Хуан Мануэль Маркес хочет встретиться с австралийским обидчиком Мэнни Пакьяо

Другим возможным соперником мексиканец назвал Мигеля Котто.
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Хуан Мануэль Маркес. Фото с сайта latinpost.com
Экс-чемпион мира в четырех весовых категориях Хуан Мануэль Маркес (56-7-1, 40 КО) хочет провести бой с австралийцем Джеффом Хорном (17-0-1, 11 КО). Об этом мексиканец заявил в интервью BoxingScene.
2 июля Хорн в родном Брисбене решением судей победил филиппинца Мэнни Пакьяо (59-7-2, 38 КО) и стал новым чемпионом мира во втором полусреднем весе по версии WBO. Результат поединка многие назвали ограблением.
Сам Маркес хочет вернуться в августе и провести разминочный бой для оценки своей формы, а уже потом выйти против Хорна.
"Я видел, на что способен Хорн, но сейчас я сфокусирован на ближайшем бое. В любом случае в декабре я хочу встретиться с Мигелем Котто или даже с Хорном. Но прежде всего мне нужно в предстоящем бою оценить, на что я способен.
В Zanfer Promotions обозначили дату 19 августа, и я готовлюсь к возвращению на ринг в этот день. Надеюсь, вскоре станет известен соперник и место проведения боя", - цитирует Маркеса "Чемпионат".
44-летний Маркес провел последний бой в декабре 2014 года. С Пакьяо он провел четыре боя. Первый поединок в 2004 году завершился ничьей, в 2008 и 2011 годах решением судей победил филиппинец, а в 2011-м Маркес отправил соперника в нокаут в шестом раунде.
2 июля Хорн в родном Брисбене решением судей победил филиппинца Мэнни Пакьяо (59-7-2, 38 КО) и стал новым чемпионом мира во втором полусреднем весе по версии WBO. Результат поединка многие назвали ограблением.
Сам Маркес хочет вернуться в августе и провести разминочный бой для оценки своей формы, а уже потом выйти против Хорна.
"Я видел, на что способен Хорн, но сейчас я сфокусирован на ближайшем бое. В любом случае в декабре я хочу встретиться с Мигелем Котто или даже с Хорном. Но прежде всего мне нужно в предстоящем бою оценить, на что я способен.
В Zanfer Promotions обозначили дату 19 августа, и я готовлюсь к возвращению на ринг в этот день. Надеюсь, вскоре станет известен соперник и место проведения боя", - цитирует Маркеса "Чемпионат".
44-летний Маркес провел последний бой в декабре 2014 года. С Пакьяо он провел четыре боя. Первый поединок в 2004 году завершился ничьей, в 2008 и 2011 годах решением судей победил филиппинец, а в 2011-м Маркес отправил соперника в нокаут в шестом раунде.