Экс-чемпион мира в четырех весах во время раздачи автографов в Лас-Вегасе отправил в нокаут прохожего

Эдриан Бронер уже не в первый раз попадает в скандальные инциденты.
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Бывший чемпион мира в четырех весовых категориях американский боксер Эдриан Бронер попал в очередной скандальный инцидент, сообщает "Чемпионат.com" со ссылкой на BoxingScene.
Во время раздачи автографов Бронер затеял перепалку с неизвестной девушкой, спор привел к тому, что американский боксер оттолкнул ее. Во время инцидента под горячую руку американца попал и мужчина, пытавшийся вмешаться в конфликт.
В случае с представителем мужского пола Бронер не стал церемониться и применил профессиональные навыки. В итоге пострадавший был сбит с ног и долгое время не мог прийти в себя.
Как отмечают СМИ, это уже не первая история с участием Бронера. В январе 2016 года американец проиграл пари в боулинге, а после, дождавшись своего обидчика на улице, ударом повалил победителя пари и отобрал проигранные деньги. В июле 2016 года Бронер был помещен под 30-дневный арест из-за неуважения к суду. Он опоздал на слушание своего дела на три часа, находясь при этом в состоянии алкогольного опьянения.