Очень круто тренироваться в Америке и получать советы от Холифилда - Иван Дычко

При этом менеджер казахстанца выразил надежду, что Дычко реализует свой потенциал.

Как известно, американская промоутерская компания The Heavyweight Factory заявила о подписании контракта с двукратным бронзовым медалистом Олимпиад в супертяжелом весе (свыше 90,7 килограмма) Иваном Дычко из Казахстана. В компании не скрывают надежд на гиганта, который в процессе подготовки к дебюту в профи общается с легендарным"Приехать в Америку - мечта, ставшая реальностью, - заявил боксер. - Отсюда пошли лучшие супертяжи в истории, а очень круто тренироваться здесь, в зале The Heavyweight Factory, иметь возможность разговаривать и получать советы у бывших чемпионов - Холифилда и Боу. Вау! Не могу в это поверить".Менеджер казахстанца выразил надежду, что Дычко реализует свой потенциал, чтобы "завоевать этот дивизион"."Скоро Иван покажет миру весь свой арсенал", - приводит слова Хенри Рибалта vRINGe.com со ссылкой на World Boxing News.Напомним, что 26-летнийвыигрывал бронзовые медали Олимпиад-2016 и 2012. В любителях также дважды был серебряным и один раз бронзовым призером чемпионатов мира, побеждал и доходил до финала Азиатских игр, становился чемпионом Азии.В феврале этого года Дычко вместе с олимпийским чемпионом Риоподписал контракт с австралийским промоутером Майком Алтамурой, но соглашение было расторгнуто в мае по вине компании. А недавно казахстанский гигант подписал контракт с американской промоутерской компанией The Heavyweight Factory.