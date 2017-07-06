Боксер, которому ребро сломал Головкин, поборется с Крисом Юбенком-младшим и еще шестью соперниками за Кубок Мохаммеда Али

Турнир стартует в сентябре.
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Определился состав участников Всемирной боксерской суперсерия (WBSS) во втором среднем весе. Подробности - в материале корреспондента Vesti.kz.
Крупный турнир среди профессиональных боксеров стартует в сентябре и пройдет в двух весовых категориях - в первом тяжелом весе и втором среднем. Ранее была определена восьмерка в "крузервейте".
Теперь обнародован список участников в суперсреднем весе. К 29-летнему британцу Джорджу Гроувзу (26-3-0, 19 КО), известному отечественным болельщикам по сломанному ребру в спарринге с казахстанцем Геннадием Головкиным, присоединились еще семь конкурентов.
1. Джордж Гроувз (26-3-0, 19 КО);
2. Каллум Смит (22-0-0, 17 КО);
3. Крис Юбенк-младший (24-1-0, 19 КО) или Артур Абрахам (46-5-0, 30 КО) - бой 15 июля;
4. Юрген Бремер (48-3-0, 35 КО);
5. Авни Юлдирим (16-0-0, 10 КО);
6. Роб Брант (22-0-0, 15 КО);
7. Джейми Кокс (23-0-0, 13 КО);
8. Эрик Скоглунд (26-0-0, 12 КО).
Претендовали на участие в состязании и казахстанские боксеры, но в окончательный список они не попали.
Добавим, что новообразованный турнир, получивший название Всемирная боксерская суперсерия (WBSS), ориентировочно стартует в сентябре. В двух весовых категориях будут собраны по восемь боксеров: бои пройдут в четвертьфинале, полуфинале и финале.
Финальные поединки запланированы на май 2018 года. Призовой фонд состязания - 50 миллионов долларов. Чемпион помимо денежного приза получит трофей, именуемый Muhammad Ali Trophy.