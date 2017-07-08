Старейший журнал о боксе сделал Уорда своим P4P-королем, а Головкину отдал третье место

Между ними расположился будущий соперник GGG - Альварес.
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Андре Уорд и Геннадий Головкин. Фото с сайта izquierdazo.com
Старейший журнал о боксе Boxing News опубликовал обновленный рейтинг лучших боксеров мира вне зависимости от весовых категорий (pound for pound), сообщает корреспондент Vesti.kz.
Новым P4P-королем издания стал чемпион мира по версиям WBA (Super), WBO и IBF в полутяжелом весе американец Андре Уорд (32-0, 15 КО). Следом за ним расположился экс-чемпион в двух весах мексиканец Сауль "Канело" Альварес (49-1-1, 34 КО). Замыкает тройку лидеров обладатель титулов WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанец Геннадий Головкин (37-0, 33 КО).
Также в ТОП-10 рейтинга по версии Boxing News входят:
4. Теренс Кроуфорд
5. Василий Ломаченко
6. Срисакет Сор Рунгвисаи
7. Роман Гонсалес
8. Гильермо Ригондо
9. Сергей Ковалев
10. Лео Санта Круз
Добавим, что 16 сентября в Лас-Вегасе состоится бой между Головкиным и "Канело". Все билеты на этот вечер бокса уже распроданы. На кону поединка, который телеканал HBO собирается транслировать в США через систему платных трансляций, будут стоять титулы казахстанца.
Новым P4P-королем издания стал чемпион мира по версиям WBA (Super), WBO и IBF в полутяжелом весе американец Андре Уорд (32-0, 15 КО). Следом за ним расположился экс-чемпион в двух весах мексиканец Сауль "Канело" Альварес (49-1-1, 34 КО). Замыкает тройку лидеров обладатель титулов WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанец Геннадий Головкин (37-0, 33 КО).
Также в ТОП-10 рейтинга по версии Boxing News входят:
4. Теренс Кроуфорд
5. Василий Ломаченко
6. Срисакет Сор Рунгвисаи
7. Роман Гонсалес
8. Гильермо Ригондо
9. Сергей Ковалев
10. Лео Санта Круз
Добавим, что 16 сентября в Лас-Вегасе состоится бой между Головкиным и "Канело". Все билеты на этот вечер бокса уже распроданы. На кону поединка, который телеканал HBO собирается транслировать в США через систему платных трансляций, будут стоять титулы казахстанца.