Телеканал Showtime представил промо-ролик к бою Мейвезер - МакГрегор

Боксерский поединок пройдет 26 августа в Лас-Вегасе.
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Коллаж с сайта diaryofamadmind.com
Телеканал Showtime опубликовал официальный промо-ролик к поединку экс-чемпиона мира по боксу Флойда Мейвезера-младшего и чемпиона UFC в легком весе Конора МакГрегора.
Поединок пройдет 26 августа в Лас-Вегасе, а Showtime будет вести его трансляцию по системе pay-per-view.
Добавим, что МакГрегор и Мейвезер-младший сразятся по правилам бокса. Бой рассчитан на 12 раундов. Вес боксеров будет ограничен лимитом в 154 фунта (до 69,85 килограмма).
Для МакГрегора это будет первый профессиональный поединок по правилам бокса. Для "раскрутки" боя спортсмены проведут специальное турне.
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