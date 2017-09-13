"Напугавший" абсолютного чемпиона уроженец Казахстана выступит в одном андеркарте с Дэниэлом Джейкобсом

Для американца предстоящее выступление станет первым после поражения от Головкина.
13 сентября 22:56
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Сергей Липинец (слева). Фото с сайта allboxing.ru
4 ноября на арене Barclays Center в Бруклине состоится вечер бокса, главным событием которого станет титульный бой в супертяжелом весе между Деонтеем Уайлдером и Луисом Ортисом.
Как сообщает BoxingScene, в андеркарде этого поединка выступят россиянин Сергей Липинец (12-0, 10 КО) и американец Дэниэл Джейкобс (32-2, 29 КО). Их соперники остаются неизвестными.
Ожидается, что Липинец встретится с представителем Японии Акихиро Кондо (29-6-1, 16 КО), а на кону их поединка будет стоять титул чемпиона мира по версии IBF в первом полусреднем весе, от которого не так давно добровольно отказался Теренс Кроуфорд. Последний решил оставить вакантным титул IBF, поскольку данная организация требовала от него проведения немедленной защиты против обязательного претендента в лице россиянина.
Отметим, что 28-летний Липинец родился в поселке Мартук, что в Актюбинской области. Он становился чемпионом России, Европы и мира по кикбосингу среди любителей и профессионалов.
Для Джейкобса предстоящее выступление станет первым после поражения от казахстанца Геннадия Головкина (37-0, 33 КО) в марте этого года, когда он потерял пояс "регулярного" чемпиона мира по версии WBA в среднем весе.
Как сообщает BoxingScene, в андеркарде этого поединка выступят россиянин Сергей Липинец (12-0, 10 КО) и американец Дэниэл Джейкобс (32-2, 29 КО). Их соперники остаются неизвестными.
Ожидается, что Липинец встретится с представителем Японии Акихиро Кондо (29-6-1, 16 КО), а на кону их поединка будет стоять титул чемпиона мира по версии IBF в первом полусреднем весе, от которого не так давно добровольно отказался Теренс Кроуфорд. Последний решил оставить вакантным титул IBF, поскольку данная организация требовала от него проведения немедленной защиты против обязательного претендента в лице россиянина.
Отметим, что 28-летний Липинец родился в поселке Мартук, что в Актюбинской области. Он становился чемпионом России, Европы и мира по кикбосингу среди любителей и профессионалов.
Для Джейкобса предстоящее выступление станет первым после поражения от казахстанца Геннадия Головкина (37-0, 33 КО) в марте этого года, когда он потерял пояс "регулярного" чемпиона мира по версии WBA в среднем весе.