятие казахстанца с мексиканцем в неделю боя.Отметим, что перед фанатами Головкин появился под песню Seven Nation Army американской группы The White Stripes, под которую обычно выходит на ринг перед поединком.Сам бой пройдет 16 сентября и станет главным событием вечера бокса, который состоится при аншлаге на 20-тысячной арене T-Mobile в Лас-Вегасе. По времени Астаны поединок пройдет уже 17 сентября, а о том, где и как посмотреть его, можно узнать здесь На кону поединка будут стоять титулы Головкина, звание линейного чемпиона и специальный пояс от WBC, а также пояс журнала The Ring от "Канело".