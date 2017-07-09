Мейвезер-младший опроверг слухи о многомиллионных долгах перед налоговой США

Сообщалось, что это могло стать одной из причин организации боя с МакГрегором.
Сегодня 15:16
Фото с сайта аllboxing.ru
Флойд Мейвезер-младший опроверг недавно появившиеся в американских СМИ слухи о якобы имеющейся у него задолженности перед налоговыми службами США в десятки миллионов долларов.
Ранее ESPN сообщил о наличии задолженности по налогам в США за 2015 год, что могло стать одной из причин возвращения в бокс и организации боя с Конором МакГрегором 26 августа.
«Верьте наполовину всему, что вы видите, и ничему из того, что вы слышите, особенно когда речь идет о СМИ в этой стране… В то время как все считают мои деньги, предполагая худшее, сообщу факты… Дядя Сэм получил от меня 26 миллионов долларов в 2015 году! Что еще они от меня могут хотеть? Я уверен, что, если бы было какое-то несоответствие, мне дали бы об этом знать гораздо раньше. Итог - все хотят быть частью шоу "Деньги Мэя", даже IRS (налоговая служба США). Это прекрасно. Вы можете складывать числа целый день, однако моя империя - это крепкая скала. Теперь учитывайте и это", - написал Мейвезер в своем Facebook.
Ранее ESPN сообщил о наличии задолженности по налогам в США за 2015 год, что могло стать одной из причин возвращения в бокс и организации боя с Конором МакГрегором 26 августа.
«Верьте наполовину всему, что вы видите, и ничему из того, что вы слышите, особенно когда речь идет о СМИ в этой стране… В то время как все считают мои деньги, предполагая худшее, сообщу факты… Дядя Сэм получил от меня 26 миллионов долларов в 2015 году! Что еще они от меня могут хотеть? Я уверен, что, если бы было какое-то несоответствие, мне дали бы об этом знать гораздо раньше. Итог - все хотят быть частью шоу "Деньги Мэя", даже IRS (налоговая служба США). Это прекрасно. Вы можете складывать числа целый день, однако моя империя - это крепкая скала. Теперь учитывайте и это", - написал Мейвезер в своем Facebook.