МакГрегора больше не мотивируют деньги. Ему важен вызов - тренер

Джон Кавана уверен, что его подопечный вернется в октагон в декабре.
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Тренер чемпиона UFC в легкой весовой категории Конора МакГрегора Джон Кавана уверен, что его подопечный вернется в октагон в декабре, сообщает allboxing.ru.
По его словам, ирландца мотивируют не высокие гонорары, а вызов.
"Я не вижу ни одной причины не возвращаться в UFC. Уж точно такой причиной не станут деньги. Он вполне отчетливо сказал мне: "Готовься, мы вернемся в клетку в декабре". Надеюсь к тому времени кто-нибудь сумеет зажечь в нем интерес к сражению. Его больше не мотивируют деньги. Он мог бы с легкостью добиться похожих гонораров в кино и рекламе. Важен вызов. Именно из-за него Конор каждый день в зале весел. Если он сейчас прекратит сражаться, то чем он займет свое свободное время? Рано или поздно вы начнете искать занятие, которое вам принесет удовольствие. И это вернет Конора в зал", - сказал Кавана.
Напомним, 26 августа в Лас-Вегасе МакГрегор проведет бой против американца Флойда Мейвезера-младшего по правилам бокса и в лимите первого среднего веса на арене T-Mobile, где еще через 20 дней состоится один из самых ожидаемых боев в боксе между казахстанцем Геннадием Головкиным и мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом. Минимальная цена одного билета на бой Мейвезер - МакГрегор составляет 2 200 долларов, а максимальная - 70 879 долларов. Самые дорогие места - в рингсайде.