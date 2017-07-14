Я выиграл все раунды у бойца мирового уровня - Юбенк-младший о победе над Абрахамом

Британец заявил, что наносил в бою удары на любой вкус.
Сегодня 18:03
Ссылки по теме:
- Крис Юбенк-младший в одностороннем поединке победил Артура Абрахама
- Получивший перелом ребра от Головкина чемпион WBA узнал соперника по Всемирной суперсерии
- Юбенк-младший хочет провести бой и с Головкиным, и с "Канело"
Бой Юбенк-младший - Абрахам. Фото BoxingScene.com
Чемпион мира по версии IBO во втором среднем весе Крис Юбенк-младший (25-1, 19 КО) прокомментировал победу над немецко-армянским боксером Артуром Абрахамом (46-6, 30 КО).
Их поединок проходил в Лондоне и продлился все 12 раундов, по итогам которых все судьи отдали победу Юбенку. Британец после боя отметил стойкость своего соперника.
"Абрахам - самый прочный боец, с которым я когда-либо бился. Есть причина тому, почему он не проиграл нокаутом. Я наносил ему удары на любой вкус, я знал, что потряс его, но не смог выиграть досрочно.
Как бы то ни было, у нас есть решение судей, и я выиграл. Я одержал победу над бойцом мирового уровня и не отдал ему ни одного раунда. Так что я доволен выступлением", - цитирует Юбенка "Чемпионат" со ссылкой на BoxingScene.
Отметим, что победа над Абрахамом сделала Юбенка последним участником Всемирной суперсерии бокса (WBSS). В четвертьфинале соперником британца станет турок Авни Йылдырым (16-0, 10 КО). Бои этой стадии планируются на сентябрь и октябрь, а точные даты организаторы назовут позднее.
Их поединок проходил в Лондоне и продлился все 12 раундов, по итогам которых все судьи отдали победу Юбенку. Британец после боя отметил стойкость своего соперника.
"Абрахам - самый прочный боец, с которым я когда-либо бился. Есть причина тому, почему он не проиграл нокаутом. Я наносил ему удары на любой вкус, я знал, что потряс его, но не смог выиграть досрочно.
Как бы то ни было, у нас есть решение судей, и я выиграл. Я одержал победу над бойцом мирового уровня и не отдал ему ни одного раунда. Так что я доволен выступлением", - цитирует Юбенка "Чемпионат" со ссылкой на BoxingScene.
Отметим, что победа над Абрахамом сделала Юбенка последним участником Всемирной суперсерии бокса (WBSS). В четвертьфинале соперником британца станет турок Авни Йылдырым (16-0, 10 КО). Бои этой стадии планируются на сентябрь и октябрь, а точные даты организаторы назовут позднее.