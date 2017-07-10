Мэнни Пакьяо отказался выплачивать гонорар тренеру после поражения от Джеффа Хорна

Филиппинец утратил пояс WBO в начале июля, проиграв единогласным решением судей.
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Фредди Роуч и Мэнни Пакьяо. boxingscene.com
Экс-чемпион мира по боксу в восьми весовых категориях филиппинец Мэнни Пакьяо не выплатил гонорар своему тренеру Фредди Роучу после поражения от австралийца Джеффа Хорна. Об этом рассказал сам специалист.
"В бою он не выглядел самим собой. Это был не тот боксер, которого мы все знаем. После боя я пытался выяснить его настрой, но он со мной даже не здоровался. Я не знаю, может он во мне разочаровался. Он явно меня избегает, во всяком случае он по-прежнему не выплатил мне гонорар", - сказал Роуч, слова которого приводит SI.com.
Ранее сообщалось, что гарантированный гонорар Пакьяо за этот бой составит десять миллионов долларов, тогда как Хорн станет богаче всего на 500 тысяч долларов.
2 июля австралийском Брисбене Пакьяо утратил титул чемпиона мира по версии WBO в полусреднем весе, проиграв Хорну единогласным решением судей (117-111, 115-113, 115-113). После боя Роуч посоветовал своему подопечному завершить карьеру.
38-летний филиппинец потерпел седьмое поражение в карьере, одержав при этом 59 побед (38 - нокаутом). Еще два поединка с его участием завершились вничью.
"В бою он не выглядел самим собой. Это был не тот боксер, которого мы все знаем. После боя я пытался выяснить его настрой, но он со мной даже не здоровался. Я не знаю, может он во мне разочаровался. Он явно меня избегает, во всяком случае он по-прежнему не выплатил мне гонорар", - сказал Роуч, слова которого приводит SI.com.
Ранее сообщалось, что гарантированный гонорар Пакьяо за этот бой составит десять миллионов долларов, тогда как Хорн станет богаче всего на 500 тысяч долларов.
2 июля австралийском Брисбене Пакьяо утратил титул чемпиона мира по версии WBO в полусреднем весе, проиграв Хорну единогласным решением судей (117-111, 115-113, 115-113). После боя Роуч посоветовал своему подопечному завершить карьеру.
38-летний филиппинец потерпел седьмое поражение в карьере, одержав при этом 59 побед (38 - нокаутом). Еще два поединка с его участием завершились вничью.