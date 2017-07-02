Уорд и Кроуфорд обошли Головкина в рейтинге Р4Р по версии чемпиона мира

Свой ТОП составил Гильермо Ригондо.
Сегодня 09:12
Ссылки по теме:
- Геннадий Головкин начинает подготовку к бою с "Канело"
- Бой Головкин - "Канело" будет главным в 2017 году. Надеюсь, судьи не будут мешать - комментатор
- Моя обязанность - встретиться с Альваресом. Его бой с Головкиным создал проблему - президент WBC
Геннадий Головкин. Фото vk.com/ggolovkin
Кубинский боксер Гильермо Ригондо, двукратный олимпийский чемпион, обладатель поясов по версиям WBA, WBO и The Ring во втором легчайшем весе, назвал свою пятерку лучших бойцов мира вне зависимости от весовых категорий, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Так, казахстанец Геннадий Головкин расположился в этой пятерке на третьем месте, опередив Эрисланди Лару (четвертое место) и Василия Ломаченко (пятое место). Лучшим боксером Р4Р, по мнению Ригондо, является Андре Уорд, на втором месте - Теренс Кроуфорд.
#RigosList Top Lb x Lb. just Talent. "Active"— Guillermo Rigondeaux (@RigoElChacal305) 4 июля 2017 г.
#5 Vasyl Lomachenko
#4 Erislandy Lara
#3 Gennady Golovkin
#2 Terrence Crawford
#1 Andre Ward.