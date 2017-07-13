Абрахаму удалось уложиться в лимит весовой категории перед боем с Юбенком

Боксеру пришлось провести изнурительную сгонку веса.
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Немецкий боксер армянского происхождения Артур Абрахам (46-5, 30 КО) смог уложиться в лимит второго среднего веса перед боем с британцем Крисом Юбенком-младшим (24-1, 19 КО), сообщает "Чемпионат".
На официальном взвешивании Юбенк показал результат 75,8 килограмма, а Абрахам - 77,1 килограмма, превысив лимит, который составляет 76,2 килограмма.
После изнурительной двухчасовой сгонки Абрахаму удалось пройти взвешивание со второй попытки. Таким образом, титул IBO по-прежнему будет стоять на кону поединка.
Напомним, бой Юбенк - Абрахам пройдет на стадионе "Уэмбли" в Лондоне в ночь с 15 на 16 июля по астанинскому времени. Победитель также станет участником турнира Всемирной суперсерии бокса.