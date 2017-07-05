В бою против МакГрегора вы все увидите кое-что новое от Флойда - Мейвезер-старший

Поединок состоится по правилам бокса в Лас-Вегасе 26 августа.
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Отец и тренер Флойда Мейвезера-младшего Флойд Мейвезер-старший высказался о грядущем поединке своего сына против чемпиона UFC в легком весе ирландского бойца Конора МакГрегора, сообщает Allboxing.ru.
"Флойд определенно кое-что приготовит для Конора МакГрегора, - говорит Мейвезер-старший в интервью NBC Sports Radio. - У меня тоже имеется несколько сюрпризов для МакГрегора. Есть несколько вещей, которые я хочу преподнести Конору и несколько вещей хочет сделать Флойд.
Позвольте мне кое-что сказать. Даже если это дойдет до финального гонга, Флойд выпорет ему задницу. Это то, что произойдет. Флойд сделает это любым путем, каким захочет. Никто не скажет, что я неправ, потому что они знают, что МакГрегор будет избит. Вы можете поверить мне, вы все увидите кое-что новое в этом бою. Вы увидите что-то, что Флойд еще не показывал".
Напомним, что бой Мейвезер - МакГрегор пройдет по правилам бокса в лимите первого среднего веса в Лас-Вегасе 26 августа на T-Mobile Arena. Эта же арена 16 сентября примет поединок между Геннадием Головкиным и мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом.