Непобежденный казахстанский боксер выступит в вечере бокса промоутера Сауля Альвареса

Боксеры прошли процедуру взвешивания.
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- Мейирим Нурсултанов победил Хавьера Ольверу техническим нокаутом
Казахстанский боксер-профессионал Мейирим Нурсултанов (2-0-0, 1 КО) прошел процедуру взвешивания перед боем с Лэнни Дардаром (5-7-2, 3 КО), передает корреспондент Vesti.kz.
Поединок пройдет в Лос-Анжелесе 14 июля (в Казахстане будет раннее утро следующего дня) и станет частью вечера бокса, организованного промоутером Оскаром Де Ла Хойей, представляющим интересы мексиканца Сауля "Канело" Альвареса.
"Я показал на весах 161,6 фунта. Соперник - 160,6 фунта", - рассказал Нурсултанов.
В своем последнем поединке 23-летний казахстанский средневес техническим нокаутом победил Хавьера Ольверу, а 30-летний Дардар, выступавший ранее в полутяжелом весе, нокаутировал шедшего без поражений соотечественника Малкольма Джонса.
Поединок рассчитан на шесть раундов и будет вторым в программе, которая состоит из шести боев.