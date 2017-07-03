Андре Уорд отобрал у Василия Ломаченко первое место в рейтинге P4P по версии Forbes

Казахстанец Геннадий Головкин замыкает тройку лидеров в этом списке.
Сегодня 11:52
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Фото: Roc Nation/Tom Hogan
Чемпион мира по версиям WBA (Super), WBO и IBF в полутяжелом весе американец Андре Уорд (32-0, 15 КО) возглавил рейтинг Pound-For-Pound (вне зависимости от весовой категории) по версии авторитетного журнала Forbes, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Уорд 17 июня в Лас-Вегасе одержал досрочную победу над россиянином Сергеем Ковалевым в матче-реванше. Этот результат позволил американцу подняться на одну позицию и возглавить рейтинг, сместив на второе место украинца Василия Ломаченко.
Замыкает тройку казахстанец Геннадий Головкин, сохранивший свою позицию. При этом Ковалев упал с четвертого на седьмое место. Кроме того, первую десятку покинул филиппинец Мэнни Пакьяо, уступивший 2 июля в австралийском Брисбене местному боксеру Джеффу Хорну.
Полностью рейтинг P4P по версии Forbes выглядит следующим образом:
1 (2). Андре Уорд
2 (1). Василий Ломаченко
3 (3). Геннадий Головкин
4 (5). Теренс Кроуфорд
5 (6). Сауль "Канело" Альварес
7 (4). Сергей Ковалев
8 (8). Кит Турман
9 (9). Гильермо Ригондо
10 (новичок). Наоя Иноуэ.
Уорд 17 июня в Лас-Вегасе одержал досрочную победу над россиянином Сергеем Ковалевым в матче-реванше. Этот результат позволил американцу подняться на одну позицию и возглавить рейтинг, сместив на второе место украинца Василия Ломаченко.
Замыкает тройку казахстанец Геннадий Головкин, сохранивший свою позицию. При этом Ковалев упал с четвертого на седьмое место. Кроме того, первую десятку покинул филиппинец Мэнни Пакьяо, уступивший 2 июля в австралийском Брисбене местному боксеру Джеффу Хорну.
Полностью рейтинг P4P по версии Forbes выглядит следующим образом:
1 (2). Андре Уорд
2 (1). Василий Ломаченко
3 (3). Геннадий Головкин
4 (5). Теренс Кроуфорд
5 (6). Сауль "Канело" Альварес
7 (4). Сергей Ковалев
8 (8). Кит Турман
9 (9). Гильермо Ригондо
10 (новичок). Наоя Иноуэ.