"Хочу отжать титулы у Кроуфорда у него во дворе". Почему стоит рискнуть в боксе на примере Индонго

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Велоспорт. Супервеломногодневка "Тур де Франс-2017"
Групповая гонка. Этап 10. Перижо - Бержерак (178 km) 17:25
Групповая гонка. Этап 11. Eymet - По (203.5 km) 17:05
Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Иртыш Тобол 0:1
Футбол. Лига чемпионов 2017/18
Карабах Самтредиа 5:0
Партизан Будучность Пд 2:0
Спартак Юр Астана 0:1
Шериф Кукеси 1:0
БАТЭ Алашкерт 1:1
Жальгирис Лудогорец 2:1
Дандолк Русенборг 1:1
Футбол. Лига Европы 2017/18
Интер Бк Фола 1:0
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Динамо М Арсенал Тл 1:1
Заря Лг Урал 0:2
Лугано Милан 0:4
Лозанна Валенсия 0:5
Кайрат М (мол) БН Каскелен 1:1
Базель Атлетик 3:2
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Бастад (Швеция) -2017"
Недовесов Робер 2:1
Недовесов Гарсия-Лопес 2:0
Баньис Недовесов 2:0
Теннис. Турнир Большого шлема "Уимблдон" 2017
Маннарино Джокович 0:3
Мугуруса-Бланко Кузнецова 2:0
Конта Халеп 2:1
Маррей Куэрри 2:3
Бердых Джокович 1:0 ТП
Мугуруса-Бланко Рыбарикова 2:0
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Футбол. Лига чемпионов 2017/18
Дандолк Русенборг 1:1
Футбол. Лига Европы 2017/18
Иртыш Црвена Звезда 0:0
Кайрат Скендербеу 20:45
Работнички Динамо Мн 22:00
Альтах Динамо Бр 22:30
Лиепая Судува 22:45
Габала Ягеллония 23:00
Астра Дж Зира 23:30
Норчепинг Тракай 23:55
Хайдук Левски 00:30
Абердин Широки Бриег 00:45
Ференцварош Митьюлланд 01:00
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Валенсия Спортинг Л 00:30
Велоспорт. Супервеломногодневка "Тур де Франс-2017"
Групповая гонка. Этап 12. По - Пейрагюд (214.5 km) 15:10
Теннис. Турнир Большого шлема "Уимблдон" 2017
Континен, Пирс Кубот, Мело 1:2
Мугуруса-Бланко Рыбарикова 2:0
Мектич, Скугор Марач, Павич 1:2
Уильямс Конта 0:0
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Бастад (Швеция) -2017"
Баньис Недовесов 2:0
>>>
Велоспорт. Супервеломногодневка "Тур де Франс-2017"
Групповая гонка. Этап 12. По - Пейрагюд (214.5 km) 15:10
Групповая гонка. Этап 13. Сен-Жирон - Фуа (101 km) 18:45
Групповая гонка. Этап 14. Бланьяк - Родез (181.5 km) 17:20
Групповая гонка. Этап 15. Лессак - Ле-Пюи-ан-Веле (189.5 km) 17:10
Групповая гонка. Этап 16. Ле-Пюи-ан-Веле - Роман-сюр-Исер (165 km) 17:40
Групповая гонка. Этап 17. Ла-Мюр - Серр-Шевалье (183 km) 16:20
Групповая гонка. Этап 18. Бриансон - Коль д'Изояр (179.5 km) 16:55
Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Шахтер Окжетпес 18:00
Тобол Акжайык 18:00
Тараз Актобе 19:00
Кайсар Атырау 19:00
Футбол. Первенство Казахстана по футболу 2017. 1 лига
Кызыл-Жар СК Экибастуз
Махтаарал Жетысу
Шахтер-Булат Кайрат А
Байконур Кыран
Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
Атырау (мол) СДЮШОР №7
Окжетпес (мол) Жетысу (мол)
Актобе (мол) Акжайык (мол)
Кайсар (мол) Тобол (мол)
Астана (мол) Алтай УК
Иртыш (мол) Тараз (мол)
Ордабасы (мол) Рузаевка
Кайрат М (мол) Шахтер (мол)
Жетысу (мол) Окжетпес (мол)
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Тулевик Калев Силламяэ 22:00
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Анжи ЦСКА М 23:00
СКА-Хабаровск Зенит 14:00
Рубин Краснодар 20:30
Ахмат Амкар 00:30
Футбол. Лига чемпионов 2017/18
Линфилд Селтик 22:00
Астана Спартак Юр 20:00
Алашкерт БАТЭ 22:00
Самтредиа Карабах 23:00
Будучность Пд Партизан 00:45
Кукеси Шериф 23:30
Лудогорец Жальгирис 23:55
Селтик Линфилд 00:45
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Валенсия Спортинг Л 00:30
Спортинг Л Базель 23:00
Олимпик Марсель Фенербахче 01:00
Лос-Анджелес Гэлэкси Манчестер Юнайтед 08:00
ФК Монако ПСВ Эйндховен 21:00
Футбол. Лига Европы 2017/18
Иртыш Црвена Звезда 0:0
Кайрат Скендербеу 20:45
Работнички Динамо Мн 22:00
Альтах Динамо Бр 22:30
Лиепая Судува 22:45
Габала Ягеллония 23:00
Астра Дж Зира 23:30
Норчепинг Тракай 23:55
Хайдук Левски 00:30
Абердин Широки Бриег 00:45
Ференцварош Митьюлланд 01:00
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Обод Бухоро 17:00
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Берое Верея 23:55
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Мектич, Скугор Марач, Павич 1:2
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Чань, Никулеску Ниномия, Воракова 18:00
Куэрри Чилич 18:00
Грёнефельд, Пешке Макарова, Веснина 18:00
Федерер Бердых 20:00
Волейбол. Мировое гран-при среди женских команд 2017. Группа 3.
Колумбия Хорватия 14:10
Казахстан Германия 17:10
Хорватия Германия 14:10
Казахстан Колумбия 17:10
Германия Колумбия 14:10
Казахстан Хорватия 17:10
Бокс. Всемирная Серия Бокса 2016/17
Астана Арланс Куба Домадорес 15:30
Жусупов Аргилагос Перес 15:30
Саттыбаев Вейтиа 16:00
Сулейменов Ибаньес Диас 16:30
Сафиуллин Альварес 17:00
Мижитов Круз Гомез 17:30
Шымбергенов Иглесиас Сотолонго 18:00
Аманкул Лопес Кардона 18:30
Рысбек Ла Круз 19:00
Пинчук Савон Котилла 19:30
Букаев Тойрак Ортега 20:00
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Нурсултанов Дардара
Хоккей. Хоккей. Контрольные игры 2017/18
Барыс Торпедо УК 13:00
Сарыарка Темиртау
Прыжки в воду. Чемпионат мира по водным видам спорта 2017
Вышка 10 м. Синхронные прыжки. Финалы (микст) 17:00
Трамплин 1 м.. Финалы (женщины) 20:00
Трамплин 3 м. Синхронные прыжки. Финалы 22:30
Трамплин 1 м.. Финалы 19:45
Вышка 10 м. Синхронные прыжки. Финалы (женщины) 22:30
Трамплин 3 м. Синхронные прыжки. Финалы (женщины) 20:00
Вышка 10 м. Синхронные прыжки. Финалы 22:30
22:30
Вышка 10 м. . Финалы (женщины) 22:30
Синхронное плавание. Чемпионат мира по водным видам спорта 2017
Соло. Техническая программа. Финалы (женщины) 15:00
Дуэты. Техническая программа. Финалы (женщины) 15:00
Дуэты. Техническая программа. Финалы (микст) 15:00
Группа. Техническая программа. Финалы (женщины) 15:00
Соло. Произвольная программа. Финалы (женщины) 15:00
Дуэты. Произвольная программа. Финалы (женщины) 15:00
Плавание. Чемпионат мира по водным видам спорта 2017
5 км. Открытая вода. Финалы 14:00
10 км. Открытая вода. Финалы (женщины) 14:00
10 км. Открытая вода. Финалы 14:00
5 км. Открытая вода. Финалы (женщины) 14:00
Смешанная эстафета на открытой воде. Финалы (микст) 14:00
Гандбол. Молодежный (U-20) Чемпионат Азии 2017. Женщины
Китай (U-20) Южная Корея (U-20) 13:30
Япония (U-20) Казахстан (U-20) 15:00
Гонконг (U-20) Индия (U-20) 16:30
Узбекистан (U-20) Китай (U-20) 14:00
Казахстан (U-20) Индия (U-20) 15:30
Гонконг (U-20) Южная Корея (U-20) 17:00
Индия (U-20) Япония (U-20) 14:00
Узбекистан (U-20) Казахстан (U-20) 15:30
Китай (U-20) Гонконг (U-20) 17:00
Китай (U-20) Япония (U-20) 14:00
Узбекистан (U-20) Южная Корея (U-20) 15:30
Казахстан (U-20) Гонконг (U-20) 17:00
Индия (U-20) Узбекистан (U-20) 14:00
Южная Корея (U-20) Казахстан (U-20) 15:30
Япония (U-20) Гонконг (U-20) 17:00
Водное поло. Чемпионат мира по водным видам спорта 2017
Австралия Казахстан 22:50
Россия Греция 01:30
Бразилия Казахстан 13:30
Черногория Канада 14:50
Греция Казахстан 17:30
Австралия Россия 21:30
Канада Казахстан 22:50
Бразилия Черногория 01:30
Австралия Греция 14:50
Россия Казахстан 16:10
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"Хочу отжать титулы у Кроуфорда у него во дворе". Почему стоит рискнуть в боксе на примере Индонго

Боксер из Намибии в августе может стать абсолютным чемпионом мира.

Тим Роман Тим Роман

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6 Комментариев
Фото с сайта independent.co.uk
Фото с сайта independent.co.uk
До декабря прошлого года о боксере из Намибии Джулиусе Индонго еще никто не знал. И уже сейчас он готовится к поединку за все титулы в первом полусреднем весе с американцем Теренсом Кроуфордом и может стать абсолютным чемпионом мира. Всего лишь везение или яркое пособие для остальных боксеров? Подробнее - в материале Vesti.kz.

Увидеть Москву и не умереть

Для намибийского боксера все началось с выезда в Россию. В прошлом году он должен быть стать пройденной ступенью в карьере Эдуарда Трояновского. То есть лозунг поединка, обозначенный промоутерской компанией "Орла" - "Добровольная защита на пути к объединению титулов", предусматривал ожидаемое поражение намибийца. Да и в целом на успех африканского боксера мало кто бы поставил. Слишком сомнительной была бы ставка. К тому же Индонго до той исторической встречи никогда не выезжал за пределы комфортной ему Намибии. Но тут решился. Причем сразу в Россию (стереотипно, но забавно).

Кто знает, может, его смотивировал гонорар. Но он неплохо зарабатывал и на родине, защищая титул чемпиона Африки по версии WBO. Был (и является) ведущим боксером страны в первом полусреднем весе. Хочется верить в то, что на самом деле он понял, что пора. Пора заявить о себе, показать себя, явить себя миру бокса. Вот так, после 20 проведенных поединков дома, он собрался и отправился в Москву.



Рисковал он прежде всего дальнейшей карьерой вне Намибии. В случае поражения он бы бесславно вернулся домой и продолжил бы то, что у него получалось, пока вновь какой-нибудь чемпион не выбрал бы его соперником для добровольной защиты.

Но "изи" для Трояновского не получилось. Индонго организовал своему визави настоящий кошмар. Причем неожиданный для публики, Трояновского, для его промоутера Андрея Рябинского и для самого Джулиуса. На лице каждого попавшего в кадр после развязки поединка было все написано. Индонго в итоге не только увидел Москву, но и не умер. И даже не лег...



Что делают новоявленные обладатели титула чемпиона мира? Обычно пытаются удержать пояс как можно дольше, проведя несколько проходных боев. Что делает Индонго? Сразу соглашается на объединительный поединок с шотландцем Рикки Бернсом.

И тут еще один любопытный момент. Бернс долго откладывал встречу с Трояновским. С Джулиусом получилось все слишком быстро. Наверняка тот брутальный нокаут в команде шотландского боксера посчитали "лаки панчем" и, так же как  и Трояновский, надеялись на мисматч.

Не на того нарвались. Индонго показал себя с отличной стороны, а также доказал, что он не только обладает сильным ударом слева, но и способен прессинговать на протяжении длительного времени. Бернс был на грани нокаута, но смог достоять до конца 12-го раунда. Пару раз падал, но рефери не отсчитывал, ссылаясь на "поскользнулся".



Ах да. Бой проходил на родине Рикки. Снова "этот" намибиец отважно отправился за тридевять земель и с увеличившимися рисками (от Трояновского остались титулы IBF, IBO). Пусть он выглядел неопытным, местами, как говорят эксперты, корявым, но все-таки настоящим боксером. А главное его риск снова оправдался - Джулиус записал в свой актив титул WBA.

Пора с ним считаться?

На этой неделе должна решиться проблемная ситуация с титулом IBF. Согласно правилам федерации, Индонго должен был провести обязательную защиту против россиянина Сергея Липинца (уроженца Актобе, между прочим). Намибиец же отказался от этого, держа в уме мегабой с Теренсом Кроуфордом, который обладает поясами WBC и WBO. То есть фактически Индонго может в августе стать абсолютным чемпионом мира. 

Но правила есть правила. Обе стороны (команды намибийца и Липинца) отправили письма в IBF со своими аргументами. Решение должно быть принято буквально на днях: либо Индонго лишают титула, либо дают шанс встретиться с Кроуфордом за звание абсолютного чемпиона мира. 



Как бы то ни было, Джулиус и после третьего завоеванного пояса не остановился, согласившись встретиться с самим Кроуфордом, который входит в P4P. Причем снова без страха, без церемоний и пустых слов, брошенных на ветер. И уже становится традицией драться на родной территории соперника. В этот раз он отправится в Небраску, США, где родился и живет Теренс.

"Я просто поеду отжать титулы у Кроуфорда у него во дворе",- спокойно прокомментировал Индонго грядущее событие. Может быть, он тем же руководствовался и перед Трояновским, и перед Бернсом? Тогда это еще раз подчеркивает его стремление к высотам и желание стать лучшим. Значит, что-то недоговаривает Индонго. И мы все слишком мало знаем о его возможностях. Но, однозначно, с ним уже пора считаться.



Вот так всего за два поединка Индонго добился того, к чему стремятся тысячи профессиональных боксеров. Он будет биться за "абсолют" в первом полусреднем весе с одним из лучших боксеров современности. Не это ли сказка, концовку которой Джулиус может и сам написать?

В общем, Индонго - отличный пример того, что в определенный момент становится глупо тешить себя вхождением в топ-10 какой-нибудь версии, не стремясь к более высоким целям. Глупо лелеять посредственный "поясок", внося его в яркую афишу поединка с "таксистом". 

Перспективы есть всегда, особенно когда есть на что опираться. Для чего подниматься в рейтинге, как не для того, чтобы выйти на чемпионский уровень? Риск - дело благородное и оправдываемое. Индонго это подтвердил. Или же каждому свое?



Фото с сайтов Boxing News (1), Tha Boxing Voice (2), New Era Newspaper (3), Lincoln Journal Star (4), TwistMedia (5).
  Комментариев: 6
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Комментарии

 
 
Дамир Вахитов Сегодня 18:01
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 276
Если IBF отнимет пояс - это будет удар в спину с их стороны.
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Жан А. Сегодня 18:44
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1354
Бой совсем скоро! Будем посмотреть!
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Тимур Адильханов Сегодня 18:52
Статус: Дублёр
Рейтинг: 137
Повезло!Везёт сильнейшим как говорят.
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Mara Сегодня 18:58
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1421
Трояновский подумал дай покажу класс в Москве избив мешка, не проакило. Рикки подумал вот они миленькие два пояса и продул своё. А Кроуфорд надавит куда надо и амеры снимут отнимут три пояса без боя у Индиго.
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еркен абильданов Сегодня 19:21
Статус: Дублёр
Рейтинг: 172
Mara, и обладатель всех четырех поясов станет законной и вкусной добычей Батыра нашего Джукембаева. Да будет так! Вот млин, повезло же негру, по сути мамбету с боксерской периферии, который боксировать то толком не умеет, корявый, как ... - с двух боев выйти на абсолюта и на Кроуфорда. А куда более достойный наш боксер уже провел 8 поединков, из них семь закончил нокаутом и какой-то там смешной региональный титул завоевал. Обидно! Рева мышей ни хрена не ловит!
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Mara Сегодня 19:34
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1421
еркен абильданов, В том то и дело что все его считают корявым мешком а он выбивает всех.
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