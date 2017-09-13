Головкин представил видео с прибытия в Лас-Вегас на бой с "Канело"

Их поединок станет главным событием вечера бокса.
Вчера 08:17
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Геннадий Головкин. Фото: boxingscene.com
На официальном YouTube-канале чемпиона мира по версиям WBC, WBA (Super), IBF и IBO в среднем весе Геннадия Головкина (37-0, 33 КО) появилось видео прибытия казахстанца в Лас-Вегас на бой с мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом (49-1-1, 34 КО).
В ролик вошли комментарии промоутера GGG Тома Леффлера и его тренера Абеля Санчеса, кадры перелета в Лас-Вегас, а также прибытие Головкина в знаменитый отель MGM Grand, где и состоялось первое совместное мероприятие казахстанца с мексиканцем в неделю боя.
Отметим, что перед фанатами Головкин появился под песню Seven Nation Army американской группы The White Stripes, под которую обычно выходит на ринг перед поединком.
Сам бой пройдет 16 сентября и станет главным событием вечера бокса, который состоится при аншлаге на 20-тысячной арене T-Mobile в Лас-Вегасе. По времени Астаны поединок пройдет уже 17 сентября, а о том, где и как посмотреть его, можно узнать здесь.
На кону поединка будут стоять титулы Головкина, звание линейного чемпиона и специальный пояс от WBC, а также пояс журнала The Ring от "Канело".
В ролик вошли комментарии промоутера GGG Тома Леффлера и его тренера Абеля Санчеса, кадры перелета в Лас-Вегас, а также прибытие Головкина в знаменитый отель MGM Grand, где и состоялось первое совместное мероприятие казахстанца с мексиканцем в неделю боя.
Отметим, что перед фанатами Головкин появился под песню Seven Nation Army американской группы The White Stripes, под которую обычно выходит на ринг перед поединком.
Сам бой пройдет 16 сентября и станет главным событием вечера бокса, который состоится при аншлаге на 20-тысячной арене T-Mobile в Лас-Вегасе. По времени Астаны поединок пройдет уже 17 сентября, а о том, где и как посмотреть его, можно узнать здесь.
На кону поединка будут стоять титулы Головкина, звание линейного чемпиона и специальный пояс от WBC, а также пояс журнала The Ring от "Канело".