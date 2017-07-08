Старейший журнал о боксе сделал Уорда своим P4P-королем, а Головкину отдал третье место

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Результаты
Сегодня
Скоро
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Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Актобе Окжетпес 3:0
Атырау Тараз 1:3
Акжайык Кайрат 0:1
Ордабасы Шахтер 1:0
Футбол. Первенство Казахстана по футболу 2017. 1 лига
Экибастуз Шахтер-Булат 1:4
Каспий Махтаарал 1:1
Жетысу Кызыл-Жар СК 2:1
Кайрат А Байконур 4:1
Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
Рузаевка Иртыш (мол) 5:1
Тобол (мол) Актобе (мол) 0:1
Тараз (мол) Кайсар (мол) 7:0
Шахтер (мол) Окжетпес (мол) 1:1
СДЮШОР №7 Астана (мол) 2:0
Алтай УК Ордабасы (мол) 1:2
Акжайык (мол) Кайрат М (мол) 0:1
Футбол. Чемпионат Эстонии 2017
Калев Силламяэ Тулевик 1:0
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Спартак М Славен Белупо 1:1
Краснодар Славия П 1:1
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Даукенов Абдуллаев 1:0 ТКО
Жанузак Бобокалонов 3:0
Нуканов Джианг 1:0 ТКО
Залилов Абдинабиев 1:0 ТКО
Кыргызали Белас 1:0 ТКО
Ешенов Долгожиев 1:0 ТКО
Велоспорт. Супервеломногодневка "Тур де Франс-2017"
Групповая гонка. Этап 7. Труа - Нюи-Сен-Жорж (213.5 km) 16:20
Групповая гонка. Этап 8. Доль - Стасьон де Рус (187.5 km) 16:25
Групповая гонка. Этап 9. Нантуа - Шамбери (181.5 km) 15:55
Волейбол. Мировое гран-при среди женских команд 2017. Группа 3.
Южная Корея Германия 3:1
Болгария Казахстан 3:0
Германия Казахстан 3:0
Болгария Южная Корея 3:2
Казахстан Южная Корея 0:3
Болгария Германия 2:3
Теннис. Турнир Большого шлема "Уимблдон" 2017
Мартич Дияс 2:0
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Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Иртыш Тобол 20:00
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Динамо М Арсенал Тл 20:00
Заря Лг Урал 22:00
Теннис. Турнир Большого шлема "Уимблдон" 2017
Кербер Мугуруса-Бланко 16:30
Азаренко Халеп 18:00
Маррей Пэр 19:30
Маннарино Джокович 21:30
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Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Иртыш Тобол 20:00
Шахтер Окжетпес
Тараз Актобе
Кайсар Атырау
Тобол Акжайык
Футбол. Первенство Казахстана по футболу 2017. 1 лига
Кызыл-Жар СК Экибастуз
Махтаарал Жетысу
Шахтер-Булат Кайрат А
Байконур Кыран
Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
Атырау (мол) СДЮШОР №7
Окжетпес (мол) Жетысу (мол)
Актобе (мол) Акжайык (мол)
Кайсар (мол) Тобол (мол)
Астана (мол) Алтай УК
Иртыш (мол) Тараз (мол)
Ордабасы (мол) Рузаевка
Кайрат М (мол) Шахтер (мол)
Футбол. Чемпионат Эстонии 2017
Тулевик Калев Силламяэ 22:00
Футбол. Чемпионат России 2017/18
Анжи ЦСКА М 23:00
СКА-Хабаровск Зенит 14:00
Рубин Краснодар 20:30
Ахмат Амкар 00:30
Футбол. Лига чемпионов 2017/18
Карабах Самтредиа 23:00
Партизан Будучность Пд 00:45
Спартак Юр Астана 22:00
Шериф Кукеси 23:00
БАТЭ Алашкерт 23:30
Жальгирис Лудогорец 23:55
Дандолк Русенборг 00:45
Линфилд Селтик 22:00
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Динамо М Арсенал Тл 20:00
Заря Лг Урал 22:00
Валенсия Спортинг Л 00:30
Спортинг Л Базель 23:00
Олимпик Марсель Фенербахче 01:00
Лос-Анджелес Гэлэкси Манчестер Юнайтед 08:00
ФК Монако ПСВ Эйндховен 21:00
Футбол. Лига Европы 2017/18
Интер Бк Фола 22:00
Иртыш Црвена Звезда 20:00
Кайрат Скендербеу 20:45
Работнички Динамо Мн 22:00
Альтах Динамо Бр 22:30
Лиепая Судува 22:45
Габала Ягеллония 23:00
Астра Дж Зира 23:30
Норчепинг Тракай 23:55
Хайдук Левски 00:30
Абердин Широки Бриег 00:45
Ференцварош Митьюлланд 01:00
Футбол. Чемпионат Узбекистана 2017
Обод Бухоро 17:00
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Бастад (Швеция) -2017"
Недовесов Робер 15:00
Теннис. Турнир Большого шлема "Уимблдон" 2017
Кербер Мугуруса-Бланко 16:30
Азаренко Халеп 18:00
Маррей Пэр 19:30
Маннарино Джокович 21:30
Велоспорт. Супервеломногодневка "Тур де Франс-2017"
Групповая гонка. Этап 10. Перижо - Бержерак (178 km) 17:25
Групповая гонка. Этап 11. Eymet - По (203.5 km) 17:05
Групповая гонка. Этап 12. По - Пейрагюд (214.5 km) 15:10
Групповая гонка. Этап 13. Сен-Жирон - Фуа (101 km) 18:45
Групповая гонка. Этап 14. Бланьяк - Родез (181.5 km) 17:20
Групповая гонка. Этап 15. Лессак - Ле-Пюи-ан-Веле (189.5 km) 17:10
Волейбол. Мировое гран-при среди женских команд 2017. Группа 3.
Колумбия Хорватия 14:10
Казахстан Германия 17:10
Хорватия Германия 14:10
Казахстан Колумбия 17:10
Германия Колумбия 14:10
Казахстан Хорватия 17:10
Бокс. Всемирная Серия Бокса 2016/17
Астана Арланс Куба Домадорес 15:30
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Нурсултанов Дардара
Прыжки в воду. Чемпионат мира по водным видам спорта 2017
Вышка 10 м. Синхронные прыжки. Финалы (микст) 17:00
Трамплин 1 м.. Финалы (женщины) 20:00
Трамплин 3 м. Синхронные прыжки. Финалы 22:30
Трамплин 1 м.. Финалы 19:45
Вышка 10 м. Синхронные прыжки. Финалы (женщины) 22:30
Синхронное плавание. Чемпионат мира по водным видам спорта 2017
Соло. Техническая программа. Финалы (женщины) 15:00
Дуэты. Техническая программа. Финалы (женщины) 15:00
Дуэты. Техническая программа. Финалы (микст) 15:00
Плавание. Чемпионат мира по водным видам спорта 2017
5 км. Открытая вода. Финалы 14:00
10 км. Открытая вода. Финалы (женщины) 14:00
Гандбол. Молодежный (U-20) Чемпионат Азии 2017. Женщины
Китай (U-20) Южная Корея (U-20) 13:30
Япония (U-20) Казахстан (U-20) 15:00
Гонконг (U-20) Индия (U-20) 16:30
Узбекистан (U-20) Китай (U-20) 14:00
Казахстан (U-20) Индия (U-20) 15:30
Гонконг (U-20) Южная Корея (U-20) 17:00
Индия (U-20) Япония (U-20) 14:00
Хоккей. Хоккей. Контрольные игры 2017/18
Сарыарка Темиртау
Водное поло. Чемпионат мира по водным видам спорта 2017
Австралия Казахстан 22:50
Россия Греция 01:30
Бразилия Казахстан 13:30
Черногория Канада 14:50
Обсуждаемые

Как завершится бой Головкин - Альварес?

Старейший журнал о боксе сделал Уорда своим P4P-королем, а Головкину отдал третье место

Между ними расположился будущий соперник GGG - Альварес.

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10 Комментариев
Андре Уорд и Геннадий Головкин. Фото с сайта izquierdazo.com
Андре Уорд и Геннадий Головкин. Фото с сайта izquierdazo.com
Старейший журнал о боксе Boxing News опубликовал обновленный рейтинг лучших боксеров мира вне зависимости от весовых категорий (pound for pound), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Новым P4P-королем издания стал чемпион мира по версиям WBA (Super), WBO и IBF в полутяжелом весе американец Андре Уорд (32-0, 15 КО). Следом за ним расположился экс-чемпион в двух весах мексиканец Сауль "Канело" Альварес (49-1-1, 34 КО). Замыкает тройку лидеров обладатель титулов  WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанец Геннадий Головкин (37-0, 33 КО).

Также в ТОП-10 рейтинга по версии Boxing News входят:
4. Теренс Кроуфорд
5. Василий Ломаченко
6. Срисакет Сор Рунгвисаи
7. Роман Гонсалес
8. Гильермо Ригондо
9. Сергей Ковалев
10. Лео Санта Круз

Добавим, что 16 сентября в Лас-Вегасе состоится бой между Головкиным и "Канело". Все билеты на этот вечер бокса уже распроданы. На кону поединка, который телеканал HBO собирается транслировать в США через систему платных трансляций, будут стоять титулы казахстанца.
  Комментариев: 10
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Комментарии

 
 
Шах Ермекулы Сегодня 11:45
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 224
Всё только до сентября )
Ответить 1
 
Д'Артаньян Сегодня 13:06
Статус: Профи
Рейтинг: 304
Шах Ермекулы, Первый топ в карьере будет у ГГГ, и ты думаешь что ли это прям супер пупер, сразу лучший из лучших аххаха.
Ответить -1
 
Жан А. Сегодня 11:47
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1343
Тянут за уши, как могут. Я согласен Канело в топе - большая аудитория поклонников, "манимейкер", так сказать. А Уорд? Ни "манимейкерства", ни зрелищности. Ну да ладно, бог ему судья (). Может это авансом? А дальше он соберет стадионы и ppv?
Ответить 2
 
Д'Артаньян Сегодня 13:05
Статус: Профи
Рейтинг: 304
Жан А., Вот из за таких рассуждений бокс превратился в бизнес, ну причем тут PPV , зрелищность ? и рейтинг лучших боксеров. Лучший это тот кто выходит с лучшими, идет по весам итд. Это не рейтинг ФОРБС, не путай. Если кому авансом дают место в данном рейтинги так это Головкину, у которого будет в сентябре первый топ за 37 боев. Уорд за 32 боя побил, Абрахама, Фроча, Кесслера, Доусона, поднялся к Ковалеву и забрал там пояса. Он хотя бы хочет выходить с лучшими. Шас к Белье поднимется. А что Головкин ? за какие там заслуги )? за Биг Драму на мешках ахаха , приняв положения СИДЯ, сидит до посинения в свое весе.
Ответить 0
 
Pake Сегодня 13:19
Статус: Профи
Рейтинг: 342
Д Артаньян, лучшие боксеры и бокс показывают соответствующий, а Уорда стиль основан на нюхании подмышек и ударам по яицам. Он тупо изматывает соперника своими обнимашками. Не отрицаю он хороший боксер, с хорошей защитой, но его стиль- слишком грязный и не заслуживает уважения. Его хорошая защита основана на клинчах. Идеальную защиту можно было увидеть у Тайсона в его лучшие годы, идеальная реакция и скорость. Мейвейзер показывал чудеса реакции. А Уорд грязный боксер с сомнительной техникой защиты, хоть она и является эффективной и на настоящий момент никто не смог ее вскрыть. Я считаю что лучший боксер, как ты его называешь, так боксировать не должен
Ответить 1
 
Жан А. Сегодня 13:47
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1343
Д Артаньян, профессиональный бокс это и есть БИЗНЕС.
Ответить 1
 
NuLL Сегодня 12:14
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 2247
Уорд Мейвзера тянули за уши и будут тянуть
Ответить 1
 
Д'Артаньян Сегодня 13:08
Статус: Профи
Рейтинг: 304
NuLL, Особенно Мейвезера, чемпиона в ПЯТИ весовых, В ПЯТИ КАРЛ) Надо Гену тоже за уши тянуть, глядишь может свою пятою точку подорвет и будет выходить с лучшими в других весах, хотя бы на одну рискнет подняться
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Rassul Talapov Сегодня 13:31
Статус: МСМК
Рейтинг: 853
Д'Артаньян, вся перечисленная оппозиция уорда -- это не топы. Хвастаться тебе нечем
Ответить 1
 
Рустам Бейсенбаев Сегодня 13:55
Статус: Юниор
Рейтинг: 50
Дартоша троль не обращайте внимания на него, Головкин был бы Американцам ему бы в место статуи свободы памятник поставили с большими буквами GGG
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