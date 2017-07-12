Непобежденный американский средневес припугнул Головкина и Альвареса

Он также сделал обращение и в адрес Сондерса.
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Фото с сайта boxingscene.com
Непобежденный американский боксер-средневес Луис Ариас (18-0, 9 КО) заявил, что готов к тому, чтобы стать единственным чемпионом в своей весовой категории.
"Каждый боксер в среднем весе должен запомнить, что я приду за ним. Особенно это касается победителя боя между Геннадием Головкиным и Саулем Альваресом. Билли Джо Сондерс также будет бит. У меня есть необходимые навыки, большое сердце и жажда к победам, чтобы объединить все титулы в нашем дивизионе", - приводит слова Ариаса BoxingScene.com.
В своем последнем поединке Ариас досрочно одолел россиянина Арифа Магомедова и завоевал региональный титул USBA. До боя американец говорил, что победа откроет перед ним новые двери, в том числе поединок с победителем боя "Канело" - Головкин. "Будет большой бой с победителем Головкин - "Канело". И это то, чего я хочу. Я хочу заставить GGG или "Канело" драться со мной", - сказал Ариас.
Напомним, вечер бокса Головкин - "Канело" пройдет на 20-тысячной T-Mobile Arena в Лас-Вегасе 16 сентября. Телеканал HBO покажет его через систему платных трансляций.
"Каждый боксер в среднем весе должен запомнить, что я приду за ним. Особенно это касается победителя боя между Геннадием Головкиным и Саулем Альваресом. Билли Джо Сондерс также будет бит. У меня есть необходимые навыки, большое сердце и жажда к победам, чтобы объединить все титулы в нашем дивизионе", - приводит слова Ариаса BoxingScene.com.
В своем последнем поединке Ариас досрочно одолел россиянина Арифа Магомедова и завоевал региональный титул USBA. До боя американец говорил, что победа откроет перед ним новые двери, в том числе поединок с победителем боя "Канело" - Головкин. "Будет большой бой с победителем Головкин - "Канело". И это то, чего я хочу. Я хочу заставить GGG или "Канело" драться со мной", - сказал Ариас.
Напомним, вечер бокса Головкин - "Канело" пройдет на 20-тысячной T-Mobile Arena в Лас-Вегасе 16 сентября. Телеканал HBO покажет его через систему платных трансляций.