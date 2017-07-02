Конор оторвал меня от земли апперкотом - спарринг-партнер МакГрегора

Тьернан Брэдли считает звезду UFC очень хорошим боксером.
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Спарринг-партнер звезды UFC Конора МакГрегора Тьернан Брэдли рассказал о его боксерских навыках, пишет "Чемпионат.сом".
"Конор - очень хороший боксер. Он двигается как никто другой. Он мощен, быстр и легок на ногах… Очень хорошо сближается и отходит. Он так быстр, что с ним трудно просчитать дистанцию. Скорость и непредсказуемость - опасное сочетание. Не думаю, что Мейвезер дрался с кем-то подобным прежде.
У меня сейчас синяк под глазом, и Конор поставил его в перчатках весом 16 унций. Все говорят о его левой руке и сохранит ли он силу в 10-унцевых перчатках. Но он оторвал меня от земли апперкотом правой в перчатках на 16 унций!" - рассказал Брэдли.
Напомним, что бой Мейвезер - МакГрегор состоится 26 августа в Лас-Вегасе и пройдет по правилам бокса и в лимите первого среднего веса на арене T-Mobile, где еще через 20 дней состоится один из самых ожидаемых боев в боксе между казахстанцем Геннадием Головкиным и мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом.
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