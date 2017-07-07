У Хорна очень грязный стиль. Рефери сказал, что с левшами такое бывает - тренер Пакьяо

Он отметил, что австралиец бил локтями и головой, а также толкался.
Сегодня 21:41
Ссылки по теме:
- WBO проведет анализ боя Мэнни Пакьяо с Джеффом Хорном
- В углу Мэнни во время боя с Джеффом Хорном сидели идиоты - промоутер Пакьяо
- Мэнни Пакьяо задумался о завершении карьеры после поражения от Джеффа Хорна
Фредди Роуч и Мэнни Пакьяо. Фото Bad Left Hook
Тренер филиппинского боксера Мэнни Пакьяо (59-7-2, 38 КО) Фредди Роуч в интервью BoxingScene раскритиковал стиль бокса австралийца Джеффа Хорна (17-0-1, 11 КО).
Их поединок проходил 2 июля в Брисбене. По итогам 12 раундов все судьи отдали победу Хорну, дравшемуся в родном городе. Этот результат многие специалисты и фанаты назвали ограблением Пакьяо, который лишился пояса чемпиона WBO во втором полусреднем весе.
"У Хорна очень грязный стиль. Удары головой, толчки, использование локтей, - цитирует Роуча "Чемпионат". - Рефери смотрел на это и ничего не говорил. Единственное, что он ответил мне, так это то, что в боях с левшами такое случается. Но я парировал, что Хорн в данном случае провоцирует столкновения головами намеренно.
У Мэнни раньше не было много рассечений, и когда они случаются, он немного паникует. Между раундами он сам попросил осмотра у врача, так как хотел знать, насколько все плохо. Удостоверившись, что он может продолжать, он вышел боксировать дальше. Как бы то ни было, кровь на лице влияет на всех по-разному".
Отметим, что промоутер Пакьяо Боб Арум считает, что Роуч недостаточно давил на судью между раундами. В WBO пообещали провести анализ поединка и вынести вердикт по тому, правильно ли судьи отдали победу Хорну.
Их поединок проходил 2 июля в Брисбене. По итогам 12 раундов все судьи отдали победу Хорну, дравшемуся в родном городе. Этот результат многие специалисты и фанаты назвали ограблением Пакьяо, который лишился пояса чемпиона WBO во втором полусреднем весе.
"У Хорна очень грязный стиль. Удары головой, толчки, использование локтей, - цитирует Роуча "Чемпионат". - Рефери смотрел на это и ничего не говорил. Единственное, что он ответил мне, так это то, что в боях с левшами такое случается. Но я парировал, что Хорн в данном случае провоцирует столкновения головами намеренно.
У Мэнни раньше не было много рассечений, и когда они случаются, он немного паникует. Между раундами он сам попросил осмотра у врача, так как хотел знать, насколько все плохо. Удостоверившись, что он может продолжать, он вышел боксировать дальше. Как бы то ни было, кровь на лице влияет на всех по-разному".
Отметим, что промоутер Пакьяо Боб Арум считает, что Роуч недостаточно давил на судью между раундами. В WBO пообещали провести анализ поединка и вынести вердикт по тому, правильно ли судьи отдали победу Хорну.