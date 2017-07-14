Омар Фигероа за три раунда расправился с Робертом Герреро

При этом начало боя осталось за Герреро, который в дальнейшем пять раз оказывался на настиле ринга.
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Фото с твиттера
Похоже, карьера экс-чемпиона мира в трех весовых категориях Роберта Герреро (33-6-1, 18 КО) на высшем уровне закончена. Только что бывший обладатель пояса WBC в легком весе Омар Фигероа (27-0-1, 19 КО), недавно перешедший в полусредний вес (до 66,7 кг), уничтожил его за три раунда, сообщает в vRINGe.com.
В первом раунде Роберт сходу взялся за дело, когда попер на противника и не давал тому пространства, чтобы действовать эффективно. Герреро наседал и был более-менее успешен в этом.
Омар поквитался за это во втором, уронив ветерана в нокдаун левым апперкотом. Герреро поднялся и пошел в рубку, завязалась драка. В открытом махаче Фигероа был лучше, отправив Роберта на настил ринга еще два раза.
В начале третьего ветеран снова пошел вперед с открытым забралом, запер Омара в углу, однако тут же получил еще один нокдаун, когда Фигероа "отмахнулся" в ответ.
Едва бой продолжился, Омар поставил в нем жирную точку, опрокинув противника в пятый раз ударом в туловище. ТКО 3.
В первом раунде Роберт сходу взялся за дело, когда попер на противника и не давал тому пространства, чтобы действовать эффективно. Герреро наседал и был более-менее успешен в этом.
Омар поквитался за это во втором, уронив ветерана в нокдаун левым апперкотом. Герреро поднялся и пошел в рубку, завязалась драка. В открытом махаче Фигероа был лучше, отправив Роберта на настил ринга еще два раза.
В начале третьего ветеран снова пошел вперед с открытым забралом, запер Омара в углу, однако тут же получил еще один нокдаун, когда Фигероа "отмахнулся" в ответ.
Едва бой продолжился, Омар поставил в нем жирную точку, опрокинув противника в пятый раз ударом в туловище. ТКО 3.