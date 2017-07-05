Мейвезер продемонстрирует свое превосходство и нокаутирует МакГрегора - Боб Арум

Встреча этих спортсменов состоится 26 августа в Лас-Вегасе.
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Американский промоутер Боб Арум считает, что бывший первый номер рейтинга лучших боксеров мира вне зависимости от веса Флойд Мейвезер-младший одержит досрочную победу над звездой UFC ирландским бойцом Конором МакГрегором в поединке по правилам бокса, сообщает "Чемпионат.com".
"Мейвезер - это боксер, который действует от защиты, он выбрасывает не очень много ударов, старается лишь защитить себя. Он чрезвычайно хороший атлет. Но я думаю, что Мейвезер продемонстрирует свое превосходство и нокаутирует МакГрегора", - цитирует Арума BoxingScene.
Напомним, что встреча этих спортсменов состоится 26 августа в Лас-Вегасе (штат Невада, США) на T-Mobile Arena. Эта же арена 16 сентября примет поединок между казахстанцем Геннадием Головкиным и мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом. На кону будут стоять чемпионские пояса WBA (Super), WBC, IBF и IBO в среднем весе, которые принадлежат казахстанскому боксеру.