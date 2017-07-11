"Хочу отжать титулы у Кроуфорда у него во дворе". Почему стоит рискнуть в боксе на примере Индонго

Боксер из Намибии в августе может стать абсолютным чемпионом мира.
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Фото с сайта independent.co.uk
До декабря прошлого года о боксере из Намибии Джулиусе Индонго еще никто не знал. И уже сейчас он готовится к поединку за все титулы в первом полусреднем весе с американцем Теренсом Кроуфордом и может стать абсолютным чемпионом мира. Всего лишь везение или яркое пособие для остальных боксеров? Подробнее - в материале Vesti.kz.
Увидеть Москву и не умереть
Для намибийского боксера все началось с выезда в Россию. В прошлом году он должен быть стать пройденной ступенью в карьере Эдуарда Трояновского. То есть лозунг поединка, обозначенный промоутерской компанией "Орла" - "Добровольная защита на пути к объединению титулов", предусматривал ожидаемое поражение намибийца. Да и в целом на успех африканского боксера мало кто бы поставил. Слишком сомнительной была бы ставка. К тому же Индонго до той исторической встречи никогда не выезжал за пределы комфортной ему Намибии. Но тут решился. Причем сразу в Россию (стереотипно, но забавно).
Кто знает, может, его смотивировал гонорар. Но он неплохо зарабатывал и на родине, защищая титул чемпиона Африки по версии WBO. Был (и является) ведущим боксером страны в первом полусреднем весе. Хочется верить в то, что на самом деле он понял, что пора. Пора заявить о себе, показать себя, явить себя миру бокса. Вот так, после 20 проведенных поединков дома, он собрался и отправился в Москву.
Рисковал он прежде всего дальнейшей карьерой вне Намибии. В случае поражения он бы бесславно вернулся домой и продолжил бы то, что у него получалось, пока вновь какой-нибудь чемпион не выбрал бы его соперником для добровольной защиты.
Но "изи" для Трояновского не получилось. Индонго организовал своему визави настоящий кошмар. Причем неожиданный для публики, Трояновского, для его промоутера Андрея Рябинского и для самого Джулиуса. На лице каждого попавшего в кадр после развязки поединка было все написано. Индонго в итоге не только увидел Москву, но и не умер. И даже не лег...
Что делают новоявленные обладатели титула чемпиона мира? Обычно пытаются удержать пояс как можно дольше, проведя несколько проходных боев. Что делает Индонго? Сразу соглашается на объединительный поединок с шотландцем Рикки Бернсом.
И тут еще один любопытный момент. Бернс долго откладывал встречу с Трояновским. С Джулиусом получилось все слишком быстро. Наверняка тот брутальный нокаут в команде шотландского боксера посчитали "лаки панчем" и, так же как и Трояновский, надеялись на мисматч.
Не на того нарвались. Индонго показал себя с отличной стороны, а также доказал, что он не только обладает сильным ударом слева, но и способен прессинговать на протяжении длительного времени. Бернс был на грани нокаута, но смог достоять до конца 12-го раунда. Пару раз падал, но рефери не отсчитывал, ссылаясь на "поскользнулся".
Ах да. Бой проходил на родине Рикки. Снова "этот" намибиец отважно отправился за тридевять земель и с увеличившимися рисками (от Трояновского остались титулы IBF, IBO). Пусть он выглядел неопытным, местами, как говорят эксперты, корявым, но все-таки настоящим боксером. А главное его риск снова оправдался - Джулиус записал в свой актив титул WBA.
Пора с ним считаться?
На этой неделе должна решиться проблемная ситуация с титулом IBF. Согласно правилам федерации, Индонго должен был провести обязательную защиту против россиянина Сергея Липинца (уроженца Актобе, между прочим). Намибиец же отказался от этого, держа в уме мегабой с Теренсом Кроуфордом, который обладает поясами WBC и WBO. То есть фактически Индонго может в августе стать абсолютным чемпионом мира.
Но правила есть правила. Обе стороны (команды намибийца и Липинца) отправили письма в IBF со своими аргументами. Решение должно быть принято буквально на днях: либо Индонго лишают титула, либо дают шанс встретиться с Кроуфордом за звание абсолютного чемпиона мира.
Как бы то ни было, Джулиус и после третьего завоеванного пояса не остановился, согласившись встретиться с самим Кроуфордом, который входит в P4P. Причем снова без страха, без церемоний и пустых слов, брошенных на ветер. И уже становится традицией драться на родной территории соперника. В этот раз он отправится в Небраску, США, где родился и живет Теренс.
"Я просто поеду отжать титулы у Кроуфорда у него во дворе",- спокойно прокомментировал Индонго грядущее событие. Может быть, он тем же руководствовался и перед Трояновским, и перед Бернсом? Тогда это еще раз подчеркивает его стремление к высотам и желание стать лучшим. Значит, что-то недоговаривает Индонго. И мы все слишком мало знаем о его возможностях. Но, однозначно, с ним уже пора считаться.
Вот так всего за два поединка Индонго добился того, к чему стремятся тысячи профессиональных боксеров. Он будет биться за "абсолют" в первом полусреднем весе с одним из лучших боксеров современности. Не это ли сказка, концовку которой Джулиус может и сам написать?
В общем, Индонго - отличный пример того, что в определенный момент становится глупо тешить себя вхождением в топ-10 какой-нибудь версии, не стремясь к более высоким целям. Глупо лелеять посредственный "поясок", внося его в яркую афишу поединка с "таксистом".
Перспективы есть всегда, особенно когда есть на что опираться. Для чего подниматься в рейтинге, как не для того, чтобы выйти на чемпионский уровень? Риск - дело благородное и оправдываемое. Индонго это подтвердил. Или же каждому свое?
Фото с сайтов Boxing News (1), Tha Boxing Voice (2), New Era Newspaper (3), Lincoln Journal Star (4), TwistMedia (5).
Увидеть Москву и не умереть
Для намибийского боксера все началось с выезда в Россию. В прошлом году он должен быть стать пройденной ступенью в карьере Эдуарда Трояновского. То есть лозунг поединка, обозначенный промоутерской компанией "Орла" - "Добровольная защита на пути к объединению титулов", предусматривал ожидаемое поражение намибийца. Да и в целом на успех африканского боксера мало кто бы поставил. Слишком сомнительной была бы ставка. К тому же Индонго до той исторической встречи никогда не выезжал за пределы комфортной ему Намибии. Но тут решился. Причем сразу в Россию (стереотипно, но забавно).
Кто знает, может, его смотивировал гонорар. Но он неплохо зарабатывал и на родине, защищая титул чемпиона Африки по версии WBO. Был (и является) ведущим боксером страны в первом полусреднем весе. Хочется верить в то, что на самом деле он понял, что пора. Пора заявить о себе, показать себя, явить себя миру бокса. Вот так, после 20 проведенных поединков дома, он собрался и отправился в Москву.
Рисковал он прежде всего дальнейшей карьерой вне Намибии. В случае поражения он бы бесславно вернулся домой и продолжил бы то, что у него получалось, пока вновь какой-нибудь чемпион не выбрал бы его соперником для добровольной защиты.
Но "изи" для Трояновского не получилось. Индонго организовал своему визави настоящий кошмар. Причем неожиданный для публики, Трояновского, для его промоутера Андрея Рябинского и для самого Джулиуса. На лице каждого попавшего в кадр после развязки поединка было все написано. Индонго в итоге не только увидел Москву, но и не умер. И даже не лег...
Что делают новоявленные обладатели титула чемпиона мира? Обычно пытаются удержать пояс как можно дольше, проведя несколько проходных боев. Что делает Индонго? Сразу соглашается на объединительный поединок с шотландцем Рикки Бернсом.
И тут еще один любопытный момент. Бернс долго откладывал встречу с Трояновским. С Джулиусом получилось все слишком быстро. Наверняка тот брутальный нокаут в команде шотландского боксера посчитали "лаки панчем" и, так же как и Трояновский, надеялись на мисматч.
Не на того нарвались. Индонго показал себя с отличной стороны, а также доказал, что он не только обладает сильным ударом слева, но и способен прессинговать на протяжении длительного времени. Бернс был на грани нокаута, но смог достоять до конца 12-го раунда. Пару раз падал, но рефери не отсчитывал, ссылаясь на "поскользнулся".
Ах да. Бой проходил на родине Рикки. Снова "этот" намибиец отважно отправился за тридевять земель и с увеличившимися рисками (от Трояновского остались титулы IBF, IBO). Пусть он выглядел неопытным, местами, как говорят эксперты, корявым, но все-таки настоящим боксером. А главное его риск снова оправдался - Джулиус записал в свой актив титул WBA.
Пора с ним считаться?
На этой неделе должна решиться проблемная ситуация с титулом IBF. Согласно правилам федерации, Индонго должен был провести обязательную защиту против россиянина Сергея Липинца (уроженца Актобе, между прочим). Намибиец же отказался от этого, держа в уме мегабой с Теренсом Кроуфордом, который обладает поясами WBC и WBO. То есть фактически Индонго может в августе стать абсолютным чемпионом мира.
Но правила есть правила. Обе стороны (команды намибийца и Липинца) отправили письма в IBF со своими аргументами. Решение должно быть принято буквально на днях: либо Индонго лишают титула, либо дают шанс встретиться с Кроуфордом за звание абсолютного чемпиона мира.
Как бы то ни было, Джулиус и после третьего завоеванного пояса не остановился, согласившись встретиться с самим Кроуфордом, который входит в P4P. Причем снова без страха, без церемоний и пустых слов, брошенных на ветер. И уже становится традицией драться на родной территории соперника. В этот раз он отправится в Небраску, США, где родился и живет Теренс.
"Я просто поеду отжать титулы у Кроуфорда у него во дворе",- спокойно прокомментировал Индонго грядущее событие. Может быть, он тем же руководствовался и перед Трояновским, и перед Бернсом? Тогда это еще раз подчеркивает его стремление к высотам и желание стать лучшим. Значит, что-то недоговаривает Индонго. И мы все слишком мало знаем о его возможностях. Но, однозначно, с ним уже пора считаться.
Вот так всего за два поединка Индонго добился того, к чему стремятся тысячи профессиональных боксеров. Он будет биться за "абсолют" в первом полусреднем весе с одним из лучших боксеров современности. Не это ли сказка, концовку которой Джулиус может и сам написать?
В общем, Индонго - отличный пример того, что в определенный момент становится глупо тешить себя вхождением в топ-10 какой-нибудь версии, не стремясь к более высоким целям. Глупо лелеять посредственный "поясок", внося его в яркую афишу поединка с "таксистом".
Перспективы есть всегда, особенно когда есть на что опираться. Для чего подниматься в рейтинге, как не для того, чтобы выйти на чемпионский уровень? Риск - дело благородное и оправдываемое. Индонго это подтвердил. Или же каждому свое?
Фото с сайтов Boxing News (1), Tha Boxing Voice (2), New Era Newspaper (3), Lincoln Journal Star (4), TwistMedia (5).