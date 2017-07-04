Очень круто тренироваться в Америке и получать советы от Холифилда - Иван Дычко

При этом менеджер казахстанца выразил надежду, что Дычко реализует свой потенциал.
Сегодня 08:12
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Иван Дычко. Фото с сайта kfb.kz
Как известно, американская промоутерская компания The Heavyweight Factory заявила о подписании контракта с двукратным бронзовым медалистом Олимпиад в супертяжелом весе (свыше 90,7 килограмма) Иваном Дычко из Казахстана. В компании не скрывают надежд на гиганта, который в процессе подготовки к дебюту в профи общается с легендарным Эвандером Холифилдом и Риддиком Боу.
"Приехать в Америку - мечта, ставшая реальностью, - заявил боксер. - Отсюда пошли лучшие супертяжи в истории, а очень круто тренироваться здесь, в зале The Heavyweight Factory, иметь возможность разговаривать и получать советы у бывших чемпионов - Холифилда и Боу. Вау! Не могу в это поверить".
Менеджер казахстанца выразил надежду, что Дычко реализует свой потенциал, чтобы "завоевать этот дивизион".
"Скоро Иван покажет миру весь свой арсенал", - приводит слова Хенри Рибалта vRINGe.com со ссылкой на World Boxing News.
Напомним, что 26-летний Иван Дычко выигрывал бронзовые медали Олимпиад-2016 и 2012. В любителях также дважды был серебряным и один раз бронзовым призером чемпионатов мира, побеждал и доходил до финала Азиатских игр, становился чемпионом Азии.
В феврале этого года Дычко вместе с олимпийским чемпионом Рио Данияром Елеусиновым подписал контракт с австралийским промоутером Майком Алтамурой, но соглашение было расторгнуто в мае по вине компании. А недавно казахстанский гигант подписал контракт с американской промоутерской компанией The Heavyweight Factory.
"Приехать в Америку - мечта, ставшая реальностью, - заявил боксер. - Отсюда пошли лучшие супертяжи в истории, а очень круто тренироваться здесь, в зале The Heavyweight Factory, иметь возможность разговаривать и получать советы у бывших чемпионов - Холифилда и Боу. Вау! Не могу в это поверить".
Менеджер казахстанца выразил надежду, что Дычко реализует свой потенциал, чтобы "завоевать этот дивизион".
"Скоро Иван покажет миру весь свой арсенал", - приводит слова Хенри Рибалта vRINGe.com со ссылкой на World Boxing News.
Напомним, что 26-летний Иван Дычко выигрывал бронзовые медали Олимпиад-2016 и 2012. В любителях также дважды был серебряным и один раз бронзовым призером чемпионатов мира, побеждал и доходил до финала Азиатских игр, становился чемпионом Азии.
В феврале этого года Дычко вместе с олимпийским чемпионом Рио Данияром Елеусиновым подписал контракт с австралийским промоутером Майком Алтамурой, но соглашение было расторгнуто в мае по вине компании. А недавно казахстанский гигант подписал контракт с американской промоутерской компанией The Heavyweight Factory.