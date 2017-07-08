МакГрегор не должен паниковать в бою с Мейвезером - Малиньяджи

Экс-чемпион мира считает, что у звезды UFC психология победителя.
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Экс-чемпион мира Пол Малиньяджи дал совет Конору МакГрегору на предстоящий поединок с Флойдом Мейвезером-младшим, сообщает "Чемпионат.сом".
"У Конора психология победителя. Вам не выйти на этот уровень, не являясь победителем по природе. И я думаю, что в этом бою Конор будет очень в себя верить. Он всегда был парнем с крайней уверенностью в себе. Вопрос в том, сможете ли вы сохранять в себе эту уверенность, когда все складывается не так здорово. В эти моменты проявляется внутренний характер, это непросто.
Конор должен обладать этой уверенностью, потому как вероятность того, что в этом бою его ждут трудные моменты, очень высока. Так что он должен обладать этой ментальной решимостью, чтобы справляться с этими моментами без паники, потому что это приводит к большему количеству ошибок", - сказал Малиньяджи.
Напомним, ранее появилась информация, что команда МакГрегора пригласила Малиньяджи в качестве спарринг-партнера для подготовки к бою. Поединок Мейвезер - МакГрегор состоится 26 августа в Лас-Вегасе и пройдет по правилам бокса и в лимите первого среднего веса на арене T-Mobile, где еще через 20 дней состоится один из самых ожидаемых боев в боксе между казахстанцем Геннадием Головкиным и мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом.