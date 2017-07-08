Я наслаждаюсь последними месяцами в боксе - Мигель Котто

Боксер планирует завершить карьеру через два боя.
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Бывший чемпион мира в четырех весовых категориях Мигель Котто (40-5, 33 КО) готовится к первому бою после поражения от Сауля "Канело" Альвареса, которое он потерпел в ноябре 2015 года.
Если Котто победит Йосихиро Камегаи, то, вероятно, он проведет еще один бой в декабре, который станет последним в его карьере. Оба поединка состоятся в рамках партнерства с Golden Boy Promotions.
"Мне нравятся мои последние месяцы в боксе. Впереди последние поединки, после которых я уйду на пенсию. Я уже достиг той популярности, к которой стремился", - сказал Котто.
Напомним, 26 августа в США Котто предстоит сразиться с японцем Йосихиро Камегаи за вакантный титул чемпиона мира по версии WBO в первом среднем весе.