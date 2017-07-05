Подопечный тренера Головкина побьется за титул WBO в одном шоу с боем Сондерса

Этот поединок пройдет в один день с боем Головкин - Альварес.
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Поединок чемпиона WBO в легком весе британского боксера Терри Фланагана против обязательного претендента пуэрториканца Феликса Вердехо состоится 16 сентября в Лондоне в одном шоу с боем чемпиона WBO в среднем весе британца Билли Джо Сондерса против американца Вилли Монро-младшего, сообщает Аllboxing.ru.
24-летний Вердехо является обязательным претендентом на титул 28-летнего Фланагана. К этому поединку пуэрториканец будет готовиться в Биг Бэр (штат Калифорния, США) под руководством известного американского тренера Абеля Санчеса, который тренирует лучшего боксера среднего веса казахстанца Геннадия Головкина.
Напомним, что сам Головкин 16 сентября в Лас-Вегасе встретится с мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом в бою за титулы WBA (Super), WBC, IBF и IBO в среднем весе, которые принадлежат казахстанцу.