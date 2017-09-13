"Канело" Альварес полон решимости заставить замолчать критиков и команду Головкина 16 сентября

Мексиканец оценил свои шансы и Triple G на победу.
13 сентября 21:46
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Фото с твиттера MGM Grand
Мексиканец Сауль "Канело" Альварес (49-1-1, 34 КО) заявил о том, что намерен заставить замолчать критиков и сомневающихся в его способностях, когда 16 сентября в Лас-Вегасе выйдет на ринг с казахстанцем Геннадием Головкиным (37-0, 33 КО), владеющим титулами WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе. Об этом сообщает BoxingScene.com.
"Для тех, кто говорил, что этого боя не будет. Для тех, кто говорил, что я буду нокаутирован. В субботу вы получите ответы на все вопросы.
Команда Головкина и он сам говорили, что меня ждет нокаут, что я буду разбит и так далее. Вот в субботу и посмотрим.
На самом деле, наш бой с равными шансами на успех. Да, я рискую, но и он тоже. Все, что я должен сделать со своей стороны - это подготовиться к бою, чтобы устроить отличный бой для болельщиков, как я всегда и делал. Это будет потрясный поединок", - заявил Альварес.
Ранее мексиканец пообещал отправить Головкина в нокаут и снять все вопросы о победителе в первом бою, чтобы не проводить еще один. Также "Канело" подверг сомнению уровень оппозиции Triple G и его репутацию нокаутера.
"Для тех, кто говорил, что этого боя не будет. Для тех, кто говорил, что я буду нокаутирован. В субботу вы получите ответы на все вопросы.
Команда Головкина и он сам говорили, что меня ждет нокаут, что я буду разбит и так далее. Вот в субботу и посмотрим.
На самом деле, наш бой с равными шансами на успех. Да, я рискую, но и он тоже. Все, что я должен сделать со своей стороны - это подготовиться к бою, чтобы устроить отличный бой для болельщиков, как я всегда и делал. Это будет потрясный поединок", - заявил Альварес.
Ранее мексиканец пообещал отправить Головкина в нокаут и снять все вопросы о победителе в первом бою, чтобы не проводить еще один. Также "Канело" подверг сомнению уровень оппозиции Triple G и его репутацию нокаутера.