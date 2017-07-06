Альварес рассказал о разнице между Головкиным и другими боксерами

При этом мексиканец не сомневается в своей досрочной победе.
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Мексиканский боксер Сауль "Канело" Альварес (49-1-1, 34 КО) поделился своим мнением о чемпионе мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанце Геннадие Головкине (37-0, 33 КО), рассказав о разнице между GGG и другими боксерами.
"Он очень сильный боец, агрессивный боец. Он выходит и ищет нокаута, и это отличает его от других боксеров. Это будет один из самых больших боев в моей карьере, но у меня были большие бои и раньше. Но без сомнения, этот бой - один из самых больших на данном этапе моей карьеры. В прошлом я дрался с лучшими, боксерами со сложными стилями. Мы проведем всю необходимую подготовку, так как знаем, что это новый вызов и жесткий бой, и мы выйдем победителями. Конечно, я собираюсь выиграть. Без сомнений, это закончится нокаутом", - цитирует "Канело" boxingscene.com.
Напомним, все билеты на бой Головкин - Альварес, который состоится 16-го сентября в Лас-Вегасе, распроданы.