Карл Фроч определился с победителем боя Головкин - "Канело" Альварес

Британец назвал GGG жестким парнем из Казахстана.
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Экс-чемпион мира во втором среднем весе британский боксер Карл Фроч считает, что победителем в назначенном на 16 сентября поединке между Геннадием Головкиным и Саулем "Канело" Альваресом станет мексиканский боец, сообщает Аllboxing.ru.
"Я не думаю, что "Канело" нокаутирует Геннадия Головкина, - сказал Фроч в интервью IFL TV. - Головкин - жесткий парень из Казахстана. Он серьезный парень, поэтому я не думаю, что он упадет. Я действительно так считаю, но в то же время думаю, что он будет побежден. Его можно выиграть по очкам, потому что он пропускает много ударов. "Канело" не придется искать его. Вы бросаете удары в Головкина, и многие из них достигают цели. Вы видели, как он пропускал удары, а сейчас он стал старше. Альварес будет попадать".
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Напомним, что поединок станет главным событием вечера бокса, который пройдет 16 сентября на 20-тысячной арене T-Mobile в американском Лас-Вегасе. По времени Астаны он состоится уже утром 17 сентября, то есть в воскресенье. О том, во сколько и где посмотреть прямую трансляцию этого вечера бокса можно узнать здесь.
В США же бой Головкин - Альварес будет транслироваться по системе платных трансляций (PPV) на телеканале HBO. Стоимость для одного телевизора составляет 75 долларов.
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В предстоящем бою 35-летний Головкин будет защищать все четыре титула чемпиона мира в среднем весе - WBC, WBA (Super), IBF и IBO. Из-за конфликта с организацией 27-летний Альварес не претендует на пояс WBC, но сам выставит на кон титул журнала The Ring. Также боксеры разыграют статус линейного чемпиона мира и специальный пояс WBC.