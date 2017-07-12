Флойд Мейвезер ответил на обвинения Конора МакГрегора в расизме

Американец заявил, что у его соперника есть право на свои чувства.
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Флойд Мейвезер и Конор МакГрегор. Фото Bad Left Hook
Экс-чемпион мира в пяти весовых категориях американец Флойд Мейвезер-младший (49-0, 26 КО) прокомментировал критику в адрес ирландца Конора МакГрегора, которого многие обвиняют в расизме.
"Расизм все еще существует, но вы знаете, когда я получаю какой-то негатив, я всегда стараюсь обратить его во что-то положительное. Многие говорят, что Макгрегор - расист, но меня это не волнует. Что есть, то есть. У него есть полное право на свои чувства. Я же буду оставаться в своей зоне и буду сосредоточен", - цитирует Мейвезера "Чемпионат" со ссылкой на BoxingScene.
Отметим, что МакГрегор и Мейвезер провели уже три пресс-конференции в рамках медиатура. Бойцы посетили Лос-Анджелес, Торонто и Нью-Йорк.
Бой Мейвезер - МакГрегор пройдет по правилам бокса 26 августа на арене T-Mobile в Лас-Вегасе. В США поединок будет транслироваться по системе платных трансляций (PPV) на телеканале Showtime.
Все новости о бое Мейвезер - МакГрегор
"Расизм все еще существует, но вы знаете, когда я получаю какой-то негатив, я всегда стараюсь обратить его во что-то положительное. Многие говорят, что Макгрегор - расист, но меня это не волнует. Что есть, то есть. У него есть полное право на свои чувства. Я же буду оставаться в своей зоне и буду сосредоточен", - цитирует Мейвезера "Чемпионат" со ссылкой на BoxingScene.
Отметим, что МакГрегор и Мейвезер провели уже три пресс-конференции в рамках медиатура. Бойцы посетили Лос-Анджелес, Торонто и Нью-Йорк.
Бой Мейвезер - МакГрегор пройдет по правилам бокса 26 августа на арене T-Mobile в Лас-Вегасе. В США поединок будет транслироваться по системе платных трансляций (PPV) на телеканале Showtime.
Все новости о бое Мейвезер - МакГрегор