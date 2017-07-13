Флойд Мейвезер назвал причину поражения Мэнни Пакьяо от Джеффа Хорна

Филиппинец проиграл чемпионский пояс 2 июля в Брисбене.
Сегодня 18:03
Фото с сайта Daily Post
Экс-чемпион мира в пяти категориях американец Флойд Мейвезер-младший (49-0, 26 КО) прокомментировал поражение экс-чемпиона мира в восьми весах филиппинца Мэнни Пакьяо (59-7-2, 38 КО) от непобежденного австралийца Джеффа Хорна (17-0-1, 11 КО).
2 июля в Брисбене (Австралия) Хорн завоевал титул чемпиона мира по версии WBO в полусреднем весе, победив Пакьяо единогласным решением судей.
"Это будет мой последний бой. Я в течение многих лет боксирую и путешествую. Я дал слово, что это будет мой последний бой, я пообещал, что больше не выйду в ринг после предстоящего поединка. Я думал, что бой с Пакьяо будет последним, но я по-прежнему в бизнесе, а бой с МакГрегором – хороший бизнес.
Что касается ситуации с Пакьяо, думаю, что он был сосредоточен на реванше со мной. Никто не давал шансов Хорну, школьному учителю, над которым все смеялись, но теперь он чемпион мира. В боксе возможно все", - сказал Мейвезер, слова которого приводит "Бокс ТВ".
2 июля в Брисбене (Австралия) Хорн завоевал титул чемпиона мира по версии WBO в полусреднем весе, победив Пакьяо единогласным решением судей.
"Это будет мой последний бой. Я в течение многих лет боксирую и путешествую. Я дал слово, что это будет мой последний бой, я пообещал, что больше не выйду в ринг после предстоящего поединка. Я думал, что бой с Пакьяо будет последним, но я по-прежнему в бизнесе, а бой с МакГрегором – хороший бизнес.
Что касается ситуации с Пакьяо, думаю, что он был сосредоточен на реванше со мной. Никто не давал шансов Хорну, школьному учителю, над которым все смеялись, но теперь он чемпион мира. В боксе возможно все", - сказал Мейвезер, слова которого приводит "Бокс ТВ".