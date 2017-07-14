Поляк Артур Шпилька проиграл нокаутом своему соотечественнику Адаму Ковнацки

Бой завершился в четвертом раунде.
Сегодня 13:47
Ссылки по теме:
- Появилось мотивирующее видео с тренировок Головкина перед боем с Альваресом
- Непобежденный казахстанский боксер может выйти на ринг в андеркарте боя Головкина и Альвареса
- Мигель Берчельт провел успешную защиту титула в поединке с Такаши Миуру
Фото с сайта boxingnews.com.ua
В США в польском "дерби ненависти" малоизвестный на большом ринге супертяжеловес (свыше 90,7 кг) Адам Ковнацки (16-0, 13 КО) брутально забил в четвертом раунде экс-претендента на мировой титул Артура Шпильку (20-3, 15 КО), для которого это поражение стало третьим жестким досрочным из трех, сообщает vRINGe.com.
Шпилька пробовал работать из-за джеба в первом раунде, а Ковнацки пытался запереть более мелкого оппонента в углу и так уже "разгрузиться". Противостояние шло на равных, ни у кого не было какого-либо преимущества.
За пару раундов Артур набил противнику гематому на левом глазу, но месть за это была жестче: в конце третьего раунда Адам все же нашел противника силовыми ударами и потряс.
В начале четвертого Ковнацки банально разбил оппоненту нос, а затем все же догнал пытавшегося отбоксировать критические мгновения Шпильку. Нокдаун. Бой продолжился, но недолго: Артура жестко сбили на настил ринга еще раз. Теперь рефери увидел достаточно, прекратив поединок. ТКО 4.
Шпилька пробовал работать из-за джеба в первом раунде, а Ковнацки пытался запереть более мелкого оппонента в углу и так уже "разгрузиться". Противостояние шло на равных, ни у кого не было какого-либо преимущества.
За пару раундов Артур набил противнику гематому на левом глазу, но месть за это была жестче: в конце третьего раунда Адам все же нашел противника силовыми ударами и потряс.
В начале четвертого Ковнацки банально разбил оппоненту нос, а затем все же догнал пытавшегося отбоксировать критические мгновения Шпильку. Нокдаун. Бой продолжился, но недолго: Артура жестко сбили на настил ринга еще раз. Теперь рефери увидел достаточно, прекратив поединок. ТКО 4.