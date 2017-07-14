Берчельт хочет провести объединительный бой с чемпионом по версии WBO Ломаченко

Также он рассказал, за счет чего в последнем бою победил Миуру.
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Мигель Берчельт. Фото с сайта crazy-planet.ru
Чемпион мира по версии WBC во втором полулегком весе Мигель Берчельт прокомментировал победный поединок с Такаши Миурой, а также заявил, что не против провести объединительный бой с чемпионом по версии WBO Василием Ломаченко.
"Я знал, что в этом бою поможет победить ум. Миура - воин, и он дрался до самого конца. Он продолжал идти вперед, даже когда пропускал удары, которые потрясали его. Я знал, что буду драться с экс-чемпионом, потому хорошо подготовился.
Что касается моего будущего, то я хочу сражаться с лучшими. Я провел поединки с двумя лучшими бойцами в своей весовой категории - Варгасом и Миурой. Так что с радостью встретился бы с Ломаченко", - приводит слова мексиканца "Чемпионат" со ссылкой на BoxingScene.
Напомним, что Мигель Берчельт провел успешную защиту титула в поединке с Такаши Миурой. Бой прошел в США. Более подробно можно прочитать здесь.
"Я знал, что в этом бою поможет победить ум. Миура - воин, и он дрался до самого конца. Он продолжал идти вперед, даже когда пропускал удары, которые потрясали его. Я знал, что буду драться с экс-чемпионом, потому хорошо подготовился.
Что касается моего будущего, то я хочу сражаться с лучшими. Я провел поединки с двумя лучшими бойцами в своей весовой категории - Варгасом и Миурой. Так что с радостью встретился бы с Ломаченко", - приводит слова мексиканца "Чемпионат" со ссылкой на BoxingScene.
Напомним, что Мигель Берчельт провел успешную защиту титула в поединке с Такаши Миурой. Бой прошел в США. Более подробно можно прочитать здесь.