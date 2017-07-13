Из-за шумихи вокруг боя Мейвезер - МакГрегор поединка Головкин - Альварес сейчас почти не существует - Рафаэль

Известный обозреватель считает, что скоро ажиотаж закончится.
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Известный американский обозреватель бокса Дэн Рафаэль,отвечая на вопросы в своем чате на Espn.com, отметил, что на сегодня раскрутка боя Мейвезер - МакГрегор затмила поединок Головкин - Альварес, сообщают Vesti.kz.
- Со всем тем вниманием, которое бой Мейвезер - МакГрегор получает в ходе своего пресс-тура, на Ваш взгляд, сожалеют ли Golden Boy, что не сделали то же самое с раскруткой поединка GGG- "Канело"?
- Похоже, что на данный момент из-за всей этой шумихи вокруг боя Мейвезер - МакГрегор поединка Головкин - Альварес почти не существует. Но это изменится, как только "МэйМак" закончится, - ответил Рафаэль.
Напомним, поединок Мейвезера и МакГрегора намечен на 26 августа и пройдет по правилам бокса на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе. Эта же арена 16 сентября примет бой между Головкиным и "Канело", на кону которого будут стоять четыре титула - WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе, принадлежащие GGG.