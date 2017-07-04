Нельзя быть сенатором и в свободное время боксировать - Арум о поражении Пакьяо

Также промоутер рассказал, что на итог боя с Хорном повлиял возраст филиппинца.
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Мэнни Пакьяо и Боб Арум. Фото с сайта skysports.com
Того Мэнни Пакьяо (59-7-2, 28 КО), который в 2016 году комфортно перебоксировал Тимоти Брэдли и деклассировал Джесси Варгаса, в ринге на стадионе в Брисбене не было. В этом убежден его промоутер Боб Арум, который считает, что попытки филиппинца совмещать политическую и спортивную карьеры вкупе с возрастом были не последними причинами спорного поражения Пакмена в недавнем бою с Джеффом Хорном (17-0-1, 11 КО).
"Для начала мне нужно узнать, хочет ли он вообще продолжать выступать. Потому что были некоторые беспокоящие "звоночки". Сидя в рингсайде, я сказал: "Это не тот Мэнни Пакьяо, который был даже год назад". Нельзя быть сенатором и в свободное время боксировать. И еще он стареет, а не молодеет", - приводит слова Арума vRINGe.com со ссылкой на Los Angeles Times.
По словам промоутера, если 38-летний Пакмен все же захочет воспользоваться пунктом контракта о матче-реванше, такая встреча состоится в конце года и, скорее всего, снова на родине Хорна.
"В Австралии уже называют безумные цифры, которые позволят организовать этот бой в ноябре или декабре. Интерес просто невообразимый", - подчеркнул Арум.
Напомним, что в своем последнем бою Мэнни Пакьяо решением судей проиграл австралийцу Джеффу Хорну.
"Для начала мне нужно узнать, хочет ли он вообще продолжать выступать. Потому что были некоторые беспокоящие "звоночки". Сидя в рингсайде, я сказал: "Это не тот Мэнни Пакьяо, который был даже год назад". Нельзя быть сенатором и в свободное время боксировать. И еще он стареет, а не молодеет", - приводит слова Арума vRINGe.com со ссылкой на Los Angeles Times.
По словам промоутера, если 38-летний Пакмен все же захочет воспользоваться пунктом контракта о матче-реванше, такая встреча состоится в конце года и, скорее всего, снова на родине Хорна.
"В Австралии уже называют безумные цифры, которые позволят организовать этот бой в ноябре или декабре. Интерес просто невообразимый", - подчеркнул Арум.
Напомним, что в своем последнем бою Мэнни Пакьяо решением судей проиграл австралийцу Джеффу Хорну.