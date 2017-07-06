Сколько Головкин и "Канело" могут заработать за бой

GGG не пошел на уступки Альваресу и отказался от фиксированного гонорара.
Сегодня 08:14
|Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
|Астана
|Кайсар
|2:0
|Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
|Жетысу (мол)
|Атырау (мол)
|1:2
|Рузаевка
|Иртыш (мол)
|5:1
|Тобол (мол)
|Актобе (мол)
|0:1
|Тараз (мол)
|Кайсар (мол)
|7:0
|Шахтер (мол)
|Окжетпес (мол)
|1:1
|СДЮШОР №7
|Астана (мол)
|2:0
|Алтай УК
|Ордабасы (мол)
|1:2
|Акжайык (мол)
|Кайрат М (мол)
|0:1
|Футбол. Чемпионат Эстонии 2017
|Калев Силламяэ
|Тулевик
|1:0
|Футбол. Лига Европы 2017/18
|Ордабасы
|Широки Бриег
|0:0
|Судува
|Шахтер Сл
|2:1
|Елгава
|Ференцварош
|0:1
|Атлантас
|Кайрат
|1:2
|ХИК
|Коннахс Куэй ГАП
|3:0
|Лиепая
|Крузейдерс
|2:0
|Дунав
|Иртыш
|0:2
|Дифферданж 03
|Зира
|1:2
|Рунавик НСИ
|Динамо Мн
|0:2
|Сараево
|Заря Бл
|2:1 п. 5:6
|Горица
|Ширак
|2:2
|Корк Сити
|Левадия
|4:2
|Валюр
|Вентспилс
|1:0
|Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
|Краснодар
|Копенгаген
|0:0
|Спартак М
|Славен Белупо
|1:1
|Велоспорт. Супервеломногодневка "Тур де Франс-2017"
|Групповая гонка. Этап 5. Витель - Ля Планш де Бель Фий (160.5 km)
|17:20
|Групповая гонка. Этап 6. Везуль - Труа (216 km)
|16:25
|Групповая гонка. Этап 7. Труа - Нюи-Сен-Жорж (213.5 km)
|16:20
|Бокс. Профессиональный бокс 2017
|Шарипова
|Куценко
|Теннис. Турнир Большого шлема "Уимблдон" 2017
|Зверев
|Кукушкин
|3:2
|Дияс
|Родионова
|2:0
|Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Реканати (Италия) -2017"
|Янкович, Попко
|Де Ваард, Маклахлан
|0:1 ТП
|Волейбол. Мировое гран-при среди женских команд 2017. Группа 3.
|Южная Корея
|Германия
|3:1
|Болгария
|Казахстан
|3:0
|Волейбол. Чемпионат Азии по волейболу среди клубных мужских команд 2017
|Аль Бахри
|Спорт Китайский Тайбэй
|3:2
|БАИК Моторс
|Спорт Вьетнам
|3:0
|Алтай
|Тойода Госэй Трефуэрца
|0:3
|Банк Сармайех
|Аль Араби
|3:0
|Алтай
|Аль Араби
|1:3
|Тойода Госэй Трефуэрца
|Банк Сармайех
|0:3
|Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
|Актобе
|Окжетпес
|19:00
|Атырау
|Тараз
|20:00
|Футбол. Первенство Казахстана по футболу 2017. 1 лига
|Экибастуз
|Шахтер-Булат
|17:00
|Каспий
|Махтаарал
|18:00
|Жетысу
|Кызыл-Жар СК
|19:00
|Кайрат А
|Байконур
|19:00
|Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
|Краснодар
|Славия П
|22:00
|Волейбол. Мировое гран-при среди женских команд 2017. Группа 3.
|Германия
|Казахстан
|19:40
|Болгария
|Южная Корея
|23:10
|Велоспорт. Супервеломногодневка "Тур де Франс-2017"
|Групповая гонка. Этап 8. Доль - Стасьон де Рус (187.5 km)
|16:25
|Теннис. Турнир Большого шлема "Уимблдон" 2017
|Мартич
|Дияс
|16:30
|Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
|Актобе
|Окжетпес
|19:00
|Атырау
|Тараз
|20:00
|Акжайык
|Кайрат
|19:00
|Ордабасы
|Шахтер
|19:00
|Иртыш
|Тобол
|20:00
|Шахтер
|Окжетпес
|Тараз
|Актобе
|Кайсар
|Атырау
|Тобол
|Акжайык
|Футбол. Первенство Казахстана по футболу 2017. 1 лига
|Экибастуз
|Шахтер-Булат
|17:00
|Каспий
|Махтаарал
|18:00
|Жетысу
|Кызыл-Жар СК
|19:00
|Кайрат А
|Байконур
|19:00
|Кызыл-Жар СК
|Экибастуз
|Махтаарал
|Жетысу
|Шахтер-Булат
|Кайрат А
|Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
|Атырау (мол)
|СДЮШОР №7
|Окжетпес (мол)
|Жетысу (мол)
|Актобе (мол)
|Акжайык (мол)
|Кайсар (мол)
|Тобол (мол)
|Астана (мол)
|Алтай УК
|Иртыш (мол)
|Тараз (мол)
|Ордабасы (мол)
|Рузаевка
|Кайрат М (мол)
|Шахтер (мол)
|Футбол. Лига чемпионов 2017/18
|Карабах
|Самтредиа
|23:00
|Партизан
|Будучность Пд
|00:45
|Спартак Юр
|Астана
|22:00
|Шериф
|Кукеси
|23:00
|БАТЭ
|Алашкерт
|23:30
|Жальгирис
|Лудогорец
|23:55
|Дандолк
|Русенборг
|00:45
|Линфилд
|Селтик
|22:00
|Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
|Краснодар
|Славия П
|22:00
|Бокс. Всемирная Серия Бокса 2016/17
|Астана Арланс
|Куба Домадорес
|Бокс. Профессиональный бокс 2017
|Ешенов
|Карасев
|Залилов
|Юлдашев
|Нурсултанов
|Дардара
|Велоспорт. Супервеломногодневка "Тур де Франс-2017"
|Групповая гонка. Этап 8. Доль - Стасьон де Рус (187.5 km)
|16:25
|Групповая гонка. Этап 9. Нантуа - Шамбери (181.5 km)
|15:55
|Групповая гонка. Этап 10. Перижо - Бержерак (178 km)
|17:25
|Групповая гонка. Этап 11. Eymet - По (203.5 km)
|17:05
|Групповая гонка. Этап 12. По - Пейрагюд (214.5 km)
|15:10
|Групповая гонка. Этап 13. Сен-Жирон - Фуа (101 km)
|18:45
|Волейбол. Мировое гран-при среди женских команд 2017. Группа 3.
|Германия
|Казахстан
|19:40
|Болгария
|Южная Корея
|23:10
|Казахстан
|Южная Корея
|19:40
|Болгария
|Германия
|23:10
|Теннис. Турнир Большого шлема "Уимблдон" 2017
|Мартич
|Дияс
|16:30
GGG не пошел на уступки Альваресу и отказался от фиксированного гонорара.